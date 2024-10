Sustav je evoluirao, ali i njegovi napadači: Ovako je 'nasamaren' moćni Iron Dome

Sirene i kaos na ulicama, vatrogasci na terenu. Rakete i donovi Hezbolaha probile su neprobojnu izraelsku željeznu kupolu. U napadu na vojnu bazu u blizini Haife poginula su četiri vojnika, a njih šezdesetak je ranjeno.

"Proučit ćemo incident i istražiti kako su se letjelice infiltrirale bez upozorenja i pogodile bazu. S prijetnjom bespilotnih letjelica nosimo se od početka rata", rekao je Daniel Hagari, glasnogovornik izraelske vojske.

Ipak, ovaj put napad je uspio probiti sofisticiranu obranu o kojoj priča cijeli svijet. A kakva je uopće ta famozna Željezna kupola?

Mobilni obrambeni sustav vrijedan stotine milijuna dolara funkcionira tako što radar detektira projektile unutar 70 kilometara i signal šalje mobilnom centru koji onda aktivira baterije i daje zapovijed za rušenje neprijateljskih raketa i projektila.

Sustav su Izraelci uz pomoć Amerikanaca razvijali godinama. I na papiru i u praksi pokazao se vrlo efikasnim još od uvođenja 2011. godine.

"Nije se tražilo da sustav presretne 100 posto raketa, 80 posto je neka srednja vrijednost, ali nekad srušimo 90 posto raketa, u određenim okolnostima čak i više", objašnjava Uzi Rubin, osnivač Željezne kupole i prvi direktor izraelske proturaketne obrane.

Izraleci su sustav razvili nakon što su Hamas i Hezbolah godinama terorizirali stanovništvo krvavim napadima. Prvenstveno je kalibriran za ruske rakete koje te organizacije koriste, no kako je evolvirao sustav obrane tako su i napadači prilagodili taktiku. U ovom slučaju Hezbolah je izveo svojevrsnu varku i prvo poslao rakete pa onda roj dronova.

"Poznavajući ovaj sustav protuzračne obrane Izraela došao je do kombinacije da je, prije svega, čini mi se, ispalio više projektila ovih do 128 mm, a onda upotrijebio desetke dronova kojima je smanjio određenu brzinu i upravo u tom djelu je došlo do problema kad je u pitanju prepoznavanje radara i određivanja o kojim se projektilima i sustavima radi", objašnjava za RTL Direkt Slavko Barić, umirovljeni general i bivši zamjenik Načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Drugim riječima, Hezbolah je usporio dronove i snizio im putanju pa ih sofisticirani izraelski radari nisu prepoznali kao prijetnju i sustav se u pravom smislu nije ni aktivirao.

"Željezna kupola nije učinkovita protiv niskoletećih objekata kao što su rakete Kornet ili Burkan koje lete na relativno malim visinama", rekao je Yehoshua Kalisky s izraelskog Instituta nacionalne sigurnosti.

No, to je bila rijetka pobjeda, jer u većini slučajeva Izraelci uspješno kalibriraju obranu. A u njoj Željezna kupola nije jedina. Imaju i Željezni snop kojim laserima skidaju mete - Davidovu praćku za presretanje neprijateljskih zrakoplova i balističkih projektila te Strijelu 3 za rušenje interkontinentalnih balističkih raketa.

"Ne treba zaboraviti da Izraelci imaju dobru borbenu avijaciju koja je isto namijenjena za uništavanje ciljeva u zraku i isto tako s njihovih korveta sa mora mogu ispaljivati rakete i uništavati", pojašnjava Barić.

Unatoč svoj toj najmodernijoj tehnologiji, niti jedna obrana nije neprobojna. Stoga Izraelu, koji u ratu vodi na više frontova, stiže nova američka pomoć: najnoviji THAAD sustav te dodatnih stotinu stručnjaka za obranu. Što je sigurno, sigurno je.