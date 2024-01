Nema vodstva, nema jasne klupske politike, nema stadiona, nema navijača, a po novom nema ni rezultata. Dinamo je u najvećoj krizi u posljednja dva desetljeća. Moćni klub koji je u Ligi prvaka pobjeđivao Chelsea, sada gubi od "bivše filijale" Lokomotive i tone sve dublje.

"Gubi se identitet kluba. Gubi se igra, ono što je bila značajka kluba, a to je da taj nogomet ima glavu i rep", ističe Darko Ćutić koji je navijač plavih od rođenja.

Jasno mu je da su stvari krenule nizbrdo. Nakon bijega "gazde" u Bosnu i Hercegovinu, klub se još nekako držao jer je Mamić vodio poslove preko telefona. Nakon sudske presude, Dinamo prekida sve veze s osuđenikom. I tada borbu za rezultate zamjenjuje borba za fotelje i preživljavanje.

"Jedan čovjek je imao koncentraciju moći u jednom klubu, imao je koncentraciju moći u savezu, a pritom nije bio vlasnik kluba. Sve ostalo je bilo marginalizirano i postojao je samo jedan centar moći", objašnjava stručnjak za sporta sa Sveučilišta sjever Marin Galić.

A kad je Mamić pobjegao, glavne uloge preuzeli su ljudi koji su godinama bili uz njega. Predsjednik Barišić (87) i bivša Mamićeva tajnica Vlatka Peras, ne znaju voditi klub, što se najviše vidi po prijelaznim rokovima, objašnjava novinar Tomislav Juranović.

"Mi imamo jedno tri do četiri prijelazna roka koja su se odradila loše, a kulminacija je doista bila prošle zime kada je otišao Mislav Oršić i to na jedan čudan način", dodaje Juranović.

Na još čudniji način Hajduk je Dinamu ovih dana preoteo i bivšeg igrača plavih Josipa Brekala. Splićani su u prijaznom roku doveli dva reprezentativna kapitalca, Dinamo nije uspio dovesti čak ni svoje dijete. Bijesni navijači po Zagrebu sada crtaju gnjusne grafite i Brekalu poručuju da će mu "izdaja prisjesti".

Poruka, osim što je uvredljiva, je i potpuno promašena. Brekalo se dvaput htio vratiti u Dinamo, posao je dogovoren, čak je kupio i karte za povratak u Zagreb, ali onda je uprava u zadnji čas odustala bez ikakvog objašnjenja zašto.

Kako je Brekalo u najboljim godinama otišao ljutom rivalu teško je dokučiti. Nema se koga ni pitati jer vodstvo kluba već duže vrijeme nije otvoreno prema medijima.

"Zaključali su se unutar svojih zidina i vode neke vlastite dvorske borbe. Produkt tih dvorskih borbi se nažalost vidi i na prijelaznim rokovima, vidi se na terenu, vidi se čak i u svlačionici, koliko god se to želi sakriti, ta svlačionica osluškuje što se događa na katovima", smatra Juranović.

I sada je klub u situaciju u kojoj nije bio od davne 2005. i "lige za bedake". Tada je Hajduk Dinamu preoteo Kranjčara s kojim je osvojio naslov. U Split se nadaju da će se povijest ponoviti, struka u svakom slučaju upozorava da će Dinamo teško opet biti tako moćan bez prave katarze.

"Morate pronaći jedan sasvim novi model, ne Mamićev model, taj model je jednom prošao i sigurno više neće proći. Prema tome treba tražiti jedan drugi model koji će pokazati uspjeh" zaključuje stručnjak za sport Galić.

Koji će to biti model znat će se do još jedne sudbonosne skupštine u ožujku. Može li spasitelj Dinama biti legendarna desetka Zvonimir Boban koji je otišao s drugog mjesta UEFE. No, kako su stvari za Dinamo krenule u posljednje vrijeme, možda nije nemoguće da i on ode u Hajduk.