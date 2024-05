Prošlo je 20-ak dana od Eurovizije na kojoj je Hrvatska postigla najveći uspjeh ikad. Baby Lasagna rasprodaje koncerte po Europi i drži vrh Billboardove ljestvice. I svaki dan potvrđuje kolika je greška bila staviti ga u rezervu na Dori.

Fenomen Baby Lasagne u studiju RTL Direkta komentirala je "majka Dore", najveća naša stručnjakinja za Eurosong i televizijska legenda Ksenija Urličić.

"Dopustite mi da danas čestitam svima veliki dan, Dan državnosti i svetkovinu Tijelova", istaknula je na početku legendarna televizijska urednica.

Jesmo li ikada imali u Hrvatskoj ovakav fenomen kao što je Baby Lasagna, da je preko noći postao od anonimusa do zvijezde koja rasprodaje koncerte po cijeloj Europi?

Nikada do sad. To je zaista istarski wunderkind kako ga znamo nazvati. On je neobično stvorenje, tako uspješno i skromno, tako puno topline, jednostavno. Taj dečko će imati, nadam se ako dođe u prave ruke i ako formira pravi tim, sigurno svjetsku karijeru.

'Treba mijenjati žiri na Dori. Ovo je bio veliki gaf i pljuska'

Sad već puni europske dvorane, vidi se da mu dobro ide. Izgleda li time još veći ovaj fijasko na Dori i činjenica da je bio tek rezerva? Pokazuje li nam to da nešto moramo hitno promijeniti u načinu na koji se bira hrvatski predstavnik?

Upravo to. Ta priča je detektirala jedan problem koji se dosta dugo provlači, a to je kompetencija članova žirija, odnosno tog prosudbenog suda koji očito treba mijenjati. Čini mi se prvo da je premalo tih ljudi koji to slušaju. Drugo, na samo jedno slušanje vi ne možete dobro procijeniti. Na primjer, u ovogodišnjeg žiriju koliko sam informirana, imali ste stručnjaka za jazz. On ne može biti kompetentan za izbor pjesme za Euroviziju.

Mislite li da je pametnije ovo što rade recimo Švicarci? Pokazalo se da imaju polu znanstvenu metodu. Imaju domaću publiku pa međunarodnu publiku i još suce, i to neke koji već imaju iskustvo na Euroviziji.

To je puno profesionalnije. Ovo kad nas je bilo onako ofrlje rađeno. Sastaju se ljudi, urednik s radija, jedan glazbeni urednik… I mi imamo vrlo dobre pokazatelje tko bi to mogao biti. To prije svega moraju biti ljudi iz društva skladatelja hrvatske, podaci ZAMP-a gdje se točno vidi koji su tijekom godine bili hitovi koji se najviše vrste na radio stanicama, kakve su hitove prihvatili slušatelji. Kadi mate te podatke, znate da iza toga stoje hit-makeri. E sad takve hit-makere treba također pozvati u žiri. A da ne kažem da isto imamo društvo fanova Eurovizije koji izvanredno sve prate i prate trendove, s čime se standardni glazbenici ne bave. Dakle, baš fanovi Eurovizije također moraju biti u tom žiriju.

To žiriranje bih produžila na nekoliko dana, a ne bih ostavila samo na jedno slušanje. Ovo je bio strašan gaf i velika pljuska cijeloj komisiji. Jer da netko tko je slučajno upao na Doru, kao rezerva, napravi ovakvo čudo… To je ono što mi moramo apsolutno mijenjati. Mislim da bi trebalo više slušanja, više selekcije, više pjesama izabrati, pa na prvu selekciju staviti one koje su prošle, opet slušati pa doći do nekog definitivnog zaključka koje će pjesme proći na Doru.

'Sumnjive dvanaestice za Švicarku'

Vjerujete li u ove teorije zavjere prema kojima je dogovoreno da Švicarska pobijedi. Ima li tu išta sumnjivo u cijeloj priči?

