Jadranka Kosor primijetila fenomen vezan za HDZ: 'Nevjerojatno je to...'

I sadašnjeg i bivšega i potencijalne buduće predsjednike za RTL Direkt komentira jedna bivša političarka koja se također kandidirala za predsjednicu Republike, i to prije točno 20 godina. Gost Mojmire Pastorčić je bivša premjerka Jadranka Kosor.

Pet godina gledamo Zorana Milanovića na Pantovčaku. Što biste na kraju mandata izdvojili kao najznačajnije što je napravio kao predsjednik?

Kad se gleda ukupno djelovanje predsjednika Republike Hrvatske u njegovom mandatu onda treba pogledati koje su ovlasti predsjednika i je li predsjednik Republike bio čuvar vrijednosti ustavnih vrijednosti.

On kaže da je.

Ja mislim da u velikom dijelu jest. I to u smislu čuvanja institucija jer je to jedna od uloga predsjednika Republike Hrvatske. Mislim da u tom smislu je bio i sadržaj njegove kampanje koja je bila mirna da bi upravo to pokazao građankama i građanima, da je radio u okviru ustavnih ovlasti.

Naravno, netko će odmah tu dodati da je prije parlamentarnih izbora, kada je htio postati predsjednik Vlade trebao zaista ići na sve ili ništa, što i ja mislim da je trebao napraviti. Međutim, mislim da je velik broj ljudi koji će za njega glasati u nedjelju ne da je to zaboravio, nego im to nije osobito važno.

S druge strane, imao je nekoga tko mu je bio apsolutno al pari, a to je bio predsjednik Vlade. On vrijeđa na drugi način. Milanović vrijeđa na svoj način. Ja mislim da vrijeđanje u politici nije nužno.

Jesu malo pretjerali s vrijeđanjem? Svašta smo čuli - kamikaze, udbaški drucker. Je li to malo izašlo iz okvira kako se treba razgovarati?

Bilo je uvreda uvijek u povijest hrvatske politike, otkako smo napustili polupredsjednički sustav, pa ušli u sustav parlamentarne demokracije. Napetosti je uvijek bilo između predsjednika države i Vlade, ali ovako drastično ne. Međutim, nemojte zaboraviti da kad se govori o Milanoviću, on je proteklih pet godina u istraživanjima najpopularnija politička ličnost, a već jako dugo predsjednik Vlade najnepopularniji politička osoba. Predsjednik države ima jedini izvorni pravi legitimitet. Nema ga niti jedan ministar, niti jedan zastupnik i ni predsjednik Vlade bilo koji predsjednik Vlade koji se bira u Hrvatskom saboru.

'Politički fenomen HDZ-a na predsjedničkim izborima'

Može li ga itko od ovih sedmorica veličanstvenih ugroziti?

Pa to bi bilo nevjerojatno iznenađenje. Iako u dosadašnjim izborima i predsjedničkim izborima svjedočili smo situacijama istraživanja do posljednjeg trenutka i nisu bila tako relevantna, kako se činilo.

Ako mislite da je sada moguće da ćemo se iznenaditi?

Ne, ne mislim zato što mislim da je ta razlika koju pokazuju sva istraživanja po prilici slično. Znači da je Zoran Milanović nešto rastao, nešto je rastao čini se i glavni izazivač. Jedino pravo iznenađenje bi bilo kad bi veliki broj birača izašao na birališta i kad bi Zoran Milanović pobijedio u prvom krugu.

Bili ste zajedno u Vladi kad je ministar obrazovanja bio Dragan Primorac. Kakav je dojam ostavio na vas?

Mi nismo imali puno doticaja. Bio je korektan. Mi smo bili korektni ministri u vladi Ive Sanadera. On je imao neki svoj svijet i svoj život i ja svoj. Ja sam radila drugačiji posao. Ja sam bila i ministrica branitelja. To je oduzimalo meni jako puno vremena, imala ogroman resor. Bila sam ministrica obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti i potpredsjednica Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava. Nismo se družili. Nismo pili kavu, ali smo bili i ostali u korektnim.

Kakav je dojam u ovoj kampanji ostavio na vas?

Ja ne bih govorila specifično o njemu kao osobi, nego bi govorila o političkom fenomenu jer mislim da dosta dobro poznajem tu stranku. Zanimljivo je vidjeti da su svi prihvatili da prvi put u povijesti predsjedničkih izbora kandidat HDZ-a bude nestranačka osoba. Gospodin Primorac ističe da je on nadstranački osoba što god to značilo.

Dakle, nevjerojatno je da stranka koja ima 220 tisuća članova nije mogla iznjedriti kandidatkinju ili kandidata koji bi bio član Hrvatske demokratske zajednice. Zašto to govorim? Zato što su članovi HDZ-a osjetljivi na to i s pravom s pravom osjetljivi. Recimo, 2011. godine ja sam tražila da se upišu u stranku oni koji su htjeli ići na listu. I sad imate fenomen - jesu li zaista prihvatili činjenicu da nema nikoga? S druge strane, njega je iznjedrio Andrej Plenković. On je manje više vodio kampanju.