Kanadski glumac Ryan Gosling (43) na dodjeli Oscara 2024. oduševio je fanove svojom izvedbom pjesme 'I'm Just Ken' iz filma' Barbie', koja je bila nominirana za najbolju pjesmu. Čini se i kako je osim fanova, bila oduševljena i njegova partnerica Eva Mendes (50), koja mu se obratila putem Instagrama šaljivom porukom.

Eva je objavila fotografiju na kojoj je pozirala u 'Barbie' stilu. Odjenula je ružičasti sako s cirkonima, a od detalja stavila je crni šešir i sunčane naočale.

"Odveo si Kena sve do Oscara, RG. Sad dođi kući, moramo smjestiti djecu u krevet", napisala je Eva u opisu objave.

Brojni fanovi bili su oduševljeni njegovim nastupom, a pitali su ju i zašto nije bila na dodjeli kao podrška.

"Ti si najveća pobjednica večeri", "Moraš se vratiti na crveni tepih, fališ nam tamo", "Velika noć za Ryana! Trebala si biti tu kao podrška, uz njega!! Kakvu lijepu uspomenu ste mogli podijeliti zajedno!!!", "Zašto nisi otišla na Oscara. Bože, treba mu noć zabave. Ken je u gradu", "Zašto nisi išla s njim", pisali su joj.

Oduševio nastupom

Film 'Barbie' bio je hit na blagajnama prošle godine, a Goslingu je donio i nominaciju za najboljeg sporednog glumca za ulogu Kena. Glumac je postao i glazbena zvijezda zahvaljujući razigranom singlu koji se nakon izlaska filma popeo na top ljestvice.

Pjesma je nominirana za Oscar za najbolju originalnu pjesmu, a Goslingu se u izvedbi na dodjeli pridružio i kompozitor Mark Ronson. Pjesmi je na Oscaru konkurencija bila još jedna pjesma iz filma 'Barbie' - 'What Was I Made For' mlade pjevačice Billie Eilish, koja je i nagrađena zlatnim kipićem.

Dovoljno je bilo samo da Ryan Gosling skoči na sjedalo iza Margot Robbie pjevajući uvodnu rečenicu 'I'm Just Ken' da ona prasne u neobuzdani smijeh.

Gosling je započeo pjevajući joj na uho, a ona se smijala. I redateljica Greta Gerwig i "Čudna Barbie" iz filma, Kate McKinnon, oduševljeno su navijale za Goslinga dok je Carrie Mulligan pljeskala.

POGLEDAJTE VIDEO: Izvedba Ryana Goslinga pjesme 'I'm just Ken' nasmijala Margot Robbie