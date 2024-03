Neven Ciganović (53), inače poznat kao 'stilist bez dlake na jeziku', za Net.hr govorio je o odjevnim kombinacijama na Oscarima 2024., te otkrio koje su ga kombinacije najviše dojmile, a koje manje.

Otkrio nam je koje su mu bile najljepše haljine, a posebno je istaknuo Zendayin outfit.

"Zendaya mi je bila odlična. Stvarno ima super stilista koji radi s njom i svako njezino pojavljivanje u javnosti je nepogrešivo pa je tako i ovog puta. Čak je izabrala malo netipičnu haljinu za Oscare, a opet je bila čak u skladu s tom cijelom promocijom, sve je jako dobro promišljeno, što se nje tiče", komentirao je Ciganović.

Zendaya

"Možda mi je najbolja bila Anya Taylor-Joy u Dioru, kao 'vintage' Dior, ta mi je bila super", spomenuo je dalje.

Anya Taylor-Joy

Najljepša haljina bila mu je ona glumice Sandre Hüller.

"Najbolja mi je bila Sandra Hüller, ona mi je bila savršena, to mi je bila najljepša haljina", rekao je te spomenuo i Sharon Stone.



"Sharon Stone mi je izgledala odlično, ona je bila isto u nekom 'vintageu'", rekao je.



Svidjela mu se i haljina Lize Koshy koja je pala na crvenom tepihu.

"Super mi je i ova Liza Koshy koja se raspala", rekao je.



Na kraju je spomenuo i glumicu Florence Pugh, koja mu se također svidjela.

"Florence je imala jako lijepu haljinu", otkrio nam je Ciganović.



Loše kombinacije

Također, spomenuo je i one odjevne kombinacije koje mu se nisu svidjele, ponajviše ona Erike Alexander.

"Jedna od najodvratnijih haljina mi je bila njena", rekao je Ciganović.



Također, za Arianu Grande tvrdi da mu se nikako ne sviđa njezina kombinacija.

"Baš da mi je netko bio preloš, recimo nije mi se svidjelo ono pufasto odijelo Ariane Grande. Užasno mi je bilo grozno kako joj se uz zalizanu kosu vidio izrez. To mi je toliko upadalo u oči", rekao nam je Ciganović.



Osim Ariane, nije mu se svidjela niti Billie Eilish, za koju tvrdi da mu izgleda kao 'baba'.

"Za 'Red Carpet' mi se nije svidjela ni Billie. Bio je đir nekakve školske uniforme, s obzirom na taj Chanel, izgledala mi je k'o baba u tome", tvrdi Ciganović.



Za američku glumicu Jennifer Lawrence tvrdi da mu je bila prezgodna, ali s druge strane njezina kombinacija nije ga previše oduševila.

"Nekako mi ta točkasta haljina nije išla za crveni tepih, nekako mi je preljetna, nekako mi se nije ni svidjela", rekao nam je Ciganović.



Muške kombincije

Kako tvrdi, od muških mu se najviše svidio Ryan Gosling, za kojeg tvrdi da su mu super stajale obje kombinacije.

"Od muških mi je super izgledao Gosling, koji mi je bio super u roza verziji, u kojoj je pjevao i u crnoj verziji", rekao nam je.

Kao još jednog muškarca u lošim outfitima naveo je i The Rocka.

"The Rock mi je bio loše odjeven, nije mi se svidjelo, sve je nekako pucalo na njemu i taj saten i sve", rekao je.



Osim što je pohvalio Ryana Goslinga,pohvalio je i Robbieja Downeya Juniora.

"Dobro mi je izgledao, njegovo odijelo mi se baš svidjelo", rekao nam je"

'Crna kombinacija Margot Robbie vjerojatno njezin bunt'

Glumica filma 'Barbie' Margot Robbie iznenadila je mnoge fanove jer je umjesto ružičaste 'Barbie' kombinacije odjenula crnu, a Ciganović tvrdi kako je nije očekivao u tome, ali misli da je to bio njezin bunt pa mu je čak bilo i 'super'.

"Margot mi uvijek izgleda prekrasno, ali sam očekivao nešto puno glamuroznije. To me malo razočaralo. Nisam očekivao u crnom, ali ona je vjerojatno htjela prekinuti tu eru Barbie. Osim tog to je bi neki njezin bunt, s obzirom da nije bila nominirana u kategoriji za glavnu glumicu. Možda mi je super, ako se radi o buntu, kakvu poruku je poslala", otkrio nam je.

Margot Robbie

Kombinacije svih vremena

Ciganović je progovorio i o kombinacijama na Oscarima svih vremena, gdje je rekao kako mu najzapamćenija ostala Björk , a osvrnuo se i na kombinacije na 'Vainty Fair Partyju'.

"Najzapamćenija će mi biti vjerojatno Björk. Kako sam gledao prijenos bilo je nekih baš čudnovatih izdanja. Još nisam vidio, a mene uvijek nekako najviše oduševi 'Vanity Fair party', a ja te slike nisam uopće vidio, a imam osjećaj kao da se bolje srede za to, jer ipak se radi o partyju, a računajmo i na to da se radi o Oscarima gdje moraju cijelu večer sjediti, tako da im bude udobnije. Tako da za partyje trebaju birati nešto puno opuštenije" , otkrio nam je.



Nije oduševljen pobjedničkim filmom

Nagradu za najbolji film odnio je 'Oppenheimer' a iako je oduševio mnoge gledatelje, Ciganović nije baš očaran, a spomenuo je i kako su ga oduševila i iznenađenja.

"Nije mi se svidjela ni tema i film mi je bio predosadan, što se tiče glume, Cillian Murphy mi je super glumac i očekivao sam da će dobiti Oscara. Drago mi je što je bilo iznenađenja za glavnu žensku ulogu, što nije dobila ona Indijanka, to mi je već bilo ono 'too much'", priznao nam je.

Cillian Murphy

'Pucanje haljine bila je sreća'

Posebno je progovorio o haljini glumice Emme Stone, koja je na kraju pukla, za što on smatra da je bila sreća.

"Lijepa je haljina. Nije mi bila nešto 'prewow', ali je baš šteta što nije baš potpuno ono zabljesnula i mislim da ne bi prošla toliko zapaženo da nije pukla. Imala je sreće da će haljina ostati zapamćena po tome. Nekako joj se sve posložilo, dobila je Oscara i onda joj još na kraju pukao taj cif, to mi je okej, rekao je Ciganović.

Emma Stone

POGLEDAJTE VIDEO: Neven Ciganović donio modni sud: Tko je briljirao, a tko podbacio?