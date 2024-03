Topove i flopove, najbolje i najgore trenutke te najljepše i najproblematičnije odjevne kombinacije ovogodišnjih Oscara u RTL Direktu prokomentirao je filmski i modni analitičar i komentator Oscara Nenad Korkut.

Svake godine nakon Oscara postavim si isto pitanje: je li moguće da je ovo najbolje što nam je Hollywood spremio? Je li moguće da je to najbolje od najboljeg, a ovako je dosadno? Oprosti, to je moje osobno mišljenje.

A meni je totalno super to što ljudi koji pričaju da je to dosadno, opet sljedeće godine ga gledaju. Ja sam s godinama odlučio da ono što mi je dosadno više ne radim i da isključim iz života, nekako mislim da treba krenuti dalje. A meni je Oscar uvijek zanimljiv. Dobro, ja sam komentator i gledam ga uživo.

I to je druga perspektiva...

Druga perspektiva jer mi moramo biti i izrazito koncentrirani. Moramo paziti na sve što ćemo reći, gledati, da možemo komentirati u tom momentu što se događa. Tako da ne mogu reći kako je to gledati doma s kauča.

Ali bila ti je zanimljiva ceremonija.

Da, meni je ove godine bilo puno dinamičnije nego inače. Bilo je tih nekih momenata koje su dodali, tempo je bio bolji. Malo mi se čini i da su govori bili, tako, pod kontrolom i završili su u tri i pol sata.

Najbrže ikad, meni se svidjelo. Imala sam osjećaj kao da su ipak pokušali vratiti malo glamura. Ovo je bilo lijepo kad pet glumica najavljuje za najbolju ulogu. To je baš lijepi neki trenutak.

To se svakom sviđa i to me čudi da nisu nakon 2009. kad je to već polučilo veliki uspjeh. Dakle, glumci koji su ipak tu najpoznatiji od svih, koji su u konkurenciji, najglamurozniji, najviše nas zanimaju, ipak im se da više prostora i ti bivši pobjednici ih predstavljaju. Bude nekako malo sentimentalnije i ja se nadam da će sad to biti tradicija.

Malo sam dojma gledajući to jučer da nekako nedostaju neke velike zvijezde. Onako gledaš, gdje je Brad Pitt, gdje je George Clooney. Je li to samo dojam ili je bilo zvijezda?

Pa gledajte, pitanje je kome što znače neke zvijezde. Zendaya je, ja mislim, trenutno najveća zvijezda koja uopće postoji, pa je bila na Oscarima. To što Oscar svake godine ne može imati Cate Blanchett, Brad Pitta, Nicole Kidman ili takve glamurozne dive... Bile su prošle godine, nemaju trenutno nikakvih novih projekata, nemaju razloga da dođu. Ako nisu nominirane, naravno, onda takve osobe trebaju nešto komercijalno, imati razloga da nešto reklamiraju, i tako dalje. Možda sljedeće godine će biti drugačije. Ali meni se isto čini da te velike zvijezde koje inzistiraju na kraju da se dodjeljuju nagrade, tipa Al Pacino i Spielberg da možda već nekim novim generacijama ne predstavljaju ono što nama.

Svi komentiraju danas da je Al Pacino bio pod utjecajem nečega, je li to alkohol ili nešto drugo.

Meni se činilo da je tako brzo završio taj njegov izlazak da nisam se uspio koncentrirati na to što je rekao jer uopće nije pročitao imena nominiranih, što je ipak običaj, nego je odmah otvorio. U krajnjoj liniji, neki anti-klimaks, kao što je bilo očekivano da će Oppenheimer pobijedit, pa ajde ne moramo niti čitat ove ostale.

Doslovno, neki anti-klimaks s nim. Velikih iznenađenja zapravo nije bilo. Jedino što se spominje kao iznenađenje je Emma Stone.

Emma Stone je bila u principu vodile na kladionicama sve do Screen Actors Guild nagrade. To je cehovska nagrada glumaca gdje je dobila Lily Gladstone. To je zadnja nagrada koja se dodjeljivala prije Oscara, ali britanska akademija je prije toga nagradila Emmu Stone, a znamo da britanska i američka imaju jako puno zajedničkih glasača. Malo se ipak više očekivalo da će, i zbog drugih razloga, naravno prva američka Indijanka, sjajna uloga - ali pitanje je i ta kalkulacija. Je li ona trebala ići u konkurenciju sporednih uloga? Možda se danas, eto, smatra da to nije bila dobra odluka.

Što bi izdvojio možda kao trenutak večeri?

Svakako nastup Ryan Gosling. Mi svi znamo da je Ryan Gosling od djetinjstva ustvari veliki showman i zna plesati, pjevati, i tako dalje. Došao je do Marilyn Monroe dodjele Oscara, u muškom smislu te riječi. Diamonds Are a Girl's Best Friend - ta referenca je bila potpuno vidljiva. Mislim da je to bilo sjajno i jako mi je žao da ta pjesma na kraju nije dobila Oscara.

Nisi zadovoljan da je Billie Eilish dobila?

Mislim da je u kontekstu filma Barbie, da je ova pjesma bila primjerenija.

Jimmy Kimmel, neke su fore bile neukusne. Rugati se Robertu De Niru kada ta cura sjedi pored njega nije baš najsretnije.

Gledajte, Jimmy Kimmel je neki safe choice. Nekako mi se čini da se Akademija jako boji neke političke nekorektnosti. Ne dao Bog, Rickyja Gervaisa ili nečeg kao što je bio šamar prije par godina, tako da ide na sigurno. Jimmy Kimmel je onako prihvatljiv, ali nije to ništa sad da nas je posebno oduševio. Vidjet ćemo kako će, s obzirom na onaj kraj, onog Donalda Trumpa, ono spominjanje, ako sljedeće godine Trump bude predsjednik, da li će Jimmy Kimmel biti voditelj.

Idemo malo na haljine. Znam da ove godine nije bilo tvoje mezimice Cate Blanchett, ali koga bi izdvojio?

Recimo, jedna moja mezimica je bila, Charlize Theron, koja mi je bila blago razočaranje. Ova prva haljina od Anne Taylor Joy je jako bitna. To je Christian Dior, dakle, replika haljine. Svi su ju hvalili, njezin tim je jako pametno promislio. Druga nam je Zendaya, uvijek je sjajno obučena. Najljepša haljina možda je ova treća. To je inače Balenciaga haljina, ponovno popravak jedne vintage haljine. Meni se jako sviđa, recimo, ova haljina Jennifer Lawrence, a mnogi su rekli 'joj kao da je išla na plac'. Meni je uživo izgledala savršeno.

Sve smo pohvalili, ali tko nije bio dobar?

Možda mi je bilo razočarenje malo Emma Stone, s obzirom da je ipak bila zvijezda večeri, dobila glavnu nagradu. Problem je u tome što je surađivala sa slavnim kreatorom koji radi za Louis Vuitton i meni se čini da nikako nisu poklopili s obzirom na njezinu figuru. Ona je mlada, vitka, doista se lako obuče, ali ovdje mi se čini da nisu baš dobro surađivali.

Samo za kraj je li bilo, ali je li Billie Eilish bila top ili flop?

Pa gledajte, to nije my cup of tea. To je neka druga generacija, to morate pitati ljude koji ju slušaju.

