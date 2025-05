Ni pod satom, ali ni na odmoru: Nova pravila u SAD-u, stižu li u Hrvatsku?

Šest sati bila je bez ekrana. "Falio mi je, često provodim svoje vrijeme na mobitelu, kao svaki tinejdžer, tako da mi je dosta falio. Ali, ne smeta mi da ga u školi nemam, to je za našu dobrobit, tako da nemam problema s tim", rekla nam je Eva Butorac, učenica sedmog razreda Osnovne škole "Središće", nakon što je iz školskog ormarića izvadila mobitel koji je unutra bio otkako je ušla u zgradu.

Da, Evina škola je još prije pet godina među prvima u Hrvatskoj zabranila mobitele učenicima "od zvona do zvona". U situaciji kada istraživanja govore da u Americi svaki treći osmogodišnjak ima smartphone, ne čudi da se ovih dana uvode zabrane u New Yorku, i to od vrtića do mature.

"Nama je to normalno. Mi smo navikli na to, nama sada bude čudno kada odemo u neku drugu školu, pa vidimo da nakon zvona učenici izlaze iz razreda - naravno, računa se da na nastavi ne koriste mobitel - da su pod odmorom na mobitelu", kaže Mateja Pavliško, knjižničarka u Osnovnoj školi "Središće". U toj školi, kako ističe, ekrana nema ni na nastavi ni pod odmorom, "vjerujemo da je to bolje za djecu, jer stvarno vidimo koliko djeca više komuniciraju da hodnicima. Gore na katu imamo one vreće za sjedenje, svaki put se toliko ugodno iznenadim kad prolazim, a djeca sjede i čitaju knjigu pod odmorom, ili međusobno pričaju".

Svi se lako naviknu

I tako je od prvog do osmog razreda. "Pod odmorom se priča, možda ponekad čak i čitamo neku knjigu. I nikome ne smeta što nemaju mobitel u ruci", kaže Tomislav Linić, učenik četvrtog razreda škole "Središće". Svi se, dakle, lako naviknu. A istim se putem već krenulo u Francuskoj, Nizozemskoj, Italiji, od ove školske godine i u dijelovima Belgije, Španjolske i Grčke, uvijek sa, za stručnjake opravdanim ciljem.

"Taj period koje dijete provodi u školi bi trebao biti period u interakciji s drugim učenicima, u svrhu razvoja socijalnih vještina, izlaganjima raznih oblika interakcije, sportskih i drugih aktivnosti koje djeca imaju u slobodno vrijeme, koje im pomažu u usvajanju socijalizacije, prijateljskim odnosa pa čak i nošenja s frustracijama, da nije taj mobitel onda bježanje od frustracije", ističe Božidar Nikša Tarabić, voditelj Ureda za psihološku podršku i zaštitu mentalnog zdravlja Sveučilišta u Zagrebu.

Ipak, iako je prema istraživanju objavljenom preklani čak 85 profesora bilo za zabranu mobitela u školama, dok je za to bila i polovica učenika, hrvatska država ostaje pri stavu da ništa neće nametati. "Ne razmišljamo o nekoj centralnoj zabrani generalnog tipa, ali apeliramo da se škole, zajedno s roditeljima, dogovore", rekao je ministar Radovan Fuchs još na ljeto 2023., i stav do danas nije promijenio. Ministarstvo štoviše većim problemom smatra neograničeno korištenje mobitela izvan škole. A i neka istraživanja u Velikoj Britaniji pokazuju da zabrane mobitela u školama ustvari ne smanjuju vrijeme koje klinci dnevno provode pred ekranom.

Petaš koji ne želi mobitel

I kao što je serija "Adolescencija" nedavno okupirala svijet pričom o 13-godišnjaku izloženom mizoginiji i cyberbullyingu koji počini zločin, roditelji mogu nemati pojma što im se s djetetom događa. A zapravo su izloženi smetnjama, ovisnosti, pa i nasilju. "Vrlo brzo se prelazi na bullyranje i maltretiranje preko društvenih mreža, i da, postoji veliki udio mladih koji doživljavaju takvu vrstu ponašanja na svakodnevnoj razini, a ono što je posebno problematično jest što se takvo ponašanje, za razliku od maltretiranja u fizičkom smislu, ne može zamijetiti. Dakle, vi ne možete primijetiti što se događa iza ekrana", naglašava Božidar Nikša Tarabić.

I onda bi se svakome boljom opcijom učinilo odgajati petaša koji vlastitom voljom uopće nema mobitel.

"Kad dođem doma, jednostavno nemam mobitel, izvan sam ekrana. Većina mojih prijatelja kad je neki lijep, sunčan dan odu doma i igraju igrice, a samo njih dvoje-troje ostanu vani poslije nastave. Tako da to mi nije u redu", rekao nam je Matko Bukovac, učenik petog razreda Osnovne škole "Središće".

A kako bi bilo u redu kad su sve brojnija djeca koja bi se igrala u prirodi i na otvorenom tek ako bi im se ekran oduzeo - ili zabranio.

