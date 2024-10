Stara snimka Diddyja i Biebera zaprepastila javnost: 'Ne smije pričati što radi s bratom Puffom'

U javnost je isplivala snimka kontroverznog repera Seana Combsa (54), poznatijeg kao P. Diddyja, i pop pjevača Justina Biebera (30). Riječ je o intervjuu iz 2011. godine, a glazbenici su gostovali u talk showu Jimmyja Kimmela (56). Bieber je upoznao repera još kad je bio tinejdžer te su u počecima njegove karijere provodili mnogo vremena zajedno. Diddy je u razgovoru s voditeljem opisao njihovo prijateljstvo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postali smo prijatelji na čudan način. Većini nas on je poput mlađeg brata. Ne boji se nazvati i pitati za savjet", rekao je Diddy, uhićen za reketarenje i trgovinu ljudima. Kontroverzna zvijezda je dodala da glazbena industrija predstavlja jednu veliku obitelj koja pokušava zaštiti Biebera, istaknuvši veliki talent, ali iskrenost tadašnjeg tinejdžerskog pjevača.

Ipak, jedan dio intervjua mnogima je privukao pozornost, posebice zbog svih optužbi s kojima se reper suočio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imao je Lamborghini dan ili dva i bio je u kući", rekao je Diddy, opisavši 48 sati koje su proveli zajedno.

Foto: Profimedia

"On dobro zna da na nacionalnoj televiziji ne smije pričati o stvarima koje radi s velikim bratom Puffom. Nije sve za svakoga", dodao je reper. Naime, Bieber i Diddy proveli su dva dana zajedno 2009. godine, a kanadski pjevač je neke njihove trenutke podijelio u obliku videozapisa na svom Youtube kanalu.

"Gdje se družimo i što radimo, ne možemo otkriti, ali to je definitivno san nekog 15-godišnjaka", poručio je tada Combs u videozapisu koji je prikupio više od osam milijuna pregleda.

Podsjetimo, Bieber je prošle godine snimio pjesmu "Moments" za posljednji album repera pod nazivom "The Love Album: Off the Grid". Izvor blizak pjevaču je nedavno otkrio da pop zvijezda žali što je surađivao s Diddyjem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Srbin i Hrvat pokrali kuhinju Slovencu: 'Da su živi Boris Dvornik i Bata Živojinović, snimili bi film'