I u zadnjoj snimci, dan prije nego što će umrijeti, pred sucem se, kao i uvijek, šalio, i tražio ga da mu na račun uplati novac. "Jer meni ponestaje novca, a zahvaljujući vašim odlukama, ponestajat će još brže. Dakle, pošaljite mi!", rekao je sucu Aleksej Navaljni.

Tri dana otkad smo doznali da je rijetko svjetlo u mrklom mraku Putinove Rusije zauvijek ugašeno, njegova supruga potvrdila je što smo svi znali. "Prije tri dana Vladimir Putin je ubio mog supruga Alekseja Navaljnog. Putin je ubio oca moje djece. Putin mi je uzeo najdraže što sam ikada imala. Najbližeg i najdražeg čovjeka", počela je osmominutno obraćanje Julija Navaljna.

'Bilo je očekivano da će ga režim strpati u zatvor'

I ne samo njoj, nego i milijunima Rusa i borcima za slobodu i pravdu diljem svijeta. Putin je ubio ruskog Mandelu. "S jedne strane to mi je bilo nevjerojatno, a s druge strane očekivano - to je sukob ta dva osjećaja", odgovorila je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić na pitanje što je prvo pomislila kada je u petak čula vijest o smrti Navaljnog.

Da, bilo je očekivano da će ga režim, čiji je najžešći kritičar bio godinama, strpati u zatvor čim je 2021. poletio za Rusiju iz Njemačke, gdje se liječio nakon što su ga Putinovi agenti pokušali otrovati novičokom. "Hoću li biti uhićen po dolasku? To je nemoguće. Ja sam nevin čovjek", rekao je novinarima u avionu. Naravno, i tu se šalio.

Odveli su ga čim je sletio u Moskvu, pa pod izmišljenim optužbama osudili na 19 godina zatvora, držali ga u samici više od 300 dana, a krajem prošle godine iz zatvora kod Moskve prebacili u IK-3 ili Polarni vuk, kako zovu jedan od najzloglasnijih i najizoliranijih zatvora na svijetu, smještenog u Sibiru, sjeverno od Arktičkog kruga.

'Bilo je jasno od početka da će to završiti smrću'

"Kad je netko smješten u taj zatvor u kojem je on bio, tu nema izlaza, bilo je jasno od samog početka da će završiti smrću, i to vrlo brzo. Te godine na koje je on bio osuđen bile su čisto iluzorne", kaže vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

U modernom ruskom gulagu gdje su mučenja normalna, kao i kolektivne kazne poput stajanja na minus 20 bez kaputa, ali i tamo je čuvare zezao, čim je došao im je rekao "ja sam vaš novi Djed Mraz". A oni bi svako jutro u 5 puštali neslužbenu Putinovu himnu, "Ja sam Rus".

U vlažnoj ćeliji od dva puta tri metra na životu su ga držale knjige, a iako su mu uskraćivali i liječnike, iz dijelova pisama koje je objavio New York Times vidjelo se da nije izgubio bistrinu uma, unatoč bezizlaznoj situaciji. "On je bio potpuno svjestan toga, ali uz svu tragediju i zlo koje je tamo doživljavao, on nije želio pokazati koliko je strašno sve to kroz što prolazi", ističe Mirjana Rakić.

Preko blogova razotkrivao neviđene razmjere korupcije

Takav je bio od početka, kada je pažnju ruske i svjetske javnosti kupio preko blogova na kojima je razotkrivao neviđene razmjere korupcije Putinova režima i bliske mu elite, domovinu je opisivao kao zemlju kojom vladaju prevaranti i lopovi. Jedan od najboljih primjera je dokumentarac o "Putinovoj palači", monumentalnom zdanju na obali Crnog mora od 18 tisuća kvadrata koje je, kako je otkrio Navaljni, za preko milijardu dolara od mita ruskih oligarha izgrađeno za modernog ruskog cara. "Sve što moramo učiniti jest da prestanemo biti strpljivi. Prestanite čekati. Prestanite tratiti svoje živote i poreze na bogaćenje tih ljudi", riječi su kojima je Navaljni zaključio dokumentarac.

Njegove poruke su odjekivale, jedini je mogao okupiti tisuće na prosvjedima, zbog toga su ga hapsili, zbog toga su ga preko gaća otrovali i na dva tjedna bacili u komu. Ali ni skora smrt ga nije pokolebala. "Karizma će mi ostati najviše u sjećanju. Ta njegova snažna energija koju je projicirao, kojom je očito uspijevao uhvatiti, čak i pod tim nemogućim okolnostima, veliku podršku među ljudima u Rusiji. Mislim da ga je to prije svega koštalo života", zaključuje Vesna Pusić.

Njegovo ime sada svi spominju

A ruski vladar baš je u odnosu prema njemu pokazao kolika je kukavica, nikad mu ime nije spomenuo, pa ni nakon što ga je ubio. Zato njegovo ime sada izgovaraju svi, i Bono Vox i njegova publika u Vegasu, i tisuće koji su ispred ruskih ambasada ovog vikenda palili svijeće, i zapadni lideri koji redom prst krivnje upiru u Putina i kao posebnu gošću na svojim sastancima imaju Juliju Navaljnu.

"Nastavit ću djelo Alekseja Navaljnog, nastavit ću se boriti za našu zemlju. Pozivam vas da stanete uz mene!", poručila je sunarodnjacima u jutrošnjem obraćanju Julija Navaljna. Mnogi u Rusiji jesu izišli na ulice, više od 400 ljudi je uhapšeno samo zato što su željeli odati počast svom heroju.

I simboličan otpor se, kako se čini, nastavlja. Kako su Putinovi policajci micali cvijeće i svijeće, tako su ih ljudi ponovno vraćali. Znaju da je zadnja stvar koja bi Aleksej Navaljni želio - da nakon njegove smrti izgube nadu.