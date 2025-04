I za kraj ovog tjedna, ništa teško, nikakvi ratovi, inflacija, migracija ni abnormalne cijene stanova, nego malo smijeha. U RTL Direktu gostovao je stand up komičar Ivan Šarić i uputio prvu čestitku, ali i iznenađenje za Direktov 10. rođendan.

Živimo u vremenima kada se stalno nešto dramatično događa. Svaki dan je drukčiji, neizvjesno je. Je li to dobro vrijeme za biti komičar?

U biti super vrijeme za komediju, loše za društvo. Iako imam osjećaj da će svijet tek sad okusiti ono u čemu mi živimo, a to je ono stalna anksioznost, strahovi i neizvjesnost. A iz toga u biti izađu najbolje fore.

Jesi li ljubomoran na Amerikance koji sad imaju nevjerojatno neiscrpan izvor materijala u vidu Donalda Trumpa i Elona Muska?

Je, ali s druge strane sad znaju što je imati i Plenkovića i Bandića i takve stvari. Napokon, i oni to imaju.

Kako sad izgleda tvoj material i mijenja li se on u vremenu? Je li sad pun Trumpa, Putina?

Ima nešto Putina. U biti pričam o tome što bi Hrvatska, što bi Plenković napravio da nas Putin napadne. Jako se trudim imati materijal koji samo nije vezan za sadašnjost. Znači, uvijek je neka improvizacija, ali gdje se priča o odrastanju, o Dalmaciji, o mom životu, karijeri, pa čak i o tome kako smo teško dobili sina. Tako da iz tih nekih tragedija, odnosno skoro tragedija, uvijek nastane najbolji humor. Tako se ja u biti liječim.

Zadnji put kad si mi bio gost ispričao si da su tako Hrvati zapravo sve živo preživjeli, primjerice Domovinski rat i sve ratove, šalom na vlastiti račun?

Mi imamo nešto posebno u tome. Ne znam da li drugi narodi imaju, ali recimo, znam da naši sjeverni susjedi sigurno to nemaju, a mi stvarno kad je najteže se tek tad smijemo.

Musk ima 13-14 djece. Sad smo doznali da pokušava žene preko Twittera nagovoriti na djecu. To je materijal koji se sam piše?

Zamisli da preko Twittera ideš kao - ej, hoćeš moju bebu? Kad ođeš do tako nečeg, teško je napraviti materijal. Par puta mi se dogodilo, i mojih kolegama, napišeš neku foru koja postane istinita. Ti se ideš zafrkavati, raditi apsurd od toga, pa kad postane istina kažeš nema više smisla ovo raditi.

Da baš sad moraš reći, tko je najsmješniji od domaćih političara?

Imam dva. Neki dan mi je izletio Rojs. On ga pukne i svaki put kad mi izleti na Instagramu, umrem od smijeha. On ne pokušava biti smiješan, on samo ide. Ne bih volio da me Milanović ikad stavi na pik, jer kad on ubode stavi grčku tragediju, latinski, uzme nešto iz devedesetih, stavi neku rečenicu što moraš guglati. On zna uvrijediti ljude i onda svi mi guglamo što je rekao.

Je li Milanović lagano uzima posao stand up komičarima? Imam osjećaj da je dio njegovog šarma i popularnosti zbog duhovitosti?

Ne uzima posao, ali on to ima prirodno. Ima za sve posla. Teško se boriti protiv dobre fore. Jer možeš se ili nasmijati ili naljutiti i opet ispadneš glup. A Milanović kad te sašije, samo bih rekao bravo.

Dabro s kalašnjikovom, pucanje kroz prozor, polje. Je li to prenevjerojatno da bi bila fora ili možeš iskoristiti?

Možeš. Imam lijek kako bi naša Hrvatska bila bolja. A to je da recimo imamo roditeljski sastanak jedanput mjesečno u Saboru jer onda ne bi bilo krađe. Nema da Dabro s pištoljem puca. Kad mater dođe doma i pita - gdje si to s pištoljem bio. Mislim da roditeljske sastanke treba uvesti u Sabor i bit ćemo svi super. Nema afera. Jesi ti to bio u aferi? Nisam, majke mi.

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika Mislav Herman u studiju RTL-a Danas rekao je da svi dečki maštaju o dobrim autima, lijepim ženama i happy endu. Je li to realno?

Kako dalje. On je član HDZ-a?

Da.

Ma HDZ je top. Jako puno problema imamo kad je ljevica na vlasti. Desnica je savršena. Zamisli, lik iz HDZ-a će to provaliti. Lik iz Možemo! neće i onda nemaš na čemu graditi foru.

Za 10 dana imaš nastup u SC-u. To je best of Ivan Šarić?

To je best of mene, karijere, života. Ima i novih fora, kako smo teško dobivali dijete, odrastanje, ne samo najbolje fore. Mislim da će ovo biti predzadnji nastup u Zagrebu pa idemo dalje.

U jednom je trenutku Šarić iznenadio voditeljicu i urednicu Direkta Mojmiru Pastorčić s tortom. Iz džepa je izvadio vilice i zaželio prvu želju povodom Direktovog desetog rođendana. I tako su krenule prve čestitke Direktu za rođendan.

