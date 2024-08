Zašto se Severina našla na udaru Vučićeva režima i odgovarala na pitanja o silovanjima, Tuđmanu?

Okružena oduševljenim fanovima, Severina je prije tjedan dana objavila na Instagramu kako je u svom autu dočekana u Virovitici. A sinoć, dvjestotinjak kilometara istočnije, srpski su je granični policajci bez ikakvog objašnjenja četiri sata držali na Bajakovu. I to, kako kaže njihov šef, po redovnoj proceduri. "Severina nije privedena, ni uhapšena, ona je kontrolirana", rekao je na press konferenciji

Ivica Dačić, srpski ministar unutarnjih poslova.



"Pretreseno je njezino osobno vozilo i ona osobno, kao i njezin menadžer i njihove osobne stvari. Više sati je čekala dolazak dva inspektora", kaže Severinina odvjetnica Jasminka Biluš. A kad su se pojavili, krenuli su postavljati svakakva, pa i jako neugodna, osobna, pitanja, objasnila je Severina u priopćenju, "pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana".



Severinin je grijeh ili verbalni delikt očito to što je podržala prosvjede protiv litija u Srbiji. Antirežimski analitičari su uvjereni da iza svega stoji sam Aleksandar Vučić. "Pitanje litija je duboko ušlo u njegovom biračko tijelo, jer narod je jasno rekao da to ne želi, on pokušava na sve načine, a ovo što se sada dogodilo sa Severinom je samo nastavak kampanje koja čitavo ljeto traje protiv Hrvatske", kaže kolumnist Danasa Nenad Kulačin.



Vučić je tako prekjučer na Instagramu objvaio fotografiju sebe s odvjetnikom kojeg su, kako je napisao, hrvatske vlasti uhapsile samo zato što je Srbin. Pa je dodao kako je proveo 15 dana u zatvoru jer je u svom autu pjevao pjesme Baje Malog Knindže. A to vam je, inače, jedan od četničkih glazbenih heroja koji ponosno pjeva pjesme poput, "moj je tata zločinac iz rata, nema niko muda, da vodi ga do suda".



"Znate, kada vi u Hrvatskoj imate čovjeka koji sluša radio u svojim kolima, i sluša pjesmu i vi ga uhapsite zbog toga... može sada netko da nam soli pamet i dijeli lekcije oko toga", dodao je danas Ivica Dačić. Tako je i on sam neizravno potvrdio da je Severinino zadržavanje imalo veze s verbalnim deliktom, a večeras se o svemu oglasio i sam Vučić, gostujući na omijenom mu Pinku.



"Ja mislim da je to jako glupo i nepotrebno. Ne zbog Severine, o kojoj sve najgore mislim. Mi se moramo razlikovati od njih u svemu. Sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj će hapsiti svakoga tko sluša Thompsonove pjesme. Pustite ih sve, i Selmu Bajrami. To što oni mrze Srbiju, govore o sebi", izjavio je Vučić.



Severinini fanovi iz Srbije mreže su zasuli statusima koji ismijavaju vlast poput "ako je Severina prijetnja po državu", ili "da su ovi skroz poludjeli, kakva panika!", ili "Severina, državni neprijatelj broj 1". Ipak, nakon sinoć, neće ju neko vrijeme gledati uživo. "Srbijo, volim te… i želim da što prije postaneš demokratska. Ali neću više nikad doći u Srbiju dok vam ovaj ne sjaše s vlasti. Znamo svi dobro koji. A i kakva je to državna vlast kad se boje mog mišljenja?", zaključila je Severina u svom priopćenju.



A da se Aleksandar Vučić skretanjem pažnje na Hrvatsku bori s unutarnjim problemima govori i vijest da su policija i sigurnosna agencija BIA u zajedničkoj akciji uhitili navodnog hrvatskog špijuna. "Pa su mnogi pomislili da je Severina taj špijun što, kada imate ovakvu vlast, nije nemoguće, da su oni Severinu doživjeli kao nekog špijuna, razočaranog u Srbiju. Nemojte zaboraviti da je Severina dvostruka srpska snajka, doduše bivša, ali ostaje taj neki narativ o njoj ovdje", kaže Nenad Kulačin.



Hrvatska diplomacija o uhićenju špijuna ne zna ništa. "Nemamo nikakvih saznanja, mi smo isto to pročitali u medijima, u kontaktu smo s veleposlanstvom. Nit znamo tko je uhićen niti zašto", izjavio je ministar vanjskih poslova Godran Grlić Radman.



Sjetit ćete se i kako je Vučić preklani htio bez najave u Jasenovac, pa se žalio na zabranu, ovog je ljeta na UN-ovu rezoluciju o Srebrenici htio da se odgovori rezolucijom o Jasenovcu. Kad mu stvari mu doma ne idu, zna da je pažnju najlakše skrenuti Hrvatima, špijunima i, gdje ćeš bolje, Severinom.

