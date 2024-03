Ono što je nekada bio toaletni papir, postala su jaja - a najnoviji simbol poskupljenja mogla bi postati čokolada. Jaja, zečevi, kolači - Uskrs dolazi, a sigurno ste već čuli da je kakaovac poskupio. Cijena čokolade viša, gramaža je već odavno manja.

Zagrepčani s kojima smo razgovarali tvrde: Sve je poskupjelo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je, stvarno je poskupjelo i smanjila se ona gramaža", kaže nam gospođa Ankica dok njena sugrađanka Sonja ističe:

"Uvijek kupujem one koje su na akciji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posjetili smo malu tvornicu u Križevcima ima 40 zaposlenih, a preko pola su - osobe s invaliditetom. Strojevi su tu za termičku obradu, ali sve ostalo radi se ručno.

"Kakaovac je jako poskupio, ali s obzirom na to da mi kupujemo gotovu čokoladu i da mi imamo ugovore s dobavljačima koji nas pokrivaju još neko vrijeme, mislim da smo još ove godine mirni, što se tiče cijene naše sirovine. Danas - sutra, kada utrošimo ove zalihe, onda ćemo se i sami morati suočiti s ovim poskupljenjem", govori nam Alemka Lončar, direktorica Hedone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U posljednjih godinu dana cijena kakaovca je naglo porasla. Sada tona košta više od devet tisuća dolara, dok je lani bila ispod tri. Dio razloga je loš urod u Gani i Obali bjelokosti, zemljama zaslužnim za oko 60 posto svjetske proizvodnje.

"Očekuje se pad od čak 30 posto u odnosu na prošlu godinu, a s druge strane se potražnja snažno povećava. Do prije 100 godina čokolada je bila zapadni hir, a danas je globalni proizvod i potražnja se povećava, naročito u mnogoljudnim zemljama, a proizvodnja pada", kaže nam ekonomski analitičar Damir Novotny.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke čokolade već sada plaćamo skuplje nego lani.

Primjerice domaću mliječnu čokoladu koju ste za prošli Uskrs platili 80 centi, ove godine je to - 89, što je oko 11% više. Uvozna čokolada bila je ispod eura, sada je narasla za 45 posto. A i tamna čokolada koja je lani koštala euro i 72 centa - danas je narasla na gotovo 2 eura ili - za 16 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uz to se dogodila druga situacija, a to je da je kakaovac roba s kojom se mešetari na burzama, najviše na londonskoj i njujorškoj burzi, i tu je došlo do jakokuplja špekulanata koji su kupili opcije i na taj način još dodatno potisnuli cijenu u vis", objašnjava nam Domagoj Ilija Cerovac, suosnivač Muzeja čokolade u Zagrebu.

Sve ovo znači skuplje čokolade za sve nas. Veliki domaći proizvođači već su najavili - kako se to lijepo kaže - korekcije cijena za 10 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Po mojem mišljenju najveći je problem kod onih jeftinijih vrsta čokolade jer se tu stvarno gleda svaki cent. Mi već isključivo naručujemo najfiniju belgijsku čokoladu, koja je već u startu skupa, tako da ona neće bitno promijeniti konačnu cijenu", ističe Alemka Lončar.

"Maje i Asteci su koristili zrno kakao kao novac. Sada smo na pomolu toga da opet postane tako vrijedna valuta kojom se stvarno može tržiti po svijetu", kaže Cerovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što će nam bitcoin kada imamo kakaovac čije cijene u posljednjih 12 mjeseci rastu toliko brzo da nadmašuju kripto valutu.