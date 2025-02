Potresne ispovijesti bivših mažoretkinja: 'Dok sam bila maloljetna opisivao mi je svoje intimne odnose'

Od verbalnih napada do spolnog uznemiravanja - sve je više djevojaka koje progovaraju o potresnim iskustvima sa šefom zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurića. Zbog svega, RTL Danas doznaje, policija intenzivno radi na slučaju Šćurića. Istodobno, javljaju se i mažoretkinje koje mu staju u obranu.

Potresne ispovijesti

Od verbalnih napada, do kako nam pričaju, spolnog uznemiravanja maloljetnih djevojčica. "Kako je moguće da sam ja maloljetna i da imam tolike grudi? Drugim curama pričao je kako bi trebale ići na pumpanje grudi da izgledaju kao moje. Kad bismo mi cure imali znati pauzu na treningu, legle bismo se i pričale, on bi znao doći do nas i krenuti rukom kao da će nas udariti. Svaki put smo se odmaknule, da bi nas vjerojatno udario samo nogom ili pogurnuo", priča nam jedna bivša mažoretkinja.

"Pitao me pitanje - Je l'' fu*aš kaj?' Tada sam bila maloljetna i rekla sam da ne, da ima vremena. Govorio mi je u smislu da to nikad nije prerano i znao mi je govoriti svoja prva iskustva, kako su izgledala s njegovim intimnim odnosima i kad je bio mlađi u mojim godinama", nastavlja bivša mažoretkinja.

"Najbizarnije mi je bilo kad su mu cure sjedale u krilo, kada bi ih zvao da dođu. To je bilo pred nama svima i sve se činilo normalno. Bila je još jedna situacija kada se cura s kojom sam trenirala danima izgladnjivala dana prije klasifikacija jer je valjda mislila da će bolje izgledati pred njim. To je već sada bilo opasno po zdravlje, takvo ponašanje", govori druga bivša mažoretkinja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke mažoretkinje ga brane

Nakon što su Grad Zagreb i Turistička zajednica osudili ponašanje Šćurica, suradnju otkazuje i Dinamo. "Klub je odlučio da će trenutačnu suradnju staviti na pauzu dok se ne razriješi točna situacija. Nažalost, u petak nakon dugo godina nećemo imati naše mažoretkinje s nama", poručuje Dinamov glasnogovornik Marko Bošnir.

Ima i onih koje staju u obranu Alena Šćurica. Naša je redakcija primila tridesetak poziva mažoretkinja s pozitivnim iskustvima. Poput Petre Ros, koja nakon 20 godina u timu kaže - problem je u tome što su se vremena promijenila.

"Naravno, kad bi netko pogriješio, ne možeš reći - 'Ajoj Petra draga, nisi dobro postupila', nego moraš malo povisiti ton. To je bila sasvim normalna stvar. Mi smo isto imale neke stvari koje su nam se i sviđale i koje nisu. Naravno da se može reći - 'Nije mi sad trebao to tako reći, na taj način, nego je možda mogao biti malo blaži'. Ali to sve sad ovisi koliko koje dijete, na koji način, što njemu znači blaže'", govori bivša članica Zagrebačkih mažoretkinja Petra Ros.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zagrebačke mažoretkinje djeluju već trideset godina i žele nastaviti nastaviti nastupati. Pridružuju im se djevojčice već od vrtićke dobi. Zbog djevojčica koje su nekad bile, danas progovaraju kao punoljetne odrasle djevojke. Kako se ni jedna djevojčica više ne bi osjetila poniženom - policija poziva djevojke koje su svjedočile ili bile izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da im se, s punim povjerenjem obrate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa