Ministar o cijenama: 'Jeste li vidjeli što rade stranci uz granicu? Jako su velike gužve'

Kad je rekao sami pecite kruh, kritizirali su ga da je Marija Antoaneta, kad je rekao da podržava bojkot trgovina, kritizirali su ga da to ministar gospodarstva ne treba raditi, ali sada vidimo da se neke stvari ipak kreću. Gost Direkta je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Konačno smo dočekali aplikaciju za uspoređivanje cijena. Hoćete li i je Vi koristiti?

Ja sam je već koristio i zasigurno ću je koristiti u budućnosti jer donosi jako dobar pregled stanja cijena.

Je li Vas nešto možda iznenadilo? Ja sam se iznenadila da su neke stvari doslovno razlika 100 posto u cijeni.

Pa iznenadilo me isto kao i vas. I zato kažem da ću je i u budućnosti rado koristiti. Zato smo i donijeli ove odluke da bi omogućili da se te cijene moraju dostavljati svim informatičkim stručnjacima, da mogu preuzimati te cijene, uspoređivati i napraviti ovakvu aplikaciju, a osim toga smo napravili i u našoj odluci da se te cijene usidre 2. svibnja kako bi mogli od tada gledati u budućnost i kretanje tih cijena.

Idete u trgovinu, a pratite li akcije? Inače, da znate koliko gdje košta sada?

Otkad sam preuzeo ovu dužnost manje, iako idem i sada. Prije sam puno više išao i ne samo da sam pratio akcije i cijene. Pratio sam deklaracije i uvijek se trudio kupovati hrvatski proizvod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislite li da je ovo na neki način rezultat bojkota trgovina koje smo gledali koje su napravili građani?

Ja bih rekao da je ovo rezultat snage potrošača koju su pokazali u tom razdoblju. Pokazali su da su oni najbitniji dio tržišta i da su tu trgovine radi njih i da moraju imati to uvijek u svojoj svijesti kada formiraju cijene i odgovorno postupati prema građanima, prema kupcima i prema potrošačima kako bi imali jednu sinergiju između potrošača i trgovaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kritizirali su Vas kad ste rekli da podržavate bojkot. Rekli su da nije na mjestu da ministar gospodarstva govori o bojkotu. On bi trebao imati neke druge alate da utječe na cijene.

Ovako mi aktivno koristimo sve naše alate. I ova aplikacija i regulirana cijena 70 proizvoda su alati koje mi koristimo. Nama će uvijek u Vladi Republike Hrvatske biti interes građana na prvom mjestu, iako moram naglasiti da nam je interes poduzetništvo i trgovine isto tako industrije i drugih grana za koje pogotovo skrbi moje ministarstvo.

Mislite li da ste na neki način Vi zaslužni za to što se dogodio taj bojkot? Ipak ste govorili o njemu javno i rekli ste da ga podržavate.

Ja mislim da su tu potrošači najzaslužniji. Ja sam samo apelirao da pokažu svoju snagu jer kroz svoj novčanik najbolje svaki dan imaju priliku izbora. Sada smo u procesu lokalnih izbora. Svaki dan odlaskom u trgovinu su izbori i svaki dan radimo izbor kome ćemo dati svoju podršku. I toga moraju biti svjesni trgovci da će izgubiti te izbore ako budu na ovakav način postupali protiv potrošača.

Nije jako uobičajeno da jedan ministar gospodarstva govori otvoreno i kritizira trgovce i da otvoreno upozorava na ovakve probleme. Jeste li Vi imali neki problem zbog toga što ste otvoreno govorili da imaju prevelike cijene?

Nisam imao nikakav problem. Dapače, ja moram pohvaliti i naše trgovce, distributere i proizvođače s kojima smo vodili jedan jako širok dijalog prilikom donošenja ovih mjera. U više krugova smo sjedili i mogu reći da su i oni sa svoje strane bili jako konstruktivni i kooperativni. Od prikupljanja podataka radi lakše donošenja odluke. I evo, sada imamo te odluke koje su na snazi. Oni dostavljaju te podatke i mislim da je ovo sve u svrhu toga da naše tržište postane atraktivnije, da naše tržište postane bolje usmjereno kupcu. Oni će tu zasigurno naći svoj interes, jer to je smisao tržišne ekonomije.

Jednom ste savjetovali građanima da sami peku kruh. To je izazvalo interes i imalo odjeka u javnosti. Prozvali su Vas zbog toga da ste Marija Antoaneta. Znam da ste kasnije to objasnili. Je li Vas netko poslušao?

Pa, iako je to možda malo nespretno protumačena izjava, to je tradicija u mojoj obitelji. Moja majka i moja supruga peku kruh. Iako je supruga liječnica i sada dominantno sama skrbi o troje djece. To je tradicijsko naslijeđe kod nas. Doma se peče kruh. Ja sve to znam napraviti i puno više od toga.

Pitanje je radite li?

