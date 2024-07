Trećeg dana treće mjesto i prva medalja za Hrvatsku. Broncu nam je na Olimpijskim igrama u Parizu donio 27-godišnji informatičar iz Bjelovara, strijelac Miran Maričić.

"Evo, dan nakon kvalifikacija imam brončanu medalju oko vrata. Izuzetno sam sretan i ponosan na sebe, što sam se izborio s ovim velikim pritiskom, što sam odradio odlično finale. Finale je bilo izuzetno naporno, bilo je jako teško za pucati", rekao je jučer brončani olimpijac Miran Maričić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teške su Miranu bile i pripreme. Za neke je treninge morao putovati u Zagreb, jer bjelovarska streljana nije imala uvjete za puške tog kalibra. Hrvatskoj je donio dobru reklamu, a država će ga za to nagraditi s 18.500 eura.

"Budući da su sportaši zapravo i najbolji ambasadori Hrvatske, mislim da bi taj iznos trebao bit puno veći. Ali možda bi ih više trebalo nagraditi u smislu dobre infrastrukture, boljeg sustava nagrađivanja tijekom razvoja tog uspjeha, a ne samo kada je uspjeh došao", govori nam Fran Peterlin, odbojkaš i direktor sportske agencije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspješan je na Olimpijskim igrama bio i hrvatski gimnastičar Filip Ude. U Pekingu je 2008. osvojio srebro na konju s hvataljkama. Poslije 16 godina za Direkt priznaje, treninzi su bili sve samo ne uobičajeni.

"Moraš bit mentalno u glavi jako jak da bi sve to izdržao. Znam iz iskustva jer sam sve to prošao. I zalet iz WC-a sam trčao jer nisam imao uvjete. Tako da znam kako je ostalim sportašima u tim "malim" sportovima. Čak 99,9 posto ljudi ne razumije što to znači, koliko je to teško, koliko je tu suza, krvi, znoja proliveno", kaže gimnastičar i srebrni olimpijac Filip Ude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogo je znoja prolio i Nikolaj Pešalov kada je dizao 176 kila u izbačaju. Kasnije se pričao da je zbog neimaštine morao i prodavati medalje, a ovako je o tome prije tri godine govorio u Direktu.

"To su novinarske priče. Medalje su mi u Bugarskoj", tvrdio je Pešalov 2021.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, država je za zlatnu medalju dosadašnjih 27.650 eura podigla na 41.000 eura. I možda vam to zvuči puno, ali kod komšija zlato vrijedi čak pet puta više, 201.000 eura. Tri puta više za prvo mjesto zarade i sportaši s Kosova čak 110 tisuća eura.

Foto: RTL Direkt/Screnshoot

"Kosovo nije jako ni u čemu timski, jako je u nekim borilačkim sportovima, i onda to nije 110 tisuća eura puta 15, nego puta 1. Ne samo da će zlatni olimpijci Srbije osvojiti tih 200.000 eura. Oni su se kvalificirali i za nacionalnu sportsku penziju koja će im do kraja života donositi tri prosječne neto zarade. U ovom trenutku je to oko dvije tisuće eura", kaže nam politički analitičar iz Srbije, Nikola Parun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto Hrvatska daje pet puta manje nego Srbija, iz Ministarstva turizma i sporta nam nisu odgovorili, ali kažu, sportsku penziju dobit će i hrvatski olimpijci ne nakon 40. kao Srbi, nego nakon 45. Trenutno je prima 230 sportaša i sportašica.

Evo što su odgovorili za Direkt:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trajna naknada za osvajače olimpijske medalje iznosi 100 posto prosječne plaće za zlatnu medalju, 80 posto prosječne plaće za srebrnu medalju te 60 posto prosječne plaće za brončanu medalju. Osvajač zlatne olimpijske medalje, u slučaju da trajnu naknadu prima 30 godina, a ako uzmemo u obzir trenutnu prosječnu neto plaću, ostvarit će pravo na 413.280 eura trajne naknade."

"Život Olimpijaca je zapravo jako težak. Svi gledaju Igre i vide samo uspjehe, a to kako su došli tamo, to nitko ne pita", dodaje odbojkaš i direktor sportske agencije, Fran Peterlin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, nitko ne vidi da zbog kvalitetnijeg treninga sportaši kreću put Ljubljane, pa čak i Dubaija. Jedan američki stolnotenisač novce za Pariz skupljao je preko "GoFundMe" kampanje. Britanski atletičari za to su osnovali i web stranicu. A nekoliko Britanaca ronioca i jedna klizačica išli su i korak dalje. Da nešto više zarade, pokrenuli su i OnlyFans profile.

"Nakon završetka karijere, vjerojatno ja i svi drugi ćemo morati radit neke poslove, tako da nije to kao u nogometu i nekim ekipnim sportovima da se osiguraš financijski do kraja života", priznaje nam gimnastičar Ude.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sport i je njihov život. Zato bi bilo dobro da im postane i primarni posao. Možda i hoće kada nam sportski uvjeti i nagrade za medalje budu puno bolje.