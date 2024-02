Je li prosvjed stvarno bio proruski i radikalan, ili HDZ ipak malo pretjeruje, o tome je u RTL Direktu govorio komunikacijski savjetnik Krešimir Macan.

Kako ocijenjuješ prosvjed koji smo vidjeli?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao dobru pokaznu vježbu oporbe. Ljevica je pokazala da može ispuniti cilj koji si je zadala - ispuniti Markov trg. Došlo je 7000 ljudi i to nije malo. Kada bi to pretvorili u autobuse u koje stane po 50 ljudi - to je 140 autobusa."

Dakle imaju kapacitet nekog dovesti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"SDP se pokazao kao glavni logističar i da može to izvući, Možemo! je izvukao ljude iz Zagreba. I oni su to pokazali kao zajednički skup i da imaju tu dobru sliku, odnosno fotografiju. I uopće nije krivo što su izabrali Markov trg i što nisu izašli na Jelačićev trg koji je puno veći izazov. Rekli su da to mogu napraviti, možda će sljedeći biti Trg bana Jelačića."

Istina je da su poruke oporbenih lidera bile dosta oštre: "HDZ - bando lopovska, dajice, spominjao se i Khuen Hedervary..." Je li to bilo preoštro ili očekivano?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaki preoštar nastup motivira HDZ-ove birače, njihove radikalne fanove i birače. Tu treba napraviti dobru mjeru, jer u halabuci negativnih poruka 'vi ste prorusija, ne volite hrvatski jezik, vi ste lopovi' - tu birač puno više ne odlučuje na ljevici; birač mora vidjeti što mu nudite, alternativu."

Misliš da su te inicijalne poruke prosvjednika bile preoštre?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne svih, oni koji se bore da prežive za sljedeći mandat."

Malo o reakciji HDZ-a: pobrojali su hrvatske zastave, širi se teorija da je Sandra Benčić motala joint na prosvjedu, odgovorili su i oni (HDZ op.a) jako?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jesu i to pokazuje da je opozicija ipak pogodila, da su napravili poruku koja ih je iznervirala. Tu je možda reakcija HDZ-a bila prenervozna. Možda je najbolje reagirao potpredsjednik Vlade Bačić koji je rekao da imaju pravo na prosvjed i idemo dalje.

Ovdje je priča oko zastave zanimljiva. To je Milanović riješio 2015. kad je imao Supermena i puno zastava i kad je rekao 'Hrvatska, Hrvatska'. Oni se ne smiju dovesti u poziciju da im kažu da su manji Hrvati. To moraju riješiti. Onda to ide u korist desnici, jer pokazuju da nisu dobra vlast da bi bodrili naprijed."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobro kaže HDZ da ljubav prema Hrvatskoj ovisi koliko ima zastava? Dobra matematika?

"To, između ostalog, moraju zadovoljiti, to je must have - mi imamo isto hrvatskih zastava kao i vi. Dobri Hrvati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li premijer pretjerao kad je rekao "Radikalna proruska ljevica"?

"On motivira svoje ali malo pretjeruje. Da ih je više ignorirao, bilo bi bolje i ne bi to danas bila tema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li to neka optička varka ili se Plenković ponaša malo kao Karamarko, vidimo desnog Plenkovića?

"On može više izgubiti kad ode više desno, jer ljudi u centru više favoriziraju njega jer ne vide alternativu. Kada bi zaoštravao, dobio bi nešto malo desnice, ali će više izgubiti na centru i tu mora stati. Ali to radi -u ovom trenutku ide dosta desno i na štetu Domovinskog pokreta i Mosta i on je sad branitelj 'hrvatskog jezika' i 'Hrvatske'."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporbu je na prosvjed izazvao Ivan Turudić. Što kažeš na njegov "ne, ne, ne, ne" u studiju Šprajca i "ne" na pitanje o susretu s Mamićem?

"Jel' tu treba išta dodati? Najbolji je komentar koji je dao sam Zdravko Mamić: 'Ti si jedan lažljivac."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koliki će, rekao si - lažljivac, biti problem Plenkoviću i biti teret da pravosuđe vodi čovjek koji je pred očima cijele Hrvatske lagao?

"Mi ga sad mjerimo pred djelima, bit će pred velikim izazovom da dokaže djelima da je neovisan i da će optuživati. Možemo sigurno očekivati jaku inicijativu s njegove strane ako preuzme poziciju i da nešto napravi zvučno. Ajmo ga pustiti da radi svoj posao. Ako će izbori biti u svibnju mjesecu, on bi se trebao povući i ne komentirati. On je s pričom o EPPO-u opet napravio veliku štetu Plenkoviću i to nepotrebno. Trebao je to ignorirati, reći da je to zadano, da to postoji i - vozi dalje! Sigurno bi danas drugačije odgovorio, da može opet odgovoriti. Opet je ispalo da ga se imenuje da bude protiv europskih tužitelja."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bi li ova lijeva oporba s prosvjeda izašla zajedno na izbore, Pea Grbin želi zajedno na izbore?

"Ima neke računice da se napravi blok i da bi se moglo motivirati ljude. Ima do 20 posto neodlučnih birača, a 15-ak posto ih je na ljevici. Kad bi se ipak formirao blok, možda bi ih mogli povući. Ali su tu interesi različiti. Možemo! je svjestan da ne mogu možda doći u poziciju da formiraju Vladu i onda oni žele zadržati Zagreb pod svaku cijenu i tu potući SDP i tu je veliki izbor za SDP."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kupus i prepucavanje Milanovića i Vučića?

"Slikovito je Milanović opisao i dobro je to zaključio pa se Vučić morao praviti blesav."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li ovo u Zagrebu - nije organiziran doček vaterpolista - je li to bio autogol?

"Da smo na lokalnoj temi, večeras su Dubrovčani rekli da je ispred Svetog Vlaha bilo više nego ispred Svetog Marka, mislim da to govori samo za sebe."