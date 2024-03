On je član HDZ-a, ali na izbore ide protiv HDZ-a jer kaže da bi oni i Bogu ukrali nogu. Pa će biti nezavisni kandidat na listi za dijasporu. A inače je simpatizer Zorana Milanovića. Pogodili ste, to ne može biti nitko drugi nego Ljubo Ćesić Rojs koji je gostovao u RTL Direktu.

Dakle, vi ste član HDZ-a, ali idete na izbore protiv HDZ-a. Zašto?

"Ja sam član HDZ-a dr. Franje Tuđmana i Gojka Šuška. Ja sam član od 1989. godine. Uredno plaćam od 1990. godine od 3. mjeseca članarinu, za razliku od ovih koji su sada na čelu stranke i jedva ih je Kosorica namolila 2011. da uđu u HDZ. Ušli su samo da bi njima bilo dobro".

Rekli ste da bi HDZ-ovci i Bogu ukrali nogu. Zašto?

"Kažem to zato, jer sam razočaran. Služio sam dva najveća velikana u Hrvatskoj, Franju Tuđmana i Gojka Šuška. 29 ministara je smijenjeno. Kada sam 2016. godine poslao Andreju Plenkoviću kao predsjedniku HDZ-a, da Goran Marić prodaje vojnu imovinu, vrijednosti milijardu i 750 milijuna kuna, a prodali su za nekih 250 milijuna kuna, znači milijardu i 500 milijuna je zaštekano i on je tu poruku dao tadašnjem ministru Goranu Mariću".

"Andrej Plenković je veća lopina od Sanadera".

HDZ uvijek računa na tri zastupnika iz dijaspore, ali ovaj put vi ćete im pomrsiti račune.

"Ovaj put će uzeti HDZ dr. Franje Tuđmana sa mnom na čelu sva tri saborska zastupnika"

Kako vi komentirate ovaj potez predsjednika Republike? Nije dao ostavku, ali želi biti premijer. Je li trebao dati ostavku?

"On zna što su njegove ustavne ovlasti i on je vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Maloprije ste rekli da ga ja simpatiziram. Ja sam dobro surađivao s predsjednikom Republike. Svo troje koji su bili prijašnjih 20 godina, ja se od 2000. godine borim se za pripadnike Hrvatskoga vijeća obrane da budu izjednačena njihova prava s pravima hrvatske vojske. Ja sam 10 godina bio koordinator između vrhovnog zapovjednika Tuđmana, ratnog ministra Gojka Šuška i najviših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Ništa nisu napravili tih 20 godina. Ja sam uspio lobirajući i dogovarajući kao čovjek da oni službeno šalju, a ne meni, u Ured predsjednika, a onda bih ja predsjedniku pokušao obrazložiti da odlikuje te pripadnike Hrvatskoga vijeća obrane".

Jednom ste rekli za Direkt da ćete na sljedećim izborima i vi i cijela vaša bliža i uža obitelj glasati za Milanovića, jer je on, citiram, državnik koji slijedi politiku predsjednika Tuđmana. Je li to onda znači da ćete glasati za lijevu koaliciju koju Milanović predvodi?

"Poslije predsjednika Tuđmana on je za mene najveći državnik. On sada nije na izborima za premijera, a ako bude na izborima za predsjednika Republike, ja ću glasati kao što uvijek glasujem u XI. izbornoj jedinici za HDZ Dr. Franje Tuđmana".

Znači nećete glasati za Milanovića?

"Nije na listi, nije kandidat".

A za premijera SDP-a?

"A to ćemo vidjeti kada se prebroje glasovi tko će biti predsjednik Vlade".

"Ja sam rekao ako bude kandidat, ja više nemam kandidata za predsjednika Republike. Ovo nitko nije znao, ovo je bilo iznenađenje za parlamentarne. Ja bih najradije koalirao bez SDP-a, bez ovih nekih Rada Borića, ovih Radničkih fronti. To ne dolazi u obzir, a SDSS to nikada, to pogotovo. Nikada u životu moja ruka ne bi se digla za Milorada Pupovca, prije bi mi otpala".

Što vi mislite o Andreju Plenkoviću? Je li zaslužio treći mandat?

"Plenković je imao moje povjerenje, ne zna koga je izgubio. Nije zaslužio treći mandat jer se nije obračunao s kriminalom. Prebahat je. On je najveći grobar ljudi koje ja predstavljam u BiH".