Godinama je koračala uz supruga, a sad borbu nastavlja sama. Julija Navaljna novo je lice otpora protiv ruskog diktatora. Putin joj je ubio muža, njihovo dvoje djece ostavio bez oca, ali Julija (47) ne odustaje.

"Ubivši Alekseja, Putin je ubio pola mene. Pola mog srca i duše. Ali još uvijek imam drugu polovicu i ona mi govori da nemam pravo odustati. Nastavit ću djelo Alekseja Navaljnog, nastavit ću se boriti za našu zemlju. Pozivam vas da stanete uz mene!", kaže Julija Navaljna, udovica Alekseja Navaljnog.

Ekonomistica po zanimanju, Julija je Alekseja upoznala 1998. godine i s njime dobila dvoje djece. Bila je samozatajna, ali cijelo vrijeme uz supruga. Na prosvjedima, uhićenjima, suđenjima. Nakon trovanja Alekseja novičokom i zatvaranja sve češće nastupa u javnosti, a onda jučer najavljuje i ulazak u opasni politički ring.

A ima li Julija Navaljna karizmu i sve ono što je potrebno da bude lice otpora protiv Putina?

"Ona nedvojbeno ima hrabrost i lojalnost prema svom suprugu I prema idejama koje on zastupa, ali je li to jamstvo uspjeha teško je u ovom trenutku odgovoriti. Vidjet ćemo kako će je prihvatiti ponajprije opozicijski nastrojeni ljudi u Rusiji", kaže nam Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji.

Ruske tajne službe i državni mediji godinama su pokušavali diskreditirati Juliju i tako oslabiti Navaljnog. Podmetali su joj ljubavnike, govorili da joj je otac bio agent KGB-a, a ona CIA. Sve je izdržala i baš zato je danas spremna za izazov života, govori udovica još jednog ubijenog disidenta.

"Kad mi je muž umro, jedva sam mogla razgovarati cijeli tjedan, čak i više. Ali Julija Navaljna učinila je pravu stvar. Njezin suprug Aleksej bio je toliko poznat u Rusiji i inozemstvu i ona mora održati njegov glas živim. Ona je sada njegov glas i želim da je ljudi podrže", kaže Marina Litvinenko, udovica ubijenog ruskog disidenta Aleksandra Litvinenka.

Svjetski čelnici na sigurnosnom summitu u Munchenu, Juliju Navaljnu su odmah prihvatili kao vođu ruske oporbe. Nakon što je jučer otvorila račun na X-u, koji je zatvoren, pa onda ponovno otvoren, u dva dana skupila je preko 200 tisuća pratitelja. No, iako je tajne službe prate godinama, Vladimir Putin njeno obraćanje javnosti u kojem ga je optužila za ubojstvo supruga, navodno nije gledao.

"Naravno, to su apsolutno neutemeljene, gnusne optužbe protiv šefa ruske države. Ali s obzirom na to da je Julija Navaljna ostala udovica samo nekoliko dana ranije, ostavit ću to bez komentara", kazao je Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja.

Bez komentara, odnosno mrtvi, završili su gotovo svi disidenti koji su se zamjerili Putinu. Tjeralica je već izdana za bratom, Alekseja Navaljnog, a poruka je poslana i preko Maksima Kuzminova. Ruski vojni pilot koji je prebjegao helikopterom u Ukrajinu pronađen je mrtav s prostrjelnom ranom u Španjolskoj. Upozorenje je to i Juliji - smatra bivši veleposlanik Kovačević

"Ona je u opasnosti. Svi koji se u Rusiji pokušavaju baviti opozicijskom politikom su u opasnosti. Oni koji na prva upozorenja ne reagiraju povlačenjem i odustajanjem, preuzimaju ozbiljan rizik da režim protiv njih poduzme najbrutalnije korake", smatra Kovačević.

No unatoč dvoje djece, odlučna udovica ne odustaje od zajedničkog sna koji je dijelila s ubijenim suprugom….

"Slobodna, mirna, sretna, lijepa Rusija budućnosti, o kojoj je moj muž toliko sanjao", govori Julija Navljna.

Aleksej Navaljni takvu Rusiju nije dočekao. A život je za drukčiju Rusiju sada očito spremna dati i ljubav njegovog života - Julija.