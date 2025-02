Ohrabrujuća poruka policajke: 'Kao majka, kao roditelj - molim vas da se javite jer to nikada neće prestati'

Sve više djevojaka progovara o potresnim iskustvima sa šefom zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurića, a kako doznajemo, zbog toga policija intenzivno radi na slučaju.

Šćurić je ispitan i priveden u četvrtak na Općinski prekršajni sud. Dio djevojaka i dalje je u velikom strahu, kako bi ih ohrabrila, s nama je razgovarala Nikolina Grubišić Požar, voditeljica maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke.

Terete ga za dva prekršaja

Otkrila nam je kako se Šćurić brani. "Mogu vam potvrditi da je PU zagrebačka provela kriminalističko istraživanje. Dio je okončan, a dio je u tijeku. Dio koji je okončan odnosi se na događaj na Trgu bana Josipa Jelačića tijekom dočeka naših rukometaša. Tijekom četvrtka, osumnjičeni 56-godišnji državljanin RH je uhićen i nakon ispitivanja uz optužni prijedlog prepraćen Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu. Teretimo ga za dva prekršaja - iz domene Zakona o prekršaja protiv javnog reda i mira, članak 6 i Zakona o ravnopravnosti spolova, članak 31", priča Grubišić Požar.

Potvrdila bih da će djelovati i dalje po pitanju anonimnih svjedočanstava brojnih djevojaka. "Naravno. Naglasila bih da je to tek početak. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem, neke su nam se osobe već javile, s obzirom na to da imamo saznanja da je još djevojaka, maloljetnih i punoljetnih, bilo izloženo nasilničkom ponašanju osumnjičenog", kaže Grubišić Požar.

Pitali smo i očekuje li da će reakcija i privođenje potaknuti djevojke da izlaze dalje u većem broje. "Nadam se da hoće i ovom prilikom im poručuje da nitko, baš nitko, nije vlasnik života i da one mogu preuzeti stvar u svoje ruke. Da nam se s punim povjerenjem obrate, ako žele mogu doći s prijateljicom, roditeljima, obratiti se raznim udrugama i doći u policiju ako im je tako lakše", odgovara Grubišić Požar.

'Kao majka i roditelj molim djevojke da se jave'

Naša sugovornica osvrnula se na pravdanje Alena Šćurića da je pedagoški vikati i imati neprimjereno ponašanje. "Podvukla bih crtu. Nikakvo nasilje, pa ni verbalno nije pedagoško. To samo govori o kakvom društvu živimo. Poručila bih mladima, neovisno radi li se o djevojkama ili mladićima, koji dožive bilo koju nelagodu; fizičku ili verbalnu agresiju, da to ne dopuštaju. Neovisno radi li se o prekršaju ili kaznenom djelu, nasilje nema nikakvog opravdanja i niti jedan pedagog, posebice ljudi koji rade s djecom, si to ne bi trebali dopustiti. Htjela bih naglasiti da nasilje, u ovom slučaju verbalno, nije izraz moći nego bespomoći i frustriranost osobe i sigurno nije način rješavanja bilo kojih poteškoća u bilo kojem odnosu", jasno poručuje Grubišić Požar i poziva djevojke da se jave policiji.

"Iskreno ću reći kao majka, roditelj, policijska službenica, uistinu ih molim da se jave, jer to nikada neće prestati ako se ne odlučimo izaći iz anonimnosti i takvo nešto prijaviti. Mogu im garantirati sigurnost i zaštitu. Molim roditelje da u svakom trenutku budu podrška svojoj djeci, da stanu iza njih i da ne negiraju traumu, da se suoče s problemom. Mlada osoba jedino tako se može suočiti s problemom. Kada prođe cijeli taj proces, ta mlada osoba bit će mnogo snažnija osoba u daljnjem životu, nego ona koja nije riješila i negira da se nešto takvo dogodilo", zaključuje Grubišić Požar.

