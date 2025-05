Stručnjak o sramotno niskom odazivu Hrvata na lokalne izbore: 'Uvesti kazne za neglasanje'

Na ovim lokalnim izborima mnogo je i gubitnika, a neki od njih već su dugo na političkoj sceni. O tome kako ovaj poraz utječe ne njih u RTL Direktu razgovarali smo s komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom.

Težak poraz Nikole Grmoje, Miro Bulj ide u drugi krug u Sinju, drma li se MOST?

Definitivno, otkad je otišao par Raspudić oni su izgubili neki centristički moment koji su uspjeli dovući i izvući prošli put. Ako sada ne potvrde svoje mandate i ne naprave rezultat u Dubrovačko-neretvanskoj županiji to će biti jako teška pozicija za Most.

Nije dobra pozicija niti SDP-a, nakon predsjedničkih izbora se pričalo o crvenom valu koji stiže međutim njega nije bilo.

Ništa, samo oseka. Hajdaš-Dončić mora naći neka nova lica koja bi SDP-u dala neki novi momentum.

U Rijeci se nitko nije nadao ovakvom porazu.

Pucali su sami sebi u nogu, promijenili su kandidata u kandidatkinju i ostavili stranku podijeljenu. Činjenica je da to birači nakon 30 godina više nisu htjeli dopuštati, nisu honorirali. Došla je osoba koja može prenijeti neke vrijednosti u Rijeci i dogodila se promjena nakon jako puno godina. Mislim da će drugi krug biti jako zanimljiv da vidimo koliko Filipović može daleko dogurati i hoće li Rinčić potpuno promijeniti klimu u Rijeci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliko je za njih težak udarac i Sisak?

Sisak je za njih veliko iznenađenje, kako za lokalnu organizaciju tako i za Hajdaš Dončića. Vidjet ćemo kako će to utjecati na odnose unutar stranke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sramotno nizak odaziv, 33 posto u Osijeku, Zagreb 43, Rijeka 35 posto, a s druge strane Blato 66 posto. zbog čega je ljude u manjim sredinama briga, a u velikim ne?

Manje sredine češće izađu jer mogu svog načelnika vidjeti na ulici svaki dan i mogu mu prigovoriti. Svi se poznaju u malim zajednicama i mogu prigovoriti za bilo koju rupu, fasadu, kanalizaciju. Ono što me zabrinjava ako imamo tako mali odaziv imamo i negativnu selekciju koja pri tome pribrojimo politici. Onda imamo katastrofu, a ne lokalnu demokraciju. To smo vidjeli to se prenosi na neke Tik Tok vide koji su čista banalizacija politike - kompletno lišeno sadržaja i mi trendom idemo na gore.

U Osijeku je izašlo 33 posto dok 70 nije izašlo na izbore.

To znači da je dosta ljudi odlučilo već da će ovaj gradonačelnik potvrditi mandat. Ankete su bile preko 70 posto i to je sigurno utjecalo na izlaznost jer su ljudi rekli neću kvariti krizmu ili nedjelju ili nešto što imam od svojih obaveza.

Trebamo li uvesti kazne i obavezno glasanje?

Ja sam po tom pitanju dosta radikalan i uveo bih kazne za neglasanje. Jedino kroz takvih par ciklusa možemo odgojiti sudjelovanje u demokraciji. Bez sudjelovanja, povjerenja i kompromisa demokracija ne funkcionira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa