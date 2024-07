Na rođendanu Večernjaka pjevao je i Baby Lasagna, koji je prije tri dana objavio novu pjesmu And I. Nova pjesma nešto je posve drukčije, drukčija glazba, drukčiji ritam, drukčiji stil. Novi Lasagna, sudeći po komentarima, svidio se publici, a usput nam je pokazao i da zna pripremiti lazanje. Neke stvari se ipak ne mijenjaju: spot, u režiji Elizabete Ružić, još jednom je pun pogodak napravljen je u retro stilu 50-ih.

Mladi Istrijan na jesen se sprema na europsku turneju. Ove subote nastupio je na koncertu u Primoštenu s trep senzacijom Gršom. Fotografija dva mlada iznimno popularna glazbenika slomila je internet. Gost RTL Direkta je Marko Purišić ili Baby Lasagna.

Prošli put kad si bio rekao si da će pjesma biti nešto totalno drukčije. Ovo je stvarno nešto totalno drukčije.

"Nisam lagao i spot isto sam rekao da će biti drugačiji tj. najavljujem cijelo vrijeme. Pa da, to je nekako uvijek meni cilj igrati se sa žanrovima. Uvijek je zabavno eksperimentirati raditi nešto novo i okušao se samo u tome."

Velika ljetna turneja

To znači da će sljedeća pjesma biti potpuno različita i da će tvoj stil opet biti neka transformacija ili?

"Da, mislim pričamo o nekim kaubojima sada što se tiče estetike, a što se tiče glazbe, bit će elektronička glazba."

Taj album će imati stvarno svega od ljetnih hitova do elektronike i metala. Stvarno će biti mix.

"Ja sam sve te pjesme snimio prije sada samo razmišljam o tome kako ćemo ih predstaviti. Ovaj sljedeći spot ćemo izdati jako brzo, ali ne usudim se još ništa pričati. Zato što mi jako puno improviziramo. Za ovaj spot dobar dio estetike se donio pet dana prije snimanja."

Očito je jako dobro uspjelo i publici se sviđa. Pročitala sam da je prvi po treningu na YouTubeu i ima jako puno pregleda?

"Ja se nadam da će isto tako biti i za drugi spot, Elizabeta sve voli raditi u zadnji čas."

Kako ide na koncertima? Malo mi ispričaj kako je, kakve su reakcije publike? Kako popuniti koncert s obzirom na to da nemaš dovoljno svojih pjesama ili sad već imaš?

"Pa imam sada sviram samo dio seta. Znači po pola sata trideset i pet minuta, uvijek me strah kako će publika reagirati. Već smo sada imali četiri svoja koncerta i sve je bilo tip top. Ja sam zadovoljan. Publika je, nadam se, zadovoljna. Po reakcijama mi se čini da je O. K. tako da ovo ljeto sviramo najviše u regiji, ovdje kod nas Hrvatska, Srbija i slično, a nakon toga idemo u Europu i doslovno mislim da 16 zemalja obilazimo."

Suradnja s Gršom? 'Počeli smo pričati o tome'

Turneja ti izgleda jako veliko od Grčke do Norveške?

"Svuda, da i mene je strah toga, ali vidjet ćemo kako će to ispasti. Ja sam rekao da jer sam bio u ovoj strci nakon Eurosonga i tražili su me pa rekao sam može. Nisam ni znao na što pristajem."

Vidjeli smo sad u ovom uvodu u Primoštenu si nastupio na koncertu s Gršetom, vidjeli smo sliku. Je l' to znači da ste dogovorili neki duet očito to ljudi žele?

"Ja sam se iznenadio koliko je eksplodirala ta slika i kako si rekla da je slomilo internet. Ja sam ga upoznao, nismo se prije nikad upoznali i nisam znao što očekivati i na kraju ja sam se zaljubio u njega. Meni je on super dečko, super lik, prolazimo jako slične stvari, čini se, ful skroman, normalan, tako da sam oduševljen s njim. Nakon što smo se upoznali ja sam totalno za suradnju. Počeli smo nešto pričati o tome.."

Kako se tebe dojmio njegov koncert, vidio si to sad u Primoštenu?

"Kad on izađe na stage to je opći kaos, klinci vrište. Svi prisutni vrište. On isto kao i ja divlja, pričali smo baš o istom problemu da se zaletimo ostanemo bez daha i ne možemo otpjevati pjesmu pa tako i na tom nivou smo se povezali. Znači apsolutni kaos."

Jesi se uspio generalno malo smiriti je l' se smirila malo ova euforija i ludilo oko tebe?

"Što se tiče selfija i zaustavljanja još uvijek je to intenzivno kao što je bilo, samo sad se žele slikati nisu više toliko oduševljeni kao što su prije bili prije bili. Što se tiče mog privatnog života počelo se smirivati. I jedina intenzivnost koje je ostala je na polju turneja, koncerata, proba i slično. Tome se jako veselim. Na kraju dana to je ono što želim raditi, što sam htio od početka i nekako sam si u glavi, mislio samo izdrži. Evo, sad sam tu gdje želim biti."