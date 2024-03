Od jedne od najpamtljivijih izvedbi nominirane pjesme ikad, "I'm just Ken" iz filma Barbie - zahvaljujući inspiriranom Ryanu Goslingu, a onda i Marku Ronsonu, Slashu iz Guns'n'Rosesa i preko 60 drugih Kenova - preko golog Johna Cene, i to kao prezentera za kostimografiju, pa do border collieija koji sjedi u publici i plješće.

Bilo je svačega u tri i pol sata dodjele, osim iznenađenja. Prije glavne nagrade tako je ključno pitanje bilo je li Al Pacino, jedan od najvećih živućih holivudskih glumaca, pod utjecajem i čega. Prvo je preskočio navesti nominirane filmove, da bi, nakon što je otvorio kuvertu, izgovorio 'i moje oči vide Oppenheimera', tako antiklimaktično da se jedva moglo zaključiti da je to vrhunac dodjele. Favorit je odnio sedam nagrada, i dao neke od najboljih pobjedničkih govora.

"Snimili smo film o čovjeku koji je stvorio atomsku bombu, i u dobru i u zlu, svi mi živimo u Oppenheimerovu svijetu, pa bih ovo zbilja želio posvetiti mirotvorcima posvuda", rekao je na kraju svoga govora Cillian Murphy, dobitnik Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu, onu naslovnog lika iz filma Christophera Nolana. Za sporednu ulogu u istom filmu Oscara je dobio i Robert Downey Jr., koji je na početku rekao kako bi "htio bih zahvaliti svom užasnom djetinjstvu i Akademiji, tim redom".

Jedina koja se malo iznenadila bila je Emma Stone jer je, umjesto favorizirane prve Indijanke u povijesti, dobila svog drugog Oscara za glavnu ulogu - i to u puknutoj haljini. "Moja haljina je potrgana. Mislim da se to dogodilo za vrijeme "I'm Just Ken". Prilično sam sigurna", započela je govor u kojem se zahvalila i svim ostalim nominiranim ženama u kategoriji, cijelom timu koji je radio "Poor Things", a posebno redatelju Yorgosu Lanthimosu za, kako je rekla, "dar životu u liku Belle Baxter".

Dosta je dobitnika govore čitalo s papira, neke se, poput japanskog dobitnika za vizualne efekte za Godzillu, i s papira teško moglo razumjeti, ali stranci su se pobrinuli i za najdojmljivije trenutke, kao kada je Oscara za dokumenatarac dobio prvi Ukrajinac u povijesti, za film o ruskoj agresiji na njegovu zemlju. "Vjerojatno ću biti prvi redatelj na ovoj pozornici koji će reći da bi volio da nikada nije snimio ovaj film. Volio bih da ovo mogu zamijeniti za to da Rusija nikada nije napala Ukrajinu", rekao je Mstislav Černov, autor nagrađenog dokumentarca "20 sati u Mariupolju".

Nije to bio jedini politički trenutak, neke zvijezde nosile su crvene bedževe i njima pozivale na prekid vatre u Gazi. Toga se sjetio i Jonathan Glazer, redatelj najboljeg stranog filma "Zona interesa", o zapovjedniku Auschwitza koji s obitelji mirno živi kraj logora. "Bilo da se radi o žrtvama 7. listopada u Izraelu ili aktualnim napadima na Gazu, sve su to žrtve dehumanizacije. Kako se tome oduprijeti?", zapitao se u ime svih Glazer.

Da ne fali ni američke politike, pobrinuo se voditelj čitanjem zajedljiva komentara Donalda Trumpa s njegove društvene mreže, koji počinje pitanjem 'Je li ikada bilo goreg voditelja od Jimmyja Kimmela na Oscarima?' "Hvala vam na gledanju – iznenađen sam da ste još uvijek tu. Nije li vam prošlo vrijeme zatvora?", pitao je Kimmel Trumpa.

A bilo je i slatkih trenutaka, kao kad je sin Johna Lennona, Sean, primajući Oscara za kratki animirani film, cijelu dvoranu nagovorio da Yoko Ono čestitaju Majčin dan. "Moja je majka u veljači napunila 91 godinu, a danas je Majčin dan u Ujedinjenom Kraljevstvu, pa ako svi mogu reći 'Sretan Majčin dan, Yoko!", rekao je Sean, a dvorana odgovorila.

Najemocionalniji govor imala je najbolja sporedna glumica Da'vine Joy Randolph, nagrađena za "The Holdovers", rekavši kako je toliko dugo, uvijek željela biti drugačija, a "sada shvaćam da jednostavno trebam biti svoja".

Billie Eilish dobila je drugog Oscara i sad ima jednog više od Martina Scorsesea, čije su "Ubojice cvjetnog mjeseca" ostale bez nagrade, ali se stari Marty, kako sugeriraju snimke iz dvorane, ipak dobro zabavio. Naravno, na performans večeri, "I'm just Ken".