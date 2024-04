U Hrvatskoj su u srijedu održani parlamentarni izbori na kojima su građani birali 11. saziv Hrvatskog sabora. Birališta su otvorena danas u 7 sati, a zatvorena u 19 sati. Nakon novih izlaznih anketa, u studiju RTL-a razgovarali smo s influencericom Ninom Skočak i RTL-ovim političkim komentatorima Krešimirom Macanom i Matom Mijićem.

Jeste li glasali?

Skočak: "Da, jesam. Još jučer iz Bruxellesa sam obavila svoju građansku dužnost."

Sigurno pratite sve što se događa?

Skočak: "Jako je zanimljivo. Mislim da su rezultati pomalo očekivani. Ne iznenađuju me puno, ali drago mi je vidjeti više mladih ljudi. Taj cijeli 'vibe' se nekako ojesti posljednjih dana, pogotovo na društvenim mrežama."

Krenimo od kampanje. Vrlo ste aktivni na društvenim mrežama. Kakva je bila kampanja?

"Na TikToku me slijedi više od 200 tisuća ljudi, na Instagramu više od 30 tisuća ljudi. To su velike brojke. TikTok je jako zanimljiv. Algoritam vam radi tako da dobivate već sadržaj koji vas zanima. Čini mi se da mlada publika polarizira, odnosno da se učvršćuju postojeći stavovi. Ako glasate za Kolakušića, onda će vam on non-stop dolaziti. Izbor će vam samim time biti čvršći. Ne želim reći koja je moja politička opcija, ali non-stop sam dobivala taj sadržaj. Rijetko kad mi je dolazio sadržaj s drugog političkog spektra."

Kako se Plenković snašao?

"Čini mi se da je TikTok bio kritičan prema najpoznatijim političarima, prema Plenkoviću i Milanoviću. Vidim da ekipa želi vidjeti neka nova lica i da su ih većinom kritizirali. Plenković je došao tek u zadnjoj minuti i to nije dovoljno, stvoriti povjerenje u zadnjih pet minuta. Brojke su mu jako velike. To je nešto što se godinama gradi. Birači prepoznaju kad netko dolazi pet minuta prije izbora i kad netko kontinuirano radi."

Zašto se Milanović nije uključio na TikTok?

Mijić: "Nisam siguran da je Zoran Milanović imao neku smislenu strategiju. Htio je napraviti udar da ljudi izađu na izbore. To je uspio, ali nije ih uspio usmjeriti prema SDP-u."

Zašto Europski parlament, zašto ne Hrvatski sabor. Zašto u Bruxelles?

Skočak: "Nekako mi je europska politika bliska, to sam završila u Bruxellesu i tamo radim nekoliko godina. Nekako mislim da tu mogu puno doprinijeti i da smo stvorila sliku što fali na toj sceni. To mi je osobnu puno bliže i tu se bolje snalazim."

Koliko potpisa trebaš?

Skočak: "Do utorka skupljamo 5 tisuća potpisa. Pratite me na društvenim mrežama, bližimo se toj brojci, nismo je dosegnuli tako da pozivam sve koji nas žele podržati."

Mislim da je Zoran Milanović dobro procijenio da mu je bolje ne ići nego otići zadnji tren i napraviti nešto krivo, 'cringe'?

Skočak: "Moram naglasiti da postoje stranice na Instagramu, koje su fan stranice Plenkovića i Milanovića. To po meni ima veći utjecaj nego sami profili političara na društvenim mrežama. Vidimo puno stranica koji rade sadržaje o političarima, a nisu stranice samih političara."

Što kažete na kravicu Milovu i Olega Butkovića? Je li Oleg Butković dobro 'trollao'?

Skočak: "Nisam to vidjela."

Macan: "Dobro je 'trollao'. Jedino velika promjena poput kandidature Zorana Milanovića je napravila jednokratni poguranac i uistinu dala tih pet-šest postotaka gore SDP-u. Sve ovo druge, dnevne stvari, plakati ustaše, ostaše, ne znamo da se to dogodilo. Kravica je bila uspješna jer je dugo trajalo, ali je bila zezancija."

Mijić: "Sreća naša pa kampanja nije potrajala jer bi, ne daj Bože, bilo zlostavljanja životinja."

Macan: "Možda bi netko izvukao pitona."

Za kraj, koji biste savjet dali političarima na TikToku?

Skočak: "Da budu autentični i da uključuju sadržaj koji nije nužno vezan uz politiku. Ljudi jako vole pratiti iza kulisa, svakodnevne stvari. Više ne prolaze svakodnevni govori.