Više od 20 godina prošlo je od filma "Fine mrtve djevojke" kojim je Dalibor Matanić, prvi put u domaćoj kinematografiji, problematizirao bolestan odnos okoline prema lezbijskom paru. Kako taj film doživljava danas, pitali smo Milenu Zajović, novinarku Večernjeg lista, koja je prva napisala tekst i razgovarala sa žrtvama Dalibora Matanića.

"Mislim da su 'Fine mrtve djevojke' mnogima iz moje generacije, pa i meni, bile formativni film. Dalibor Matanić je napravio de facto prvi queer film u Hrvatskoj, govorio je o AIDS-u u svojim filmovima, on je svojim filmovima zaista napravio mnogo za ljudska prava, to mu se ne može poreći", kaže Zajović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Gledala bih 'Šutnju' drugim očima'

A posljednje je radio "Šutnju", seriju baš o seksualnoj trgovini i zlostavljanju djevojaka od strane moćnika. Matanić je sam govorio da je ponosan na "Šutnju" zbog "svih tih supruga koje su sigurno znale da im muževi rade strahote nad tinejdžericama".

"Ja sada ne bih zazirala od gledanja 'Šutnje', ali bih ju gledala drugim očima. Mislim da bi bilo zanimljivo u sklopu fakulteta promatrati seriju poput 'Šutnje' koja govori o seksualnom maltretiranju vrlo mladih djevojaka, i gledati te kadrove, znajući da su snimani kroz oči čovjeka koji je radio to isto", dodaje Milena Zajović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oscara za "Pijanista" dobio je najpoznatiji od velikih redatelja optuženih za zlostavljanje. Roman Polanski danas je 90-godišnjak, a bio je optužen za svašta, od drogiranja i silovanja maloljetnica do fotografiranja desetogodišnjakinja.

Tu je i Woody Allen koji se više od 30 godina nosi s optužbom da je zlostavljao usvojenu kći. Iako to nikad nije dokazano, prije par godina optužbe su ponovljene u dokumentarcu, redatelj je svoj zadnji film snimao u Francuskoj na francuskom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A da dvostruki Oskarovac Kevin Spacey prihvaća ulogu Franje Tuđmana posljedica je prije svega niza optužbi za seksualne prijestupe protiv četvorice muškaraca. Prvo u Americi onda i u Britaniji, svih je optužbi oslobođen. Ipak, ne da ne snima nove hitove, nego su i "Usual Suspects" i "American Beauty" pali u drugi plan.

Filmski kritičar: 'To su remek-djela'

"To su apsolutno remek-djela, međutim morate znati da u Americi imate strahovit medijski pritisak, orcnjivanje tih ljudi, koje dovodi do toga da ljudi kažu 'pa, onda se stvarno ne smiju gledati njihovi filmovi'", kaže Dean Sinovčić, novinar i filmski kritičar Nacionala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali, što je onda s Michaelom Jacksonom? Glazbeni genij koji stoji iza nekih od najvećih pop hitova svih vremena, pokazao se pedofilom. Dvojica su ga optužili u dokumentarcu koji je vidio cijeli svijet.

"Rekao mi je da, kada bi znali što radimo, on i ja bismo išli u zatvor do kraja života", ispričao je u njemu Wade Robson, kojega je Jackson, kako tvrdi, zlostavljao od sedme do četrnaeste godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pedofilija spada u vjerojatno najgore od svih djela za koja su osumnjičavani svi ti ljudi, i zbog toga se stvar nekakvo opravdanje, 'pa normalno da neću više slušat Michaela Jacksona jer su odvratne stvari koje je radio'", kaže Sinovčić.

A što je s Picassom?

Ali mnogi će ga i dalje slušati, kao što se mnogi dive slikama Pabla Picassa, iako je i on bio serijski zlostavljač zbog kojeg su dvije žene poludjele, a dvije se ubile. Jedinoj slikarici koja mu je rekla "ne" kasnije je upropastio karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zanimljivo je na ovu veliku Picassovu obljetnicu da ju je njegov muzej odlučio obilježiti, među ostalim, tako što su upriličili njezinu izložbu u muzeju Picassa. Dakle, to je sad to novo čitanje o kojem pričam, isto tako možemo imati i novo čitanje Polanskog, novo čitanje Woodyja Allena i novo čitanje Dalibora Matanića", zaključuje Milena Zajović.

A kako se odnositi prema djelu svakoga lika optuženog za zlostavljanje, ostat će izbor svakoga od nas.