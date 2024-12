Je li isplativije voziti na struju ili gorivo? Prpić: 'Imate rabljenih električnih auta već za 6.000 eura'

Koja je to zemlja koja vam je jako bliska, u dnu Europske unije po broju električnih auta? Pogodili ste, Hrvatska je po udjelu novoregistriranih električnih auta treća najgora u Europi.

Finska ima najviše novih električnih auta i hibrida (78 posto), Švedska 69 posto, Nizozemska 68 posto, dok je europski je prosjek 48 posto. Hrvatska je treća od kraja s 28 posto električnih među novoregistriranim autima, slijedi Češka s 20 posto i Bugari koji imaju 7 posto.

Manje od tri posto automobila na hrvatskim cestama ide na struju. Hoćemo li za 11 godina stvarno skočiti na 100 posto i zašto smo na dnu Europske unije u studiju RTL Direkta komentirao je Hrvoje Prpić iz Udruge strujni krug.

Samo su Češka i Bugarska po broju električnih auta i hibrida slabiji od nas. Zašto je tako?

Najviše je stvar u mijenjanju navika. Nije stvar ni tehnologija nego ljudi teško mijenjaju navike kod nas.

Koliko je problematičan sustav poticaja koji imamo kod nas? Jednom se godišnje dijele poticaji za električne aute, koji onda odu u sat vremena. Je li to dobro ili bi bilo bolje da kao drugi imamo dostupne novce cijelu godinu?

Jedan od velikih razloga zašto i jesmo na dnu te tablice su poticaji koji dolaze jednom u godini, prošle godine su recimo preskočeni. Onda se stvaraju jako veliki problemi u prodaji vozila jer ljudi čekaju te poticaje i ako ih ne dobiju, odustaju od kupnje. To se ne bi dogodilo da su poticaji trajni ili manji, ili da ih uopće nema. Tržište bi radimo po svom. A ovaj način koji sad imamo je loš za povećanje broj električnih vozila na cestama.

U drugim zemljama je drukčiji sustav. Novci su, pretpostavljam, dostupni cijele godine, ali su manji iznosi?

U većini zemalja su poticaji dostupni cijele godine, ali iznosi polako padaju. Pogotovo u Njemačkoj su sve manje i manje. Ako i postoje, onda traju kroz cijelu godinu i to apsolutno daje bolje rezultate.

Isplativija struja ili gorivo?

Koliki je tu faktor skepsa građana i mišljenje - a što će mi električni auto, kad s njim ne mogu ni do Splita bez punjenja?

To je skepsa. Ljudi obično kupuju jer vide da je njihov susjed kupio pa su se uvjerili da to radi, da se mogu kretati. Nije princip gdje napravimo oglas pa cijela nacija krene u jednom smjeru. Svi su vrlo oprezni pa pogledaju je li netko od njihovih kupio, kako to ide, raspituju se i onda naprave korak. Vrlo često i korak ide od benzinskog vozila prema hibridu pa plug in hibridu pa električnom, odnosno malo po malo. Često čujem ljude u zadnje vrijeme koji imaju plugin hibrid koji kažu - okej, sad shvaćam da mogu imati samo električni auto, nisam ovo ni trebao kupiti (hibrid, op.a.).

Prema podacima Udruženja europskih proizvođača automobila, Hrvatska se nalazi među zemljama Europske unije s najmanje punionica. Tko je kriv što je tako?

HEP je u ovom trenutku kriv jer imamo jako puno stranih operatora koji bi rado ušli u Hrvatsku, koji imaju spreman novac i žele investirati. Međutim HEP nije doveo dovoljnu količinu struje i snage na mjesta gdje bi se postavile punionice i jako je spor. Njihovi planovi su desetogodišnji, nisu ih uvrstili na vrijeme tako da mislim da će se taj proces jako odužiti zbog njih. Iako smo zakonski obvezni do 1. siječnja 2027. postaviti punionice na svakih 40 do 60 kilometara na autocesti , bojim se da ćemo kasniti zbog HEP-a s tim.

