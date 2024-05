Prvo su ga u zraku dočekali migovi - pa je drug put u osam godina sletio na srpsko tlo. Dolazak velikog kineskog vođe - srpskom voždu politički je događaj godine u Srbiji. Xija je aerodromu dočekala cijela politička svita - uz nezaobilazno srpsko kolo. Susret dvojice predsjednika i autoritarnih vođa potvrda je „čeličnog prijateljstva“ dvaju naroda….

“ Znate koliko sam puta od 2016. tražio predsjednika Xija da dođe u Srbiju? Pitao sam ga na razne načine, oči u oči, telefonom, pisao mu pisma. Ja sam ga 15 puta molio da posjeti Srbiju i ne mogu vam objasniti koliko sam sretan.” – govori Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Toliko je Vučić sretan da će svom kineskom kolegi osobno točiti najbolja vina kao iskaz najvećeg poštovanja. Protokol kojim ga dočekuje dostojan je kraljeva….

“Kina i slične autoritarne države vole i drže do toga da manifestacije pa i njihovi dočeci prođu ovako s fanfarama i s lijepim i velikim zastavama i lijepim i velikim riječima. To je izraz diplomatskog poštovanja, ali to često može da ode i u karikiranje, ali tu smo gdje smo” – objašnjava politolog iz Srbije, Nikola Parun.

Ovim videospotom XI se obratio i srpskoj javnosti. Napisao je i pismo radnicima željezare u Smederevu koja je u kineskom vlasništvu. Najavljuje novac i nova ulaganja, radnici ga dočekuju kao spasitelja…

“Kinezi dolaze i počinju investicije. Ljudi shvaćaju da postoji svijetla budućnost. Vidi se svjetlo na kraju tunela. “ velika očekivanja ima radnik iz željezare u Smederovu.

Srbija se nada i velikim ulaganjima u željeznice i pruge. Gradnji tvornice baterija, a Vučić čak zaziva i tvornicu letećih taksija. Puno toga se od velike kineske delegacije očekuje, pitanje je samo uz koju cijenu.

“ Krediti koje Srbija uzima od Kine su ne baš povoljni i mnogo su povoljniji oni krediti koje imam priliku da uzmemo iz pretpristupnih fondova EU” objašnjava analitičar i politolog iz Srbije, Nikola Parun.

I dok je XI na turneji Europom, njegov i Vučićev prijatelj Vladimir Putin prisegnuo je na svoj peti mandat. Pred brojnom svitom, pa i Stevenom Seagalom poslao je poruku u kojoj najavljuje izgradnju multipolarnog svijeta.

“ Ne odbijamo dijalog sa zapadnim zemljama. Na njima je izbor - hoće li nastaviti pokušavati obuzdati razvoj Rusije, nastaviti politiku agresije, kontinuiranog pritiska na našu zemlju godinama ili tražiti put do suradnje i mira.” poručuje novi - stari predsjednik Rusije, Vladimir Putin.

U prvi službeni posjet novog mandata Putin će ići baš kod Xija, ali kineski vođa nije došao na inauguraciju.

Naravno da Xi-ju nije bilo ni na kraj pameti da taj put povezuje s odlaskom u Rusiju jer bi to stvarno bila jedna velika poruka koju sigurno Europa i zapad ne bi dobro primio” - smatra stručnjak za Kinu, Zvonimir Stopić.

Od Zapada i Europe Kina ima velike trgovinske koristi. I dok dio analitičara smatra da je XI odabrao posjet Vučiću i Orbanu zbog njihovih autoritarnih sklonosti – u pozadini su, kaže ostali, samo politički i ekonomski interesi.

“ Radi se o tome da se Kina u ovom trenutku primarno oslanja na svoje prijatelje, dakle zemlje s kojima je ona dugoročno u dobrim odnosima, s kojima nema nikakvih problema. “ – zaključuje stručnjak za Kinu, Zvonimir Stopić.

U dvodnevnom posjetu koji budnim oko prati cijela Europa - Vučić želi izvući maksimalno od Kine, a da pritom previše ne naljuti ni zapadne saveznike. Sjedenje na najmanje dvije stolice se nastavlja….