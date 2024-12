Tko vozi Peglu, a tko Neveru? Analitičari udijelili savjet: 'Treba mu probušiti gume...'

Tri su dana do predsjedničkih izbora. Uoči izborne šutnje, sutra u 20.15 sati očekuje vas RTL Debata - posljednje sučeljavanje predsjedničkih kandidata. Završnicu kampanje analiziramo s političkim analitičarima Krešimirom Macanom i Matom Mijićem, koji nisu angažirani od strane niti jednog kandidata.

Vidjeli smo rezultate istraživanja. U prvom krugu Milanović 39, Primorac 24, Selak 10 posto. Je li ipak moguće neko iznenađenje?

Mate Mijić: Odnosi u prvom krugu već dugo izgledaju zadani. Milanović je sam po sebi dosta popularan i glavni oporbenjak u državi. S druge strane, vidimo, nema nikakvu konkurenciju na ljevici zato što Ivana Kekin izbjegava na bilo koji način se sukobiti s Milanovićem. S druge strane Dragan Primorac ima podršku vladajuće koalicije što ga sigurno nosi preko 20 postotnih bodova ili gotovo sigurno, a ovi treći kandidati više nitko nije dovoljno jak da to sustigne, tako da zasad odnosi izgledaju zadani. U drugom krugu može to biti samo nastavak u revijalnom tonu, a može biti i jedna potpuno druga utakmica. To će ovisiti prvenstveno Draganu Primorcu.

Krešimir Macan: Da, nema iznenađenja. Dragan Primorac je uhvatio taj zamah. Vide se ti novci, koji su potrošeni - u nešto su morali biti potrošeni - pa je nešto narastao. Vidimo blagi rast Selak Raspudić i Ivane Kekin, koja stagnira - možda dijelom zbog afere, ali opet je sve to u razini greške.

Tko bi po vama mogao iznenaditi?

Krešimir Macan: Nema iznenađenja. Ovdje je borba za treće mjesto i mislim da jedino Selak Raspudić uistinu računa na izbore za Zagreb i za nekako pozicioniranje - kakva god bila njezina opcija jer zasad nemaju stranke. Ali se ona s deset posto može podignuti stranku, neku listu za Zagreb. Njezin je najveći problem bio što nije imala nikakvih financija. Svi drugi su imali nekakve stranačke financije. Oni su donacije radili vlastitim novcem.

Istraživanje kaže da svakako idemo u drugi krug. Čiji glasači iz prvog kruga će presuditi?

Mate Mijić: Ne možemo samo tako preslikati nečije birače isključivo na jednog kandidata. Bit će tu dosta i apstinenata, sasvim sigurno od onih koji ispadnu u prvom krugu. Zoran Milanović već je dovoljno ispred Dragana Primorca, a pritom će se i većina glasova trećih kandidata preliti Milanoviću, a ne Primorcu. To znači da zapravo Primorac mora gledati kako maksimalno smanjiti razliku, već u prvom krugu. U protivnom će u drugi krug ući tako što će biti sretan što je (uopće op.a) ušao u finale.

U stvari - Milanović, koji je ispred njega, vozi Rimčevu Neveru, a Primroac vozi peglicu. Teško će ga sustići. On jednostavno mora naći način kako izbušiti gume na Milanovićevoj Neveri i pokušati ga sustići prije drugog kruga - barem donekle kako bi ta utakmica uopće bila konkurentna.

Krešimir Macan: Tu postoji jedno iznenađenje - naime, bitna je izlaznost. Ovo sve vrijedi ako je visoka izlaznost, ankete uvijek kažu da je to 60-70 posto. Ako ako računamo da će izlatnost biti 50 posto, onda je pitanje tko će na kraju izaći i hoće li se ovaj rezultat okrenuti u nešto drugo.

Prema našem istraživanju, ako dođe do drugog kruga između Milanovića i Selak Raspudić, onda za dlaku ona bolje prolazi nego Primorc u drugom krugu. Kako to gledate?

Krešimir Macan: Bolji karakter. Ona je jednostavno bolje personalna, ima bolju osobnost jer danas ne možete biti kandidat ako nemate tu osobnost. Nekako, pokazalo se da ljudi lakše prihvaćaju nju nego Primorca. Primorac se previše gubio u nekim svojimpričama. Mi dandanas, nakon cijele kampanje, baš i ne znamo tko je Dragan Primorac osobno.

Mate Mijić