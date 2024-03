Za najmoćniju poziciju u državi bore se dvojica političara čiji sukob gledamo već četiri godine. To nije sukob ideologija niti sukob programa. Ovo je osobni obračun dvojice ljudi koji se ne podnose, a to seže do mame i tate, karijesa i prištavog udbaškog oficira. U RTL Direktu prisjetili su se nekih izjava koje su Andrej Plenković i Zoran Milanović uputili jedan drugome.

AP: Imamo jednoga štetočinu, jednu sramotu, jedan karijes s Pantovčaka.

ZM: Platfusaš je, i izlazi s boksačkom pjesmom na binu.

AP: Za razliku od njega, ja ne pijem.

ZM: Počeo se prikazivati maltane kao Kennedy ili Mahatma Ghandi.

AP: To se slobodno može nazvati jednim puzajućim državnim udarom.

ZM: S obzirom da je on puzajući državni UDAV…

AP: To je udbaš, to je sin KOS-ovca.

ZM: Imamo ponovno jednu seansu guslanja, odnosno narikanja, ovoga puta od muškarca od 50 godina.

AP: Da sam on, vjerojatno bih rekao da je 54-godišnji šmrkavac.

ZM: Bolje bi bilo guslar, ali to je zezanje. A šmrkavac... To je kad ne znaš jezik pa se nemreš ničeg drugog sjetit.

AP: Kao u nekom razredu u školi kad dođe nekakav bully, koksa ih u razredu.

ZM: Haha, šta je reko?! Hahaha.

AP: Milanović je putinofil.

ZM: Plenković je fejk.

AP: Taj je ljubitelj Srba.

ZM: Nisam pretpostavljao da će na vlast doć Udbašenko.

AP: Jedan iskompleksirani ljubomorni lažljivac.

ZM: Prištavski udbaški oficiri.

AP: To je jedno primitivno vulgarno divljaštvo.

ZM: Narikača.

AP: Ovo što sam malo uspio pregledati više je riječ o nekoj dijareji.

ZM: Šta je sljedeće? Da proganjamo ljude koji imaju karijes?!

AP: On vam je lažan, to je komunist, to je Jugoslaven.

ZM: Danas se svima prijeti i riga vatru kao plameni jazavac.

AP: Poraženi, kako bi čovjek rekao, ljubomorni luzer.

ZM: Puno sam fizički opasniji od Plenkovića.

AP: To je jedan nonsense.

ZM: Haha daj bježi jbt.

ZM: Ne znam kaj ćemo, nismo mi mama i tata. Ja sam tata.

AP: Manipulator, lažljivac, divljak.

ZM:To je mentalitet golog otoka.

AP: To za mene uopće nije tema…

ZM: E nećeš, matere ti.

AP: Ovo je jedna sramota.

ZM: Nilski konj, on tamo lovi lopoče.

AP: To me vrijeđa, vrijeđa me, ne baš me vrijeđa.

ZM: Ako nisi u stanju živjet s tim pritiskom, idi mami.

AP: On je zaista ruski agent.

ZM: Haha stvarno?

AP: Možda ima samo dug jezik.

ZM: Plenković je zaštitnik lopova.

AP: Kako nije bio tako prpošan kad je bio slučaj Rimac?

ZM: Sve je to isti šljam.

AP: To sve skupa nije normalno.

ZM: Šta jeee?!

AP: Pase, game over.

ZM: Predsjednik je vrhovni zapovjednik, basta cosi.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: 'U najboljim običajima hrvatske političke kulture, Milanović odabere srijedu kao izborni dan.'