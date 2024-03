Cijeli svijet se pita što se to događa kod Windsorovih. "Gdje je Kate?", "Zašto niste objavili originalnu fotografiju?", "Je li u pitanju razvod?", "Recite nam ako je umrla" - samo su neki od komentara na službenom Instagram profilu princa i princeze, a sve zbog jedne fotografije.

"Znate kako ja znam da je fotografija lažna? Troje djece se smije u isto vrijeme. Kao roditelj, znam da je to nemoguće", ističu u "The Daily Show-u".

Voditelj Stephen Colbert u svojoj emisiji se zapitao "kako se usuđuju". "Jedino što znamo o kraljevskoj obitelji da imamo to što vidimo. Što je sljedeće? Reći će nam da kralj nije stvaran?", dodaje.

Nikome nije jasno zašto bi princeza koju nitko nije vidio tri mjeseca objavila fotografiju za koju se iz aviona vidi da je fotošopirana. A onda se kao ispričala jer se zaigrala s uređivanjem. Pa više nitko ne vjeruje ni da je fotografija snimljena u njihovom vrtu ni da je na slici uopće Kate Middleton.

Palača šuti, teorije sve luđe

"Kada čovjek malo bolje pogleda, vidi i sam da su problemi s prstima, pločicama, tim rukavom, dosta je spornih točaka. Teorije lude na sve strane. Je li to Kateina glava izvučena s naslovnice Voguea od prošle godine ili je to zapravo njezina sestra Pippa pa je onda ona namontirana na to. Od kad su djeca s fotografije?", ističe urednica magazina Diva Vesna Blašković.

A kao da kraljevska obitelj već nema dovoljno problema, ponovno se priča o markizi Sarah. Tabloidi pišu da je 39-godišnjakinja, bivša manekenka i bliska prijateljica Kate Middleton, Williamova ljubavnica. Sada nagađaju i da na fotografiji u automobilu s Williamom uopće nije Kate, nego markiza. Ključni dokaz je madež kakav princeza nema.

"Daily Mail, jedan od najvećih medija u Velikoj Britaniji, koji je tradicionalno naklonjen kraljevskoj obitelji, danima ih već rasturaju. Imaju po pet velikih tekstova na naslovnici. Kraljevski komentatori ih javno prozivaju i kažu: William i Kate priznajte nam sve, recite što se zbiva, jedino tako ćete razriješiti ovu neugodnu situaciju", primijetila je Blašković.

Jer o princezinoj bolesti se ne zna se gotovo ništa, osim da nije riječ o tumoru. I dok palača šuti, teorije su sve luđe pa neki govore da je princeza bila na operaciji stražnjice, ona i princ se razvode, Kate je u induciranoj komi i teško je bolesna.

Kronologija 'Kate Gate-a'

"Zašto se krije, što se događa, krije li se nešto, zašto se informacije daju na kapaljku", pita se stručnjak za protokol Zdeslav Perković. Na pitanje može li se iz svega toga pretpostaviti da je teško bolesna, podsjeća da je sve bilo najavljeno kao dio operacije abdomena i da princezi možda nakon operacije samo treba duže za oporavak.

Neki su čak napravili i cijelu kronologiju događanja koja kaže da smo Kate posljednji put vidjeli za Božić, a 17. siječnja bila je na operaciji abdomena. Deset dana kasnije vraća se iz bolnice. Zatim je 27. veljače William trebao biti na misi zadušnici za svog pokojnog kuma, ali se povukao pa se pisalo da se princezino stanje zakompliciralo. Dva dana nakon toga palača ponavlja što su rekli i ranije, a to je da se Kate dužnostima vraća na Uskrs. A onda se 4. ožujka Kate provozala s majkom u autu, samo što nije izgledala kao Kate pa su se brzo javile teorije o njenoj dvojnici. I 10. ožujka na Majčin dan dogodila se famozna fotografija.

"Ta fotografija je izazvala kontroverze. I naravno da je bilo logično nakon toga, kada radite obiteljsku fotografiju za Majčin dan, da to napravi profesionalac", ističe stručnjak za protokol.

Ali nije. Pa sada, baš kada je kralj bolestan Britanci ne znaju što im je s budućom kraljicom. Pitanje je bi li se ovakvi propusti događali da je pokojna kraljica Elizabeta živa.