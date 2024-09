Mile Kekin o ženi Ivani: 'Da počnem nabrajati njezin pozitivne osobine ne bi tako brzo završio'

Gost RTL Direkta je glazbenik čija bi supruga mogla postati predsjednica, a on prva dama, iliti prvi gospodin. Najavila je tako Mojmira Pastorčić u svojoj emisiji glazbenika Milu Kekina.

Zanima me prvo tvoj komentar na Taylor Swift koja je podržala Kamalu Harris i sad se čini da bi to moglo imati velikog utjecaja na rezultat predsjedničkih izbora. Koliko toga jedan glas iz svijeta glazbe može promijeniti u politici?

Nadam se da će najprije imati utjecaja to što je Trump govorio za vrijeme te debate gdje je spomenuo Haićane koji jedu kućne ljubimce. Ja sam u tom trenutku pomislio da nisam dobro čuo, nisam dobro razumio što je rekao. Kad je to izgovorio trebalo mi je malo da to procesuiram. Tako da mislim da nakon takvih rečenica i ostalog što je spomenuo da je on lagano otišao na kvasinu što bi se reklo s tim da je u poziciji da dobije te izbore. To je vrlo realno. On nema birače, on ima sljedbu. Ima jako puno ljudi koji su lišeni bilo kakvog kritičkog odmaka i mislim da je to vrlo opasno. I Taylor Swift kao jedna megazvijezda, ali i ako građanka iskoristila potrebu da iskoristi tu jednu svoju popularnost da napravi nešto dobro.

U Hrvatskoj to nije praksa, možda netko, nekad, nešto promumlja da je važno izaći na izbore, no, podršku kandidatima svi s estrade redovito izbjegavaju - zašto je to kod nas tako?

Mislim da su podržavali. Znam kolege koji su podržavali političke opcije u koje vjeruju. Iako ima tu puno matematike, tipa - želim se svima svidjeti kako bi mogao svirati na svakom danu grada u svakom kraju Lijepe naše, Kao član jednog punk benda kojem sam prije svirao, to je bila nemoguća misija, tako da sam uvijek govorio što mi je palo na pamet.

Ti nemaš tih problema pa daješ podršku izvjesnoj kandidatkinji za predsjednicu?

Pa moram. Ovaj put baš moram. Baš sam nedavno sjedili na večeri i rekao u jednom trenutku da vodimo jako uzbudljive živote.

Ti je najbolje poznaješ. Zašto bi ona bila dobra predsjednica?

Ovo je sad jedna tanka linija i ja neću upasti u tu klopku da hvalim svoju ženu, ali naravno, podržavam je. Da sada počnem nabrajati njezin pozitivne osobine ne bi tako brzo završilo, ali oženjen sam već 18 godina sa Ivanom i mislim da se ona jako dobro sama bori za sebe.

Jesi ti spreman za tu titulu prvog gospodina koja ti se možda smiješi? Prvu prvu damu se obično procjenjuje po izgledu što je obukla. Možda će ti sad potpuno sad biti drukčije. Kao npr 'Prvi gospodin oduševio modnim odabirom'

Teško da ću ići tom stazom da budem gospodin Savršeni, ali trudit ću se, ako ništa drugo da ne smetam u toj karijeri. Da je podržavam, kao što sam uvijek podržavao.

Milan jesi, vidovit nisi, sam si to napisao, ali je li imaš neku prognozu za ove predsjedničke izbore ili nemaš?

Pa ja vjerujem u svoju ženu. Da će biti predsjednica.

