Od statusa na Facebooku do nepoćudnih pjesama: Kako se postaje nepoželjan u Srbiji?

Severina je prije pet godina napravila je spektakularni koncert u Beogradu, sad kaže neće u Srbiju dok Aleksandar Vučić, ne sjaše s vlasti. Ali, on će zato u prime timeu o njoj nadugo i naširoko.

"Niti je privođena, kao što svi govore da je pritvarana, privođena, bilo što. Cijela opozicija je reagirala, svi, je l' tako? Zato što je neka pjevačica, koja uzgred kaže da je Srbija genocidna država, koja se uzgred razumije u to jesam li ja diktator ili ne", pričao je sinoć u programu omiljene mu TV Pink, i onda išao pokazati svoju veličinu: "Pusti je neka dođe, neka priča gluposti po cijeli dan, koga briga. Ima netko tko je voli slušati kako pjeva, i to je to, pusti je da pjeva."

Ne samo da bi Severinu pustio da pjeva, nego, evo, najavljuje ukidanje popisa osoba koje u Srbiju nisu dobro došle. A za njih jutros punu odgovornost istovremeno preuzima Vučićev imenjak i trbuhozborac Vulin.

"Spiskove sam pravio ja, kao ministar policije i direktor BIA-e po zakonu i po savjesti i žalim što im se nisam više posvetio, jer vidim koliko ološa je nepravedno zaboravljeno. Aleksandar Vučić o tome nije bio pitan niti je trebao biti", tvrdi Vulin.

Verbalnim deliktima u vrijeme Jugoslavije bavile su se tisuće špijuna iz Službe državne sigurnosti. Pratili su, prisluškivali i radili popise onih koji nešto rade ili govore protiv Tita i države. Pritom, povjesničari ističu da Tito nije morao znati tko su oni, pa tako ni Vučić danas.

"Sigurno Aleksandar Vučić ne zna sva imena na tom popisu, ali se svi ti ljudi na tom popisu sigurno ne bi našli, da Aleksandar Vučić također ne smatra da svojim djelovanjem, riječima ili stavovima na neki način ugrožavaju, ne Srbiju, nego njega, njegovoj stranku i njegov režim", kaže Hrvoje Klasić sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta.

Na jednom popisu bio je i Piotr Nikitin, vođa antiratnih i antiputinovskih prosvjeda u Srbiji koji je prošlog ljeta dva dana zadržan na beogradskom aerodromu po nalogu BIA-e, iako je već sedam godina živio u Beogradu.

"U te spiskove stave strance koji govore stvari koje se ne sviđaju Dačiću i Vučiću. Ja sam pretpostavljao i ranije da postoje takvi spiskovi, zato što se osim mene u istoj situaciji našlo još nekoliko ruskih državljana, uglavnom zbog sudjelovanja u antiratnim prosvjedima", kaže za Direkt Nikitin.

Kriterije uvrštavanja na popis spominje i Vulin, "jer su tukli našu djecu na koncertima, psovali srpsku majku na internetu, pjevali da im nitko ništa ne može jer "Jači smo od Srbije", neki dok su pokazivali simbole velike Albanije, slavili Antu Gotovinu, a i brojnim ustašama koji u Vukovaru pjevaju "Juri i Bobanu."

Fotografiju Vučića koji pokazuje mišiće, uz poruku "mnogo sam radio, red je da ih pokažem", jutros je na društvene mreže stavio naš satiričar Siniša Mareković Car, možda se i njega stavi na neki popis.

"Zamisli, bubam, ideš ti u Srbiju, i na granici ti dođe netko i kaže 'gospodine Panjkota, što vi imate za reći o ovom projektu robotaksija?' Kakve veze ti imaš s robotaksijem, kao što Severina ima s rudnicima litija? Nikakve. Samo to što su nju pitali za rudnike litija zaslužuje barem pet skečeva za napraviti", kaže Mareković.

S druge strane, odvjetnik Nemanja Berić pjevao je pjesmu Baje Malog Knindže ulazeći u Hrvatsku. I na ostatku Facebook profila ne manjka mu veličanja četništva, i fotografija s transparentom "bit će prije ili kasnije srpski barjak usred Dalmacije".

Policija u odgovoru potvrđuje da je uhićen zbog objave s Facebooka 15 dana je bio u zatvoru.

"Sumnja se da je na društvenoj mreži objavio sadržaj s obilježjima protupravnosti, odnosno objavom kojih se ostvaruju obilježja kaznenog djela ili prekršaja", odgovor je iz PU Šibensko-kninske.

Pa da nije uhićen Berić, možda ne bi bilo ni maltretiranja Severine. Novi nastavci nesumnjivo stižu.