Kako izgleda vožnja električnog auta u praksi. S kojim se vi problemima susrećete kao vlasnik jednog takvog zbog toga što nemamo dovoljno punionica?

Jako je velika razlika između ljudi koji su iskusni u vožnji i koji nisu. Dolazim redovno na ciljanu destinaciju s dva posto baterije, dok ljudi koji prvi put kupe aute se ne usude doći ispod 20 posto. Kada vide da je boja baterija narančasta, već je panika dok ja znam. Piše mi da ću na destinaciju doći s četiri posto, i čak s tim onda malo stisnem gas da spustim do na dva posto. Osobno se itekako vozim bez razmišljanja, znam da ću stati na bilo kojoj pumpi i dotočiti kad zatreba, napuniti. Doslovce sam potpuno pouzdan i vozim se isto kao što bi i s benzincem ili dizelašem. Dapače, moj auto je svako jutro pun i ne moram razmišljati kao većina ljudi da će u jednom trenutku morati na pumpu, pa moram ranije krenuti na posao jer moram točiti gorivo. Ne razmišljam o tome jer je moj auto uvijek spreman.

Vaša je udruga radila istraživanje koje pokazuje da bi ljudi bili puno spremniji ići u hotel ili restoran koji ima punionicu?

Cilj tog punjenja da to napravimo usput. Nije da skrenemo negdje s ceste i da sat vremena ili pola sata sjedimo u autu. Cilj je da dopunimo auto dok obavljamo neke svakodnevne radnje, primjerice idemo u šoping centar ili u dućan. Itekako je velika prednost ako imate restoran ili kafić pa ako ispred imate punionicu, to će biti mjesto ručka ili večere za osobu koja ima električni auto.

I dalje je isplativija struja nego gorivo, i sada kada je struja skuplja?

Ako je cijena punjenja struje iznad 45 centi, onda je ako imate dizel proći ćete čak jeftinije nego na struju. Ako imate benzinca, onda je to 75 centi. A struja u kući je 10 centi po noći, odnosno 20 centi po danu. Ne možemo reći da je cijena struje fiksna kao benzin ili dizel, nego se razlikuje u rasponu od nule do 70-80 centi na nekim mjestima.

Rabljeni električni auto za 6.000 eura

Hrvati vole rabljene aute, je li i to dio problema? Rizično je kupiti rabljeni električni auto?

Te se stvari mijenjanju jer je tehnologija od 2012. do 2020. bila u usponu i razvoju. Od 2020. odnosno 2021. možemo reći da imamo tehnologiju koju imamo i danas. Kada kupimo rabljeni auto iz 2021., kupili smo izuzetno kvalitetan auto. Ako kupimo 2016., 2017. ili 2018. godište, možemo i pogriješiti. Sad su se počeli sve više prodavati rabljena električna vozila. Cijene se kreću ispod 20 tisuća eura. Moj prijatelj je neki dan za samo šest tisuća eura kupio električni auto koji mu služi za domet od 150 kilometara između Zagreba i Samobora. Šest tisuća eura je stvarno mala cijena.

Bez obzira na sve Europa je najavila trgovinski rat Kini zbog jeftinih električnih auta koje smatra nelojalnom konkurencijom. Biste li vozili kineski?

Da, apsolutno. Kina ima veliku ponudu električnih vozila. Od jako jeftinih koje nisu nešto kvalitetni, do izuzetno kvalitetnih. Huawei je izbacio svoj auto, ima i drugih… Ima auta od osam tisuća eura za novi auto pa sve do 80-90 tisuća eura gdje ne možete vjerovati što vam sve nude. Ogroman televizor se spusti i otvara ispred vas, sjedala otraga se pretvaraju u krevet, ima toga puno.

I dalje ste optimistični da će 2030. u Hrvatskoj biti 100 posto električnih auta?

Godine 2032. će biti sto posto prodaja. Ne da će svi auti biti električni na cestama.