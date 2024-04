Dosta više Plenkovića, Milanovića i Hasanbegovića. Vrijeme je za malo drukčije političare. Recimo jednu influensericu koja želi biti eurozastupnica.

Njene odjevne kombinacije i zanimljiv retro stil, njezino renoviranje stana, čitanje cajki kao poezije, rađenje frizure pa i upute kako glasati na izborima, sve to na TikToku prati više od 200. 000 ljudi. Ali 26 - godišnja Nina Skočak više ne želi biti samo influenserica. Okupila je 12 mladih i kandidirala se za Europski parlament.

Ona je i zabavna i pametna i mlada i misli da politika nije rezervirana samo za sredovječne muškarce. Gošća RTL Direkta je influenserica Nina Skočak.

"Ja nisam samo influenserica, ja sam politologinja i radim s europskim institucijama", kazala je na početku.

U protekla dva tjedna skupili ste više od 8 tisuća potpisa birača, pretpostavljam mlađih birača - što oni žele da bude drukčije?

"Želimo da napokon imamo glas mladih tamo gdje njega uopće nije bilo. U Europskom parlamentu od 705 zastupnika imamo samo šest mlađih od 30. To su apsurdne brojke".

Pročitala sam kako si rekla da u Europskom parlamentu od 705 zastupnika ima više zastupnika koji se zovu Martin nego osoba mlađih od 30. Stvarno?

"Moguće je zamislite to. Želimo govoriti o tim nekim temama kroz perspektivu mladih. Mislimo da mladi mogu donijeti te nove perspektive, koje netko od 60 godina ma koliko se trudi ne može oslikati naše interese".

Pogledala sam malo tvoj program, ne možemo sad u detalje, ali zanima me što misliš pod stroga regulacija društvenih mreža?

"Mi to vidimo, godinama imamo porast društvenih mreža i nitko nije regulirao te kompanije, umjetnu inteligenciju, društvene mreže. Mi ne znamo tko što radi s našim podacima. Europska unija bi po našem mišljenju to trebala regulirati. To se jako teško regulira na nacionalnim osnovama".

Vidjela sam da spominješ 'pink tax'? Što je to?

"Ružičasti porez. To je jedna marketinška praksa gdje kada imate iste proizvode za muškarce i za žene, recimo britvicu. Plava britvica je jeftinija od roze. Tako se manipuliraju žene da kupuju tu rozu britvicu i po nekim podacima žene potroše do 1000 eura više nego muškarci na iste proizvode".

U javnosti se raspravlja kako će HDZ prijeći preko uvreda, koja ministarstva traži DP, govorilo se cijelu kampanju u ustavnoj krizi, danas o raskolu u Mostu - što sve od toga dolazi do tvoje generaciju, prate ili čuju išta od toga?

"Mali je sloj mladih ljudi koje to zanima. Nama je dosta tih ego natjecanja. Želimo nekoga tko stvarno predstavlja naše interese".

Imali smo sinoć priču o treperima, glazbenicima o kojima stariji ne znaju gotovo ništa, ali njihova djeca - gotovo sve. Koliko je tih nevidljivih tema, koje su zanimljive i važne mladima, dok su starijima potpuno nevidljive?

"Mladi nisu zainteresirani za te vanzemaljske čudne teme. Kada pričate s mladima od 18 godina koji idu studirati u druge gradove i traže stan, sve zanima kolike su cijene stanova, kako će si priuštiti najam, hoće li umjetna inteligencija promijeniti način rada za pet godina".

Više pogledajte u prilogu.