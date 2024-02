usporedio sebe s njim / Donald Trump: ' Navaljni je bio hrabar, ali trebao se držati dalje od Rusije'

'Iskreno govoreći, bilo bi vjerojatno puno bolje da se držao podalje i da je govorio izvan zemlje umjesto da se vratio, jer to se moglo dogoditi i to se na kraju dogodilo. To je užasna stvar'