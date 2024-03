"Ovo je prava stvar! Ovo je prava stvar!", govorio je pristaša prije par tjedana na službenoj promociji. Jesu li zlatne tenisice za 400 dolara prava stvar za privlačenje mlađih glasača? Možda i jesu, jer su, barem tako piše na službenoj stranici, sve rasprodane.

Tenisice su samo posljednji hit u dugoj liniji Trumpovih artikala, od kojih se mnogi mogu kupiti na svakom njegovom skupu. Evo, ovog vikenda u Sjevernoj Karolini, uz standardne nizove kapa i majica s njegovim imenom i porukama poput "ako ne voliš Trumpa, vjerojatno nećeš voljeti ni mene', mogli ste kupiti i med, i to ne bilo kakav, nego u bočici s Trumpovim likom.

"On samo govori ono što jest, mislim ništa zašećereno. Znam da mnogi ljudi ne vole njegovu osobnost, ali morate pogledati politiku i ono što je najbolje za nas kao Amerikance", objasnio je Todd Gerhart, pristaša Donalda Trumpa, nakon što je kupio bočice meda.

Parfem s 'mirisom uspjeha'

Službena stranica Trump storea nudi koješta. Ako ste fan iz Hrvatske, nažalost, ne možete naručivati, ali za Amerikance nema što nema. Hoćete šalice, vinske čaše, ogrtače, ili cijelu zlatnu kolekciju koja uključuje i polugu koja je ustvari - igračka za pse. Uz tenisice, glavni novi artikl je - parfem, odnosno kolonjska voda nazvana Pobjeda47. Za sto dolara, dobit ćete, kako ga reklamiraju, prepoznatljiv miris snage i uspjeha, namijenjen za odlučne i odvažne.

"Pobjeda47" nema smisla, jer on je 45. predsjednik. Ako pobijedi, i dalje će biti 45. predsjednik. A pobijedi li Biden, on će i dalje biti 46. predsjednik. Dakle, tko je 47.?", kaže Cody McClain Brown sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti. Koliko što ima smisla, Trumpu nije presudno. Jer dosad je svašta izbacivao na tržište - prije 15 godina, recimo, Trumpove odreske, koje je najavljivao "kao daleko najukusniju govedinu koju ste ikada probali", ali su na tržištu opstali samo dva mjeseca.

Bilo je tu i Trumpovo sveučilište koje je propalo zbog optužbi za pronevjeru novca. A tu su i Trumpove digitalne karte, za koje je govorio da "svaka dolazi s automatskom šansom za čudesne nagrade kao što je večera sa mnom". Digitalne karte pustio je u prodaju taman kad je objavio da novu kandidaturu za predsjednika.

Sada, kada je suočen sa 90 tužbi i sudskim kaznama koje već prelaze pola milijarde dolara, prodaje sve što može. "Vjerujem da će njegove pristalice sve to vrlo rado kupovati, dapače, da će dolaziti na izborna mjesta u zlatnim tenisicama. I tu je on uspješan, u promociji sebe. On je najbolji PR-ovac samoga sebe", tumači vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić.

Lažne fotografije

Ali i tu se prelaze granice. Osvanule su fotografije njega okruženog crncima koje njegovi pristaše masovno dijele po društvenim mrežama, a nikad nisu snimljene. Fotografije je napravila umjetna inteligencija, a trebale bi potaknuli Afroamerikance da glasaju za republikance. I to je dio strategije.

"Trump voli da se sve učini mutnim, pa da nemate pojma što je istina, što nije, što je djelomično istina, tako da nema - oprostite na igri riječima - crnog ili bijelog. Dakle, samo što su te AI fotografije u optjecaju, dovoljno ljudi će pomisliti da su one autentične, i to bi moglo biti dovoljno da netko od njih glasa za njega", smatra Cody McClain Brown.

A veze s njim ne žele imati ni nasljednici Sinead O'Connor koji su od njega tražili da prestane koristiti njezin hit Nothing Compares To You na svojim skupovima jer bi, kako su rekli, ona time bila zgrožena. Slično su već tražili Rihanna, Rolling Stonesi, Adele i Bruce Springsteen. Ali koja god da bude podloga, najvažnije su ipak riječi, recimo o Bidenu.

"Tip ne može spojiti dvije rečenice. Ne može pronaći stube do platforme", govorio je ovog vikenda, pa ga imitirao kako tetura. A onda, na istom skupu na kojem je ismijavao Bidenovu starost, i sam pokazao probleme s pamćenjem. "Putin, znate, ima toliko malo poštovanja prema Obami da je počeo govoriti o nuklearnom ratu", izgovorio je Trump.

Ali takvi gafovi, očito, na njega ne ostavljaju posljedice. Sutra je famozni Superutorak, iako još ništa nije službeno, parfeme, zlatne tenisice i sve ostalo Trump ionako već prodaje ne kao kandidat, nego kao budući predsjednik.