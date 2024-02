laka pobjeda / Kakav udarac! Trump porazio Nikki Haley u Južnoj Karolini. To je njena rodna država

Trump je do sada dominirao u svih pet predizbora - u Iowi, New Hampshireu, Nevadi, na Američkim Djevičanskim otocima i sada u Haleyjnoj rodnoj državi - ostavljajući je gotovo bez puta do republikanske nominacije.