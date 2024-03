Publika je jedva čekala nastup Ryana Goslinga na dodjeli Oscara, a glumac je ispunio sva očekivanja izvedbom pjesme 'I'm just Ken' iz filma 'Barbie'.

Obukavši svjetlucavo ružičasto odijelo, započeo je svoj nastup u publici noseći kaubojski šešir, prije nego što je izašao na pozornicu s gomilom pratećih plesača.

Bio je to legendaran nastup, a na bini mu se pridružio i legendarni gitarist Slash.

Film "Barbie" bio je hit na blagajnama prošle godine, a Goslingu je dodijelio i nominaciju za najboljeg sporednog glumca za ulogu Kena.

Glumac je postao i glazbena zvijezda zahvaljujući razigranom singlu koji se nakon izlaska filma popeo na top ljestvice.

Pjesma je nominirana za Oscara za najbolju originalnu pjesmu, a Goslingu se u izvedbi pridružio i kompozitor Mark Ronson.

Pjesmi je na Oscaru konkurencija još jedna pjesma iz filma "Barbie" - "What Was I Made For" mlade pjevačice Billie Eilish.

Margot Robbie plakala od smijeha

Dovoljno je bilo samo da Ryan Gosling skoči na sjedalo iza Margot Robbie pjevajući uvodnu rečenicu "I'm Just Ken" iz "Barbie" da ona prasne u neobuzdani smijeh.

Gosling je započeo pjevajući joj na uho, a ona se smijala. I redateljica Greta Gerwig i filmska "Čudna Barbie", Kate McKinnon, oduševljeno su navijale za Goslinga dok je Carrie Mulligan pljeskala.

Pogledajte njegov nastup: