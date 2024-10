Nathalie Rayes: 'Nakon izbora, podnosim ostavku. Ali voljela bih ostati. Hezbollah? To su teroristi i točka'

Ona je u Hrvatsku iz Amerike doselila prije devet mjeseci. Nominirao ju je Joe Biden, a prisegnula je Kamali Harris. Tjedan dana prije izbora zanimalo nas je što o svemu misli američka veleposlanica. Nathalie Rayes otkrila nam je što je poklonila Baracku Obami, i što će biti s njom ako pobijedi Donald Trump. Evo razgovora koji smo ranije snimili.

Gospođo ambasadorice, čast nam je ugostiti Vas u emisiji.

Super je biti ovdje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imamo samo tjedan dana do izbora, utrka je tijesna. Kakva je atmosfera u SAD-u?

Tjedan dana i jedan dan, ali tko broji. Osam dana. U utorak, 5. studenog, održat će se naši izbori. Ovo je uzbudljivo vrijeme za našu demokraciju. Imat ćemo rekordne brojke ljudi koji izlaze glasati, vode se energične kampanje, vodi se računa da što više ljudi izađe i glasa, jer na ovim izborima će zbilja svaki glas biti važan.

Vjerujete li da bi ovi izbori mogli promijeniti Sjedinjene Države?

Svaki izbori promijene Sjedinjene Države. Imat ćemo novog predsjednika. 20. siječnja Joe Biden više neće biti predsjednik SAD-a. Imat ćemo Kamalu Harris ili Donalda Trumpa. I naravno, bit će to povijestan izbor - ili ćemo imati prvu ženu crnkinju predsjednicu ili ćemo imati predsjednika koji se vraća. U našoj povijesti to se dogodilo samo jednom, s predsjednikom Clevelandom koji se vratio nakon četiri godine odsustva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bojite li mogućih nereda ako Donald Trump ne osvoji drugi mandat?

Drži me nada. Vjerujem u SAD, u činjenicu da smo Ujedinjene Države Amerike, da se svakodnevno borimo za našu demokraciju, i da se ljudi za tu demokraciju bore tako da glasaju u rekordnom broju. Zato se nadam mirnoj tranziciji moći.

Posljednjih dana vidjeli smo da se mnogi celebrityji uključuju u izbore. Vidjeli smo Eminema, Brucea Springsteena, Oprah, Beyonce, svi su se angažirali, kao i Taylor Swift koja je podržala Kamalu. Zanima me je li to zbilja nešto što može utjecati na birače, da kažu 'želim ići glasati jer je Beyonce tako rekla'?

Lijepo je imati sve te potpore, jer donose publicitet, daju jednu drukčiju dinamiku svemu, ali na kraju dana, ljudi poput Beyonce, Taylor Swift, o kome god se radilo - podrška celebrityja jest važna - ali to samo znači da će oni glasati za toga kandidata. Ne znamo što to znači u široj slici. Znači li to da će, samo zbog podrške Taylor Swift, Swiftiesi izići i glasati za Kamalu Harris, ne znamo. Ali, doznat ćemo uskoro.

Malo je drukčije na drugoj strani s Elonom Muskom, koji je u kampanji za Trumpa i ne samo da je u kampanji nego i dijeli milijun dolara svakog dana novoregistriranim glasačima. Hoće li to, po Vašem mišljenju, imati učinka?

Gledajte, sudjeluju do maksimuma u kampanji svojih kandidata. I to se i očekuje, posebno u danima uoči ovih izbora, posebno kada znamo da će biti tako gusto. Dakle, Elon Musk radi sve što bi radila i bilo koja druga osoba koja podupire Donalda Trumpa, dat će sve od sebe kako bi se pobrinuo da Donald Trump bude izabran. Za tih milijun dolara i dalje ne znamo jesu li legalni. O tome će odlučiti državni tužitelj.

Danas samo pročitala nešto zanimljivo, da ankete pokazuju kako više muškaraca glasa za Trumpa, a da više žena podržava Kamalu Harris. Dakle, postoji rodna razlika između dvoje kandidata?

Vidjet ćemo. Izbori će se održati za osam dana, znamo iz povijesti Sjedinjenih Država da žene u većem broju izlaze na izbore nego muškarci, njih tri posto više. Dakle, nadamo se da će žene zbilja izići i glasati. Puno je toga na kocki za žene, kao i za muškarce. Oboje kandidata, i Trump i Harris, trude se mobilizirati sve glasače, od žena do muškaraca, Latino glasači, Azijci, crnci, svi su oni važni. Zato, kad kažemo da se svaki glas računa i da je značajan na ovim izborima, zbilja jest tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Htjela bih Vas pitati i o nečemu što mi je jako zanimljivo vezano uz ove izbore, a to su Latino glasači. Vi dolazite iz Venezuele, dosta dobro poznajete svoju zajednicu, zato Vas želim o tome pitati. Donald Trump redovito vrijeđa ljude koji dolaze iz Meksika, govori da su silovatelji i ubojice, jučer su rekli da je Portoriko "otok smeća", a istovremeno mu raste podrška među latino glasačima. Kako to tumačite?

Mogu vam reći s povijesne strane, Biden je dobio izbore zahvaljujući latino glasačima. Oni su glasali za Bidena iznad očekivanja, između 60 i 70 posto. Dakle, ti su glasovi važni jer možete dobiti izbore u gotovo svakoj državi zahvaljujući latino glasovima. U Wisconsinu, Pennsylvaniji, Arizoni, Nevadi, Georgiji, Sjevernoj Karolini, Pennsylvaniji - svugdje su ti glasovi bitni. Mislim da Latinosi nisu monolitni, jako su raznoliki, a i povijesno znamo da u Latino zajednici postoji i konzervativan dio, da ih između 30 i 40 posto glasa za republikance. Ostatak glasa za demokrate. Oni se trude zavesti sve birače, uključujući i Latino glasače, vidjet ćemo kako će to završiti. Ali, očito je da ne možemo loše govoriti o cijeloj zajednici, ne možemo nazivati Portoriko, koji je američki teritorij, smećem. Trebamo dići razinu komunikacije tako da se odvija s uvažavanjem, a to očekujemo i od naših vođa.

Ali zbunjuje me da netko govori kako su Meksikanci silovatelji i ubojice, a da mu iz te zajednice daju glasove.

Spomenuli ste da sam imigrantica iz Venezuele. Osobno me to vrijeđa, jer mi dolazimo u Sjedinjene Države dati sve od sebe, svoju srce i dušu kako bi Amerika postala ono što je danas, zemlja imigranata. Zato ponavljam, moramo dići nivo razgovora i pričati o doprinosu Latino zajednice na svakoj razini. To je za mene vrlo važno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vas je imenovao Joe Biden, koliko dobro poznajete američkog predsjednika?

Joe Biden je izniman čovjek. Da, mene je Joe Biden nominirao, a američki Senat potvrdio. Dao mi je posao života, ispunio mi je san da postanem ambasadorica Sjedinjenih Država. Državi koja mi je dala sve što jesam mogu se odužiti na ovaj način i pokazati svijetu što su ustvari Sjedinjene Države - zemlja imigranata u koju možete doći sa svojim snovima, naporno raditi, ustrajati i sve će biti moguće. Dakle, poznajem dobro predsjednika, poznavala sam ga još dok je bio potpredsjednik, stvarno je izuzetna osoba. Poznaje međunarodne odnose kao nitko drugi, bio je predsjednik senatskog Odbora za vanjsku politiku, nakon čega je postao potpredsjednik, a onda i predsjednik. On je čovjek s dostojanstvom, narodski čovjek sa snažnim moralnim kompasom. Mislim da je vodio ovu zemlju u posljednje četiri godine na vrlo poseban način.

Što je s Barackom Obamom? S njim imate i neke osobnije priče?

Barack Obama je također bio izuzetan predsjednik. On je bio prvi predsjednik koji me pozvao u Bijelu kuću, to mi je bilo prilično značajno, a dao mi je i moju prvu funkciju. Kada sam imala 39 godina, imenovao me u odbor Centra Woodrow Wilson za međunarodne stipendiste, što je za mene bila ogromna čast i privilegija. I kao predsjednik je podigao ugled Ovalnog ureda. Pomogao nam je da sanjamo i nadamo se boljoj budućnosti u boljoj Americi, i to je ostvario na najbolji mogući način. Ima ta priča koja je za mene posebna iz tog prvog posjeta Bijeloj kući. Odgojena sam da nikad ne ulazim u nečiju kuću bez da donesem poklon. Tako sam bila pozvala u Bijelu kuću, suprug i ja smo išli, poveli smo i djecu. Ona nisu išla u Bijelu kuću, ostala su u obližnjem hotelu, Julian je imao tri godine, Alexander je imao godinu dana. Rekla sam suprugu, 'slušaj, donijet ću poklon predsjedniku, pozvao me u svoju kuću, odgojena sam ispravno, ne mogu...' Suprug mi je rekao 'što ti je, srušit će te na pod'...

'Nemoj to učiniti, nemoj'.

Rekla sam samoj sebi da ću učiniti po svom, bolje da on ne zna što namjeravam. Imala sam Gospu od Guadalupea, zaštitnicu Meksika, u svom novčaniku. Imala sam je u novčaniku posljednjih 15 godina, štitila me na svaki način. Dakle, bila sam iduća na redu da se pozdravim s predsjednikom. Rekla sam mu ' gospodine predsjedniče, ja sam Nathalie Rayes, želim Vam zahvaliti na ovoj velikoj časti što sam pozvana u Bijelu kuću, imam jedan mali dar za Vas'. I dala sam mu Gospu od Guadalupea. To je bilo u trenutku kada nije izgledalo tako jednostavno da će biti izabran na novi mandat, imao je očajnu debatu, stvari nisu izgledale dobro. Rekla sam 'ovo je mali dar za Vas', on je rekao 'to će mi trebati, jel tako'. Odgovorila sam 'nećemo se oslanjati samo na vjeru, oslonit ćemo se na težak rad, pobrinuti se da obiđemo sve okruge, razgovaramo sa svim biračima, osiguramo novac da možete prenesete svoju poruku, vratit ćete se u Bijelu kuću i nastaviti svoj mandat'. To je prošlo, bio je baš lijep trenutak. Šest mjeseci kasnije, ja sam iduća u redu, na nekom događaju s predsjednikom u New Yorku. I on iz džepa na sakou vadi Gospu od Guadalupea. I mislim da je to ovo što sada gledate, mene kako mu dajem Gospu i njega kako mi ju pokazuje šest mjeseci kasnije. Bila sam u suzama, rekla sam 'ne mogu vjerovati da imate Gospu u svom džepu'...

Štitila ga je...

Rekao mi je 'Nathalie, rekla si da će mi pomoći da pobijedim'. I tako, on je izuzetna osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljiva priča. I Kamalu Harris također poznajete?

Potpredsjednica je iz Kalifornije, države koju sam zvala svojim domom godinama. Ona me ustvari prisegnula na poziciji na kojoj sam sada, pred njom sam prisegnula kao deseta ambasadorica SAD-a u Hrvatskoj.

Jeste li Donalda Trumpa ikad sreli? Poznajete li ga osobno?

Ne poznajem predsjednika Trumpa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se događa ako on ponovno pobijedi, vaši dani kao ambasadorica u Hrvatskoj su završeni ili ne?

To je pitanje koje mi često postavljaju, drago mi je da ste me pitali ovdje. Naravno, voljela bih nastaviti služiti ovdje u Hrvatskoj, ovo je bila sjajna pozicija, ali činjenica je da 20. siječnja Joe Biden neće biti predsjednik. Imate ćemo Kamalu Harris kao predsjednicu ili Donalda Trumpa. Svaki ambasador, bez obzira je li politički imenovan ili je karijerni, morat će predati pismo ostavke.

I onda novi predsjednik odlučuje što će se dogoditi?

Prihvaća ili odbija pismo ostavke.

Želite li ostati?

Voljela bih ostati, da.

Željela bih Vas pitati i što mislite kako će se geopolitička situaciju u svijetu, mislim pritom na rat u Ukrajini i sukob na Bliskom istoku, promijeniti ovisno o tome tko postane američki predsjednik? Hoće li se promijeniti?

Imat ćemo novu administraciju, neće biti isto. Bit će promjena, ali mislim da je američkim građanima jasno da ćemo ostati uz Ukrajinu dok ne dobije taj rat. To je vrlo jasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Joe Biden i njegova administracija davali su milijarde dolara Ukrajini. Hoće li to biti teret za Kamalu Harris, u smislu u kojem Donald Trump govori 'ne, ja ću staviti Ameriku na prvo mjesto, a ne tamo neki strani rat'?

Nisu samo Joe Biden i njegova administracija davali milijarde dolara, davali su ih američki građani preko Kongresa. Kongres je o tome glasao. Dakle, imamo dvostranačku podršku. Ne bismo mogli dati sredstva koja smo dali prije nekoliko mjeseci da za to nije postojala dvostranačka podrška među članovima Kongresa. Mislim da ćemo nastaviti istim putem. I znate što, može raditi dvije stvari istovremeno, možemo staviti Ameriku na prvo mjesto, što je Joe Biden i učinio, tako što se pobrinuo da imamo rekordnu nisku nezaposlenost i da ljudi u Americi bolje žive, ali možemo se i pobrinuti da Ukrajina uspije u ovom ratu.

Osim venezuelanskog porijekla, imate i libanonske korijene. Tamo je sada također rat, pretpostavljam da imate prijatelje ili obitelj tamo, što ljudi kažu, kakva je situacija i što misle o Hezbolahu?

Puno samo putovala po Bliskom istoku, provela sam neko vrijeme u Bejrutu i diljem Libanona. Mislim da je Hezbolah teroristička organizacija, točka. Imaju američke krvi na svojim rukama, uz krv svih ostalih. Terorizirali su libanonski narod i zemlju. Imaju paralelnu vladu, što je neprihvatljivo u jednoj suverenoj državi. Libanon nije suverena država, i krajnje je vrijeme da svoju suverenost dobiju natrag. Iran se petlja u libanonske poslove. I ako se pita mene i ljude s kojima ja poznajem u Libanonu, samo neka ih se makne. Krajnje je vrijeme da građani Libanona sami o sebi odlučuju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Hrvatskoj ste sada već devet mjeseci, moram reći da djelujete kao druga vrsta diplomata, kao osoba koja je spontana u razgovorima, idete na razna mjesta, na koncerte, jučer ste bili na modnoj reviji, puno ste mjesta u Hrvatskoj posjetili. Gdje ste sve bili?

Bila sam u svakoj županiji u Hrvatskoj. To mi je bio cilj kada sam stigla ovdje, pobrinuti se da srećem ljude tamo gdje žive. Nisam ovdje samo kako bih razgovarala s političarima, to je naravno važno za ambasadora, imati dobar odnos. Imam dobar odnos sa svim ministrima, s predsjednikom i premijerom, vrlo sam sretna u tom smislu. Ali odmah na početku kada sam počela svoj mandat rekla sam da želim upoznavati Hrvate tamo gdje jesu.

Spomenuli ste već političare, kako biste usporedili američke političare s hrvatskima? Recimo, mi nikad ne vidimo Plenkovića u McDonaldsu ili Milanovića kako propovijeda u crkvi, kao Kamala Harris. Tek sad su otkrili društvene mreže. Što mislite o njihovim metodama?

Vjerujem u politiku 'od vrata do vrata'. Mislim da morate sretati ljude tamo gdje žive, morate osjetiti puls svoje zemlje i naroda. Radila sam u političkim kampanjama veći dio svoga života i vjerujem da je važno čuti sve iz prve ruke. Nema ništa loše u tome da se ode u McDonalds i služi krumpiriće, to je dobra stvar.

Mislite da bi trebali biti više kao američki političari u tom smislu?

Ne želim davati savjete hrvatskim političarima, ali mislim da to funkcionira. Važno je iz prve ruke čuti što se događa u vašoj zemlji, a to uključuje odlazak kod frizera, ili u McDonalds, to znači izići iz vašeg apartmana i otići stisnuti ruku ljudima na utakmici, u najjeftinije sektore. To je važno, a to i sama volim raditi. Želim znati što ljudi ovdje misle o Sjedinjenim Državama.

Što misle? Kakva su Vaša dosadašnja iskustva? Što vam kažu ljude kad ih sretnete na ulici?

Postoji velika ljubav prema našoj zemlji, ali i jedni prema drugima. Nismo samo saveznici, nego smo i prijatelji. Imamo između 1,5 i 1,8 milijuna Hrvata u SAD-u, trećina vašeg stanovništva živi ondje, uspijeva i čini Ameriku jednom od najboljih država na svijetu, baš zato što smo zemlja imigranata. Ljudi ovdje vole Sjedinjene Države, a to za mene znači da predstavljam Sjedinjene Države gdje god mogu i razgovaram sa svima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spomenuli ste 'zemlju imigranata' nekoliko puta večeras. Vi ste rođeni u Venezueli, došli ste u Ameriku kada ste imali devet godina, niste znali jezik, pa sam Vas htjela pitati o tim iskustvima. Je li Vam bilo teško, s kakvim ste se problemima suočili kada ste došli u Ameriku kao djevojčica koja nije znala jezik?

Bilo je jako izazovno, neću lagati. Imigracija je izazovna stvar. Ljudi koji napuštaju zemlju svog porijekla, sve što su voljeli i znali ostavljaju iza sebe, to je izazovna stvar. Ali išli smo u bolju budućnost. Ja o tome nisam odlučivala, ali moji roditelji su odlučili da će to biti bolje za nas. I stvarno je bilo. Naučila sam engleski u petom razredu, bila sam izvrsna u matematici, ali nisam znala osnove pa su me zadržali u petom razredu. Nisam ga trebala ponavljati.

Matematika pomaže, ako znaš matematiku, onda si ok.

Točno tako, pa su i oni zaključili da ću se snaći kad-tad. I tako je i bilo, za godinu dana naučila sam govoriti engleski, sjećam se da je prva riječ koju sam naučila napisati bila "people" (ljudi, op.p.)... Bilo je izazovno, a godinu kasnije sam ostala bez oca. Bilo je traumatično iskustvo otići u novu zemlju i izgubiti tatu, ali me to učinilo otpornijom. Učinilo me osobom koja sam danas, osobom koja ne zna prihvatiti 'ne' kao odgovor, radi doista naporno i ustraje u svakoj situaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Htjela sam Vas još nešto pitati. U Americi imate pravo na 'potragu za srećom', to je nešto za što svi ljudi misle da im pripada. Jeste li primijetili tu promjenu kada ste došli u Hrvatsku, mnogo Amerikanaca to kaže kada dođu ovdje, da im djelujemo pomalo nezadovoljno i pesimistično. Jeste li primijetili tu razliku između ta dva duha, da tako to kažem?

Potraga za srećom je užasno važna stvar i mislim da bismo je svi trebali nositi u srcu. Nije važno jeste li Amerikanac ili Hrvat, to je univerzalna stvar. Mislim da su Hrvati vrlo samokritični, vjerujem da se ljudi pitaju što to znači. Mislim da morate puno raditi i puno od sebe očekivati kako biste doživjeti procvat kakav je Hrvatska imala u posljednjih 30 godina. Kad razmišljam o Hrvatskoj, razmišljam o zemlji koju je poharao rat prije 30 godina, a danas je prosperitetna zemlja. Članica je NATO-a već 15 godina, članica je EU već devet godina, članica Schengena i eurozone već gotovo dvije godine. To je težak rad, to je samokritičnost, to je kada se pogledate u ogledalo i kažete 'kako mogu učiniti više i bolje', ne samo za sebe, nego za moju zajednicu i moju zemlju. To je herkulski napor i... Spomenuli ste da ste pesimistični...

Da.

Ja bih rekla da od sebe očekujete više. To je samokritičnost.

Pričali smo malo o Elonu Musku. Znate da i mi imamo svoga, Matu Rimca, znate da on planira imati samovozeće taksije na ulicama za dvije godine. Bilo je dosta pesimizma oko toga, ljudi ne vjeruju da će se to dogoditi. Što Vi mislite?

Mislim da treba imati velike snove.

Mislite da će se to dogoditi?

Mislim da će se dogoditi. Doista mislim da je sve moguće ako ste ustrajni i fokusirani. Stvarno vjerujem da, ako mu je to cilj i ako je maksimalno usredotočen, on će to i napraviti. Ne volim negativne ljude. Mislim da bismo trebali biti skloniji prema ljudima koji razmišljaju izvan okvira, koji su vizionari. To je zdrava stvar. Zamislite gdje bismo bili kao društvo da nismo imali vizionara. Zato mislim da bismo trebali biti veća potpora onima koji imaju velike snove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znam da ste fan Baby Lasagne.

Stvarno volim Baby Lasagnu.

Zašto je on bio tako dobro primljen? Doživio je instant uspjeh, svi su ga voljeli, možda Vi kao strankinja...

Malo sam ljuta na njega što me nije pozvao na svadbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I ja isto. Obje smo ljute na njega.

I još sam bila u Istri, mogla sam komotno navratiti. I u zadnji čas bi došla.

Znači, više ga ne volite?

Ne, ne, volim ga. Mislim da je sjajan. Čestitke, baby Lasagna, jako sam sretna da si pronašao ljubav i da si ušao u brak, želim ti dugotrajnu vezu koja će samo napredovati. Mislim da on ima sve što treba - talentiran je, sladak je koliko može biti, veliki je humanitarac i ima duha. Kombinacija je prekrasna.

Želim vas pitati i jednu zadnju stvar. Vidjela sam da ste putovali posvuda po Hrvatskoj, isprobavali raznu hranu, ali probali ste čak i fileke. Ja ih nikad nisam probala u životu. Dakle, vrlo ste hrabri.

Vi i ja ćemo jedno morati na tripice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne vjerujem da ću ih ja jesti, ali ću sjediti uz Vas. Želite ih probati opet?

Jedem ih često, to je moja "hrana za utjehu".

Jeste li probali išta što vam se nije svidjelo? Nešto na što ste rekli 'uf, kakva je ovo hrvatska hrana'?

Moram to probati ponovno, ne znam točno ime, ali ima umak od šljiva. Meso, janjetina u umaku od šljiva, kako se to zove?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je pašticada.

Da.

Stavljaju šljive u umak, ako na to mislite, stave ih i mariniraju.

Točno, ali mislili su da nisam probala pravu, žele da probam ponovno.

Pašticada je jedna od najboljih stvari koje imamo.

Mislim da ću morati probati ponovno.

Gospođo ambasadorice, puno Vam hvala što ste došli u emisiju, bilo je jako zanimljiv razgovor, veselim se da ponovno pričamo za osam dana kada ćemo imati rezultate američkih izbora.

I ja se tome veselim. Hvala vam puno!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hvala Vama!