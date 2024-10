Otkrivamo tko je sljedeći mega moćnik koji bi mogao pasti. Glazbeni kritičar: 'P. Diddy je ništa prema njemu'

Da bi "zločesti dečko do kraja života", kako je sam o sebi repao, mogao završiti iza rešetaka do kraja života, sve je realniji scenarij.

Uz čak 120 žrtava seksualnog zlostavljanja, Seana "P. Diddyja" Combsa ponovno se povezuje s ubojstvom Tupac Shakura. Glavni rival Diddyjeva tadašnjeg pulena Notorious B.I.G.-ja, upucan je iz auta u Vegasu još 1996. godine. Ranjen je i dvije godine ranije, tada je sam Tupac optužio P Diddya za pokušaj ubojstva i zbog toga nije došao u Zagreb na koncert s Public Enemyjem i Ice T-om.

"To je prvi veliki koncert nekih stranih izvođača u nezavisnoj Hrvatskoj, još je bio rat, nastupali su u Domu sportova. Tupac je nekih mjesec dana prije toga upucan i već se tada počelo govoriti da je to sukob "east coast vs. west coast", podsjeća novinar Večernjeg lista Samir Milla.

Ulično iskustvo prenijeli u biznis

Detektiv koji je vodio istragu Tupacova ubojstva, danas kaže da je ubojica koji čeka suđenje, izravno tvrdio da mu je Diddy ponudio milijun dolara da ubije Tupaca.

"Sjetimo se, to su ljudi s ulice. To nisu ljudi koji su došli s Cambridgea, to su ljudi koji su naučili biznis prvo u dilanjima, okršajima bandi na cesti, i onda su skupili kapital koji su uložili u glazbenu industriji, i zapravo puno tog uličnog iskustva prenijeli u biznis", tumači glazbeni novinar i kritičar Velimir Grgić.

Isti su modus operandi očito prenijeli i na ostale aspekte života u krajnjem luksuzu, i prenosili ga na druge, pa tako i na tada 15-godišnju pjevačku zvijezdu u usponu Justina Biebera koji je još 2009. objavio ovu snimku na kojoj se s Diddyjem sprema provesti 48 ludih sati.

"Gdje se družimo i što radimo ne možemo ustvari otkriti", govorio je tada Diddy držeći ruku oko vrata mladom Bieberu.

"Ne znam je li Bieber sudjelovao u tim seksualnim orgijama i sličnom, ali postoji jedna snimka koja je ovih dana došla do izražaja, u kojoj u jednom talk showu gostuju Diddy i Justin Bieber, gdje Justin govori kao 'mi smo stari prijatelji, družimo se, ovo-ono', a onda mu Diddy kaže 'ne smiješ na televiziji reći što sve zajedno radimo'", kaže Samir Milla.

Jay Z zapravo zapravo gay?

Sada cure informacije o tome da su neki celebrityji koji su bili na Diddyjevim tulumima i mogli bi biti uvučene u optužbe protiv njega već sklopili nagodbe sa žrtvama i platili šutnju o njima u javnosti. "Očekujem da će se kroz ovaj proces razotkriti mnogi moćnici, otkriti mnoge prljave tajne. Znamo s čime se potencijalno suočavamo", izjavio je odvjetnik žrtava Tony Buzbee.

Ipak, slučajevi svemoćnih zlostavljača Harveyja Weinsteina i Jeffreyja Epsteina pokazuju da bi Diddy u ovom slučaju mogao biti jedini krivac. "Odreži glavu zmiji, sve ostalo pod tepih i nitko ništa ne zna. Gdje su liste klijenata, liste gostiju i liste suradnika - negdje pod tepihom", kaže Velimir Grgić.

Naravno da internet u međuvremenu ne miruje, u trenutku kada je P. Diddy pao krenula su šuškanja o tome tko bi mogao biti idući. "Od prvog dana se govori da je P. Diddy ništa prema Jay Z-u. Što to znači, ne znam, ali ono što se sada u posljednje vrijeme govori jest da postoje snimke koje jasno dokazuju ono što se priča od 91. ili 92. godine, a to je da je Jay Z zapravo gej i da je veza s Beyonce, djeca i cijeli život ustvari izmaštana glupost za medije", otkriva Velimir Grgić.

Mediji su u slučaju Diddyja već presudili, život u izobilju zamijenio je ćelijom. Možda i zauvijek.