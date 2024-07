Od danas su na snazi visoke carine na uvoz električnih vozila proizvedenih u Kini. Carina iznosi od 20 do 37 posto, ovisno o proizvođaču. Odluku Komisija pravda time da jeftino iz Kine predstavlja ekonomsku prijetnju Europi. RTL-ov reporter razgovarao je s Dimitrijem Trbovićem, direktorom tvrtke za prodaju vozila.

"Dugo se iza brda rola ta tema. Ovo je rezultat šestomjesečne istrage koju je EK pokrenula na temu cijelog distribucijskog lanca u proizvodnji električnih automobila u Kini. I zapravo je to, koliko su javno dostupne informacije, rezultat te istrage subvencije od osnovnog vađenja litija od sirovine, do subvencija kod izgradnje tvornica, pa do subvencija kod proizvodnje auta, pa čak i prijevoz automobila prema Europi. Kina je tu svoju zelenu tranziciju shvatila kao mjesto za proizvodnju robe i usluga, koji će pomoći toj globalnoj tranziciji. Automobili su samo jedan segment te cijele priče. Međutim subvencije nažalost uništavaju proizvodnju električnih automobila u Europi", kaže Trbović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prva stvar, Europska komisija je objavila da su ove carine koje su uvedene u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije, jer ona na neki način štiti postupanje nekih zemalja kroz subvencije i sprječava mogućnost ovakvog donošenja subvencija kako Kina radi. Cijene automobila su nekonkurentne u odnosu na neke druge gdje država potiče proizvodnju", kazao je.

No, tu treba biti oprezan, naglašava Trbović. "Treba uzeti u obzir da utjecaj na cijenu automobila ovih carina će biti zavisan od proizvođača do proizvođača između 5.000 i 11.500 eura prosječno po volumnom kineskom automobilu. Treba uzeti u obzir da izgradnja brenda u automobilskoj industriji nije jednostavna. Potrošači u Europi moraju biti svjesni da automobil i svaka roba visoke vrijednosti mora imati neku vrijednost i na kraju korištenja toga automobila. Izgradnja brenda koji će imati neku vrijednost na kraju korištenja je važna tema. Vi danas imate kineske automobile koji su u pravilu nekih 10-ak tisuća eura povoljniji od europskih automobila prije uvođenja ovih carina, ali morate uzeti u obzir koliko će taj automobil vrijediti nakon toga perioda", kazao je Trbović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa