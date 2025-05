Primjećujete li kako se teško nose s ovim statusom? Ovo je Direktova lista najvećih gubitnika na izborima

Bilo ih je sinoć, i većih i manjih, gubitnika uvijek ima puno više nego pobjednika. Ali sunčan dan svanuo je za i sve njih, pa i za sedmoplasiranog od sedmero kandidata u Zagrebu.

Pavle Kalinić dobio je manje od 4 posto glasova, ali samokritiku ipak nismo čuli. "Nisam baš najmlađi, znači nešto sam radio, postoje neki rezultati iza leđa. A šta je ova ekipa radila, valjala se po cesti, primala neke tuđe novce i sad s tim nastavljaju. Ali Zagrepčani su to izabrali, svatko ima pravo na to", kaže za Direkt Kalinić, a na potpitanje zašto birači nisu prepoznali njegov rad znakovito kaže da "im možda upravo to ne odgovara. Jer u Hrvatskoj, ako ne kradeš, onda nisi pošten nego si budala što nisi uzeo kad si mogao uzeti".

Da je uzela kad je mogla USKOK tereti Josipu Pleslić koja je, unatoč optužbama za korupciju u aferi “Vjetroelektrane” opet poželjela voditi Knin. Radosti ipak nije bilo, bivša “kninska kraljica” završila je treća, s niti petinom glasova. Na pitanje našeg Ivana Skorina je li to njezin politički kraj, rekla je "nikad ne reci nikad, Još uvijek imam i žara i volje i želje, ali polako, polako, još je to rano".

Porušeni Mostovci

Ajmo, dalje. Porušeni su Mostovci, figurativno, naravno - Marin Miletić završio je tek četvrti u utrci za župana primorsko-goranskog, Nikolu Grmoju u rodnom Metkoviću uvjerljivo je porazio HDZ-ovac, očito ne dovoljno uvjerljivo da bi se priznao neki pogrešan korak. "Most je ostvario bolje rezultate nego prije četiri godine tako da mi nisu jasni oni koji govore o nekom potopu rezultatskom", kaže Nikola Grmoja.

Primjećujete li kako se gubitnici teško nose s tim statusom? SDP je u tome potencijalni prvak - nakon potopa u Rijeci, poraza Kristine Ikić Baniček nakon 12 godina vladanja Siskom, i to u izravnom srazu s HDZ-om, debakla u Splitu i Osijeku i šlepanja uz Možemo u Zagrebu, šef stranke pere ruke od odgovornosti.

"Bože moj, život ide dalje. Za četiri godine se miješaju nove karte. Ovo su lokalni izbori, ja nisam izašao na lokalne izbore nigdje. Predsjednici stranaka u Hrvatskoj uobičajeno snose odgovornost nakon parlamentarnih izbora, to ću napraviti i ja. Mi smo osigurali maksimalnu podršku koliko smo mogli, nešto ostaje na markici SDP-a, nešto ostaje na osobnosti kandidata, tako je bilo i tako će i biti", odgovorio je sinoć na novinarska pitanja Siniša Hajdaš Dončić.

'Idemo dalje'

Markica IDS-a očito više ne vrijedi toliko u Istri, nakon trećeg mjesta u utrci za župana šef stranke dao je ostavku, i planira se nastaviti boriti za Istru u Saboru. Borba u Saboru jedini je daljnji izbor i za Daliju Orešković, čija je lista doživjela fijasko u Zagrebu, gdje je drugi krug ponovno izmaknuo i kandidatu HDZ-a Mislavu Hermanu. Na pitanje je li porazno za stranku da nikako ne može do drugog kruga, Herman kaže da mu je žao što nisu ušli u drugi krug, "vidite razlika je uistinu mala. Idemo dalje"!

Zagrepčani neće dobiti ni "Cug u krug", jer iza Hermana ostao je Davor Bernardić, bivši predsjednik SDP-a i kandidat za premijera. Nećete vjerovati, ni njemu nije dosta. I njegove ambicije, iako nije u Saboru, su nastaviti borbu. "Vote labor, borba se nastavlja. Ako sam se nešto naučio u politici, da se isplati boriti za ono u što vjeruješ", rekao je sinoć Bernardić.

Među luzerima je i nepravomoćno osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš koji je ispao iz utrke za župana osječkog, drugi put zaredom je u Samoboru je uvjerljivo poražen i šef HSS-a Krešo Beljak, dok je na sjeveru zemlje treći za župana varaždinskom ostao Radimir Čačić, politički veteran i predsjednik Reformista. I, zar ste sumnjali, Čačić kaže "nisam razočaran naravno, potpuno kontroliram skupštinu u svakom pogledu. Ocijenio bih cijelu tu priču s plus tri neću reći ni vrlo dobar ni odličan".

Ocjenu su dali glasači, i oni očito bolje znaju tko je tu koliki gubitnik.

