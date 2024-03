Prema novim informacijama, bivša američka veleposlanica pri UN-u Nikki Haley ostvarila je prvu pobjedu na republikanskim predizborima u Washingtonu. Haley je jedina republikanska predsjednička kandidatkinja 2024. godine koja je ostala u utrci s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ona je trenutno u vodstvu s gotovo 63 posto glasova.

Ipak, izgledi su mali za njezinu konačnu dominaciju nad Trumpom, piše The Guardian. To pokazuju i ankete javnog mijenja koje upućuju na to da bi Trump mogao pobijediti na svim nadolazećim izborima. Haley je izgubila čak i u svojoj rodnoj Južnoj Karolini.

Izvanredna profesorica Fakulteta političkih znanosti i stručnjakinja za međunarodne odnose Đana Luša za Danas.hr komentira zašto Haley ima male šanse u "borbi" s Trumpom.

"Unatoč gotovo dvostrukom broju osvojenih glasova, Haley ima slabe izglede da osvoji nominaciju Republikanske stranke, s obzirom na to da je Trump pobijedio na prethodnih osam predizbora s velikom prednošću. Washington je urbana sredina s velikim brojem visokoobrazovanog stanovništva te tradicionalna utvrda Demokrata, što mnogi smatraju uzrokom poraza Trumpa", tvrdi Luša.

Utorak je ključan

A sve bi karte trebale biti na stolu sutra.

"Konačan odgovor na gotovo sigurnu predsjedničku nominaciju Donalda Trumpa ponudit će sutrašnji Super utorak kada se održavaju republikanski predizbori u 15 saveznih država i jednom teritoriju, Američkoj Samoi", napominje Luša.

Objasnila je i kako funkcionira američki izborni sustav.

"Nerazumljiv je većini građana Hrvatske s obzirom na to da postoje razlike u odnosu na hrvatski. Pobjednik američkih izbora kandidat je koji dobije većinu glasova elektora (izbornika) , odnosno članova elektorskog (izborničkog) kolegija, a ne onaj koji nužno dobije većinu glasova građana. U svim saveznim državama, osim Nebraske i Mainea svi elektorski glasovi idu kandidatu s najvećim brojem glasova, a broj elektora iz svake savezne države određuje se proporcionalno broju birača u saveznoj državi", ističe Luša. Dodaje da elektori u većini slučajeva daju glas kandidatu kojeg je odabrala njihova savezna država, iako, nastavlja "ne postoji pravna obveza za to".

Najvažniji su 'prevrtljivi'

"Veliku važnost imaju tzv. prevrtljive (neodlučne) države ili swing states", napominje Luša,dodajući da su to države u kojima su na većini izbora oni kandidati Demokratske i Republikanske stranke koji su blizu prema broju glasova, odnosno "one koje iz izbora u izbore ne glasaju za kandidata jedne stranke".

Objašnjava i zašto su važni predizbori.

"Kod izbora predsjedničkih kandidata Republikanske i Demokratske stranke u većini saveznih država organiziraju se predizbori ili preliminarni izbori na kojima glasači daju glas na isti način kao i na izborima za predsjednika. Drugi način su kokusi ili stranačka okupljanja koja od članova stranke zahtijevaju da se pojave na konkretnoj lokaciji na kojoj predstavnici kandidata održavaju govore, a prisutni članovi stranke glasaju. Predizbori u svakoj od saveznih država jako su važni, posebice u početnoj fazi s obzirom na to da ukazuju na trendove i potiču kandidate s malim brojem glasova na odustajanje od utrke za predsjedničku nominaciju", zaključuje Luša.