Apsolutno da je sumnjivo. Bio je sigurno mig odozgo, ne znam otkuda, da pljušte te dvanaestice prema Švicarskoj, da ih bude 22 od 37 zemalja. To se nije dogodilo u povijesti televizije. Izbjegavala se pobjeda Izraela. Ali meni ni dan danas nije jasno zašto te dvanaestice nisu bile usmjerene prema našem predstavniku koji je tada na kladionicama bio prvi.

Dugo ste bili glavna urednica zabavnog programa, znate što se događa iza kulisa. Ima li nekih pritisaka kojima su izloženi nacionalni žiriji?

Kako ne, ima. Imate ove snažne zemlje koje sve odlučuju, onda skandinavske zemlje koje su strašno homogene i dosta utječu na sve moguće plasmane. Tu se vrti i neki novac. Tu su i šefovi delegacija. Godinama sam bila šefica delegacije i znam da sam mogla pregovarati, lobirati, dalo se tu nešto napraviti.

Dakle ima pritisaka, ima politike?

Ima politike, lobiranja, apsolutno. I naravno da to ovisi o tome koliko ste pripremili cijelu priču. Jeste li napravili jednu dobru press konferenciju, jeste li donijeli simpatične darove šefovima konferencija, jeste li s njima bili jako dobri pa ih pozvali kao recimo kad sam ja pozvala Maltu u Opatiju da dođe na našu Doru. Puno je tih elemenata koji spadaju u lobiranje. Ne s negativnim predznakom, nego naprosto normalno lobiranje.

Koji vam je od svih godina bio najdraži hrvatski predstavnik ikad?

Apsolutno Doris Dragović s Marijom Magdalenom 1999. godine.

I tad smo isto trebali pobijediti. A je li bila neka muljaža da nismo pobijedili?

Tada smo trebali pobijediti. Je, bila je muljaža. Htjeli su nas diskvalificirati. Svi smo mi malo praznovjerni, pogotovo ako to ide u našu korist. Kad je došla ta njihova poznata vračara navečer i rekla 'sutra vi pobjeđujete', bili smo toliko uzbuđeni. Pukla mi je žilica u oku, imala sam crveno oko. Tonči je bio izvan sebe i bili smo presretni. Ali ništa. Po noći me zove šefica i kaže "vi ćete morati biti diskvalificirani jer imate muške glasove u podlozi". A to nisu bili muški glasovi, to je bio muški glasovni zbor u funkciji instrumenta. Bez riječi, samo mumljanje kao nešto dodatno.

'Smješteno nam je na Eurosongu, a na doček je trebalo pozvati Zsa Zsu'

Mislite li da nam je tada ukradena pobjeda?

Apsolutno.

Ovaj put isto?

Ovaj put nije nam ukradena, ovaj put nam je smješteno ne znam iz kojeg razloga. Možda je netko krivo čuo. Rekli su "dajte prema Hrvatskoj", a ovi su išli prema Švicarskoj. Nažalost, opet ta politička situacija je djelovala na sve skupa. Vjerujem da nije bilo te panike oko Izraela, da bismo mi apsolutno bili pobjednici. Ali Baby Lasagna je i tako za nas zlatni dečko. Doživjeli smo prekrasan doček. On je nama donio toliko radosti. Prošle godine su bili dečki iz Leta 3, koliko god sam bila malo protiv, poslije sam se malo predomislila. Duhoviti su i profesionalci su. Povukla sam se jer su ulaskom u finale nakon toliko godina vratili tu radost gledanja Eurovizije i interes za nju.

I kao da smo godinama imali nekakvu rupu kad smo slali balade koje su nekako bile slične i onda je došao Let 3.

Da, onda smo krenuli s tim, a mali (Baby Lasagna, op.a.) nam je opet za nijansu više to raspoloženje podigao jer nas je ujedinio u nekoj radosti. Taj krasni doček je bio, poput dočeka nogometaša. Ali našla sam veliku zamjerku kod dočeka. Mislim da je bilo osnovno da je na doček u Zagreb trebalo pozvati Zsa Zsu, kakav bi tek pljesak dobila. Ona je bila ključ uspjeha. Ona je odustala i Marko je došao kao rezerva.