Švedska građane priprema za rat. A Hrvatska? Pavle Kalinić: 'Pa mi nemamo ni sređene bunkere'

"Paul i Patty znaju da, bez obzira kamo idu i što rade, uvijek se nastoje sjetiti što im je činiti ako atomska bomba eksplodira u tom trenutku. To je bomba, sagni se i u zakon!" - tako je narator u TV spotu tumačio Amerikancima što im je činiti u slučaju nuklearnog napada. Što znači "duck and cover" znalo je svako američko dijete, edukativnim filmićima držalo se naciju budnom i spremnom, dokle god je postojala sovjetska prijetnja.

Danas u Švedskoj ne postoji prijetnja sovjetskog, ali postoji ruskog napada, pa je država svim građanima poslala nove brošure u slučaju krize ili rata, baš zbog pogoršane sigurnosne situacije.

"Posebno je sve povezano s ruskim napadom velikih razmjera na Ukrajinu", jasno je rekla na predstavljanju brošure voditeljica projekta njezine izrade Christina Andersson. Pomno smo proučili brošuru od 30 stranica i otkrili svašta zanimljivo - za početak da je rat najveća prijetnja slobodi Šveđana, uz jasnu tvrdnju da "ako Švedska bude napadnuta, nikada se nećemo predati. Svaka suprotna sugestija je lažna".

Ima o tome zašto je Švedska u NATO-u i kako će ju braniti, što znači izvanredno stanje i kad se uvodi, kako tražiti zaklon u slučaju napada, od rudimentarnog jarka, tunela ili zida, sobe bez prozora, podruma, garaža, do atomskog skloništa, što sve trebate imati uz sebe, koliko vode, koliko hrane, čak i kako obavljati nuždu, kako se brinuti za kućne ljubimce i kako s djecom treba iskreno razgovarati o ratu. Naravno, tu su i upute za druge krize, od ekstremnog vremena do pandemije. Zapitali smo se koliko su uopće hrvatski građani spremni za razne krizne, pa i ratne situacije. Znaju li, recimo, što bi učinili da na Trgu bana Jelačića počnu svirati sirene. "Ima sklonište u mojoj zgradi. Za cijeli blok baš u mojoj zgradi", rekao nam je Borna, ali nije imao odgovor što bi učinio da se to dogodi na glavnom trgu.

"Mislim da su Amerikanci poslali novo naoružanje prema Ukrajini, ne znam kako smo mi ovdje spremni za to, to ne bih mogao točno odgovoriti", rekao nam je Željko, uvjeren da država o tim stvarima građane ne informira dovoljno.

S tim se slaže i Pavle Kalinić, zadnji pročelnik ukinutog Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama, koji kaže da su građani od tog ureda dobivali upute kako se ponašati za vrijeme požara, potresa i drugih ugroza. "Sve je to bilo razrađeno. Naravno da su sada novi uvjeti i to bi trebalo biti napravljeno, ali intelektualnog potencijala kod ljudi koji se sada time bave - bez obzira je li državna ili gradska razina - jednostavno nema. Oni to nisu u stanju", kaže Kalinić.

Ravnateljstvo civilne zaštite na svojim stranicama ima upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama, spominju se poplave, nevrijeme, vjetar, potres, požar, ali ne i rat, samo izvanredni nuklearni događaj, čitaj potencijalna havarija nuklearke. Htjeli smo sugovornika iz sustava da nam objasni zašto nema nikakvih uputa za ratno stanje, nisu nam ga omogućili, ali su nam pisanim putem odgovorili da imaju procedure za sve krize. "Unatoč tome što se Hrvatska nalazi u sigurnosno stabilnom okruženju, odgovorno pristupamo svim oblicima pripreme, neovisno o vrsti rizika, kako bismo dodatno ojačali otpornost našeg društva", kaže se na kraju odgovora. Dakle, dok Švedske svoje građane priprema za rat kao glavnu prijetnju sigurnosti i slobodi, Hrvatska ističe da smo u sigurnosno stabilnom okruženju. Ok, prošlog tjedna smo doznali za nabavku 260 tisuća gas maski, ali za atomska skloništa i njihovo opremanje, reklo bi se, država očito ne brine, a trebala bi.

"Hrvatska nema nijedan pripremljen bunker za svoje građanstvo, nema filtere, nema osiguranu vodu za piće, nema hranu, nema kemijske wc-e, a nema ni tuševa gdje bi se ljudi otuširali i presvukli, ako su ozračeni vani, ili gdje bi spavali", ističe Pavle Kalinić.

Jer ovako je jutros bilo u Kijevu. Hrvatska, naravno, nikome sada nije meta, ni glavna ni sporedna, ali u slučaju nuklearnog rata ni ne mora biti, radijacija može doći do nas. A priprema za to nema, kako i bi kad se treba pripremati Advent, za opasnost - neka budu spremni u dalekoj Skandinaviji.