Sada puno manje i sve druge uloge koje bi trebao izvršavati kao otac. Imam puno manje vremena, tako da dominantno to majka i supruga rade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji je razlog zašto su cijene hrane u Hrvatskoj veće nego u Sloveniji? Zašto naši građani odlaze u Brežice? Jeftinije su prema Eurostatu i u Španjolskoj i u Nizozemskoj i u mnogim drugim zemljama koje imaju puno veća primanja nego u Hrvatskoj.

Ja bih se donekle složio s vama. Imamo određene podatke koji ukazuju na takve stvari. Međutim, bio sam i vani, Gledao sam cijene. Neki proizvodi jesu skuplji, a neki su i jeftiniji. Kod nas u Republici Hrvatskoj za kretanje cijena zadužena je Hrvatska narodna banka koja je prikupila cijene proizvoda iz stranih država. U nekim segmentima doista jesmo skuplji, ali u većem dijelu tih cijena koje su radili analizu smo jeftiniji. Ali, evo, ja ću vas pitati. Vezano za cijenu goriva. Gdje je najjeftinija cijena goriva u Europskoj uniji? To je u Republici Hrvatskoj. Kada pogledate benzinske stanice koje su uz granicu, vidjet ćete jako veliku gužvu i stranci dolaze tu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači li to onda da trgovci imaju neopravdano visoke cijene ako imaju nisku cijenu goriva?

Ne. Ja kao ministar gospodarstva moram skrbiti i za naše poduzetnike i industriju i gospodarstvo. Tu nam je cijena među skupljima u Europskoj uniji zbog određenih nameta tu radimo jako puno i jako intenzivno na rasterećenju nekakvih mrežarina. Naknada su za koješta, pa da priuštim i jeftiniju energiju za poduzetnike. Poduzetništvo nema najjeftiniju, ali građani imaju najjeftiniju energiju i gorivo u u Europskoj uniji.

Rekli ste nedavno, imamo rast potrošnje zbog rasta dohotka građana, što je dobar znak.. Ono što ja mislim da nije dobar znak je što su najveće povišice osjetili zapravo oni koji su zaposleni u državi. Ne govorim samo da su to političari ministri, nego ljudi kojima je poslodavac država, jer razlika je ogromna. Privatnici si ne mogu priuštiti povišice od, recimo, 60 posto kakve su bile u državi, odnosno u dvije godine, prema podacima u državi od 30 do 40 posto.

Taj rast u privatnom sektoru je puno ranije krenuo i mislim da jedan s drugim koincidira. Međutim, mi imamo danas podatke da je u Hrvatskoj nikad veća zaposlenost. Nikad manja je nezaposlenost preko 1,760 milijuna ljudi radi. Nikad veća minimalna plaća nije bila, nikad nije bila veća medijalna plaća. To su plaće koje ukupno prikazuje Državni zavod za statistiku, ali kad gledamo razliku i rast, rast je već davno, u sektoru bio. Međutim, mi imamo ogroman odljev ljudi iz javnog sektora u proteklo vrijeme upravo zbog neusklađenosti tih plaća. Te plaće su sada usklađene i zato se dogodio taj rast. Vi kao privatnik ste u mogućnosti, a ja sam osamnaest godina bio privatnik. Ovo mi je prva javna dužnost koju obnašam. Vi tu imate puno kraći period za reakciju i vi reagirate promptno na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi.

Kad smo kod ovih cijena, trenutačno se nalazimo u trenutku Trumpovog trgovinskog rata. Hoće li to za Hrvatsku značiti i rast nekih drugih cijena koje možda nismo očekivali?

Pa mislim da neće, jer te carine će imati indirektan utjecaj na naše gospodarstvo jer mi ne ovisimo jako puno o izvozu. Tu će možda najpogođeniji biti industrija oružja i farmaceutska industrija. Međutim, došlo je do određene eskalacije tih carina i sada se to smiruje. Ja sam čak imao jednu objavu na X-u. Kada sam pozivao na eskalaciju i ona se sutra dogodila.

Možda ste i Vi za nju zaslužni? Spominjali ste nedavno da Hrvatska ima šanse postati nuklearna sila. Vidimo da se Europa i mnoge zemlje vraćaju nuklearnoj energiji. Jeste li to stvarno mislili i što trebamo raditi?

Pa ne da smo mislili, nego na tome intenzivno radimo, oformljena je radna skupina u Ministarstvu gospodarstva za izradu Zakona o nuklearnoj energiji. Ja se nadam da će on biti u Saboru do ljeta do ljetne stanke. Nakon toga slijedi osnivanje Agencije za nuklearnu energiju. Već se provode konzultacije s ponuđačima tehnologija. Imamo tu priliku i jedni smo od prvih koji su se pridružili nuklearnoj alijansi na nivou Europske unije i aktivno sudjelujemo u svim raspravama na Vijeću ministara za energetiku u Bruxellesu. To je tehnologija budućnosti. To je bitno sigurnija nuklearna tehnologija.

Na početku mandata znam da su Vas prozvali veseli ministar. Zanima me sad nakon godinu dana jeste li i dalje veseli ili čovjeka politika ubije u pojam?

Pa ja se trudim da naši građani budu veseli zbog ovog što ja radim, ali evo, bude trenutaka da se veselim djeci.