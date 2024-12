Ministar Šušnjar kao Marija Antoaneta: Bulj objavio fotomontažu i zanimljivu poruku

Predsjednički kandidat Mosta Miro Bulj na Facebooku je odgovorio na izjavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara koji je ranije građanima savjetovao da sami rade pekarske proizvode, a ne prigovarati da je skupo.

Bulj mu je odgovorio foto montažom te je na portret francuske kraljice Marije Antoanete, poznate po izjavi "Neka jedu kolače", zalijepio lice Šušnjara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ministre Šušnjar, uvijek sam za domaći kruh, ali ne podržavam bježanje Vlade od odgovornosti za inflaciju! Uvođenje eura u trenutku najveće inflacije dodatno je pogoršalo stanje i na to smo jedini upozoravali", napisao je Bulj uz fotomontažu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poruka građanima: Pecite sami, a ne prigovarajte na cijene

Ministar gospodarstva je ranije tijekom dana, odgovarajući na pitanja novinara o rastu cijena u predblagdansko vrijeme, kazao da je potrebno dizati svijest potrošača koji svojim ponašanjem mogu utjecati na cijene.

"Razmislit ćemo je li potrebno proširiti odluku (o zamrznutim cijenama, op.a.) na još neke proizvode, da se dodaju na tu listu", kazao je Šušnjar pa ustvrdio da treba kazniti one koji zloupotrebljavaju mjere i neopravdano dižu cijene.

POGLEDAJTE VIDEO Šušnjar poručio: 'Moja supruga vodi računa o troje djece, a stigne i skuhati kruh'

Hrvatima je kazao da građani mogu sami "početi raditi pekarske proizvode, a ne prigovarati da su visoke cijene", jer, podsjeća, imaju "reguliranu cijenu struje, brašna, ulja i mlijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je bila Marija Antoaneta

Marija Antoaneta bila je francuska kraljica iz 18. stoljeća i supruga Luja XVI. Ostala je zapamćena kao zadnja te najomraženija kraljica apsolutističke Francuske poznata po rasipničkom načinu života te izreci koja joj je pripisuje: "Ako nemaju kruha, neka jedu kolače".

Navodno je to izgovorila kada su je tijekom krize informirali da su seljaci toliko siromašni da nemaju ni za kruh, na što je ona navodno nesvjesna situacije izjavila da jedu brioše (slatki kruh koji je sličniji kolaču). No, neki povjesničari ističu da nema dokaza koji bi potvrdili da je to doista i rekla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Trgovci dignuli cijene zaštićenih proizvoda: 'Možda je nekakva greška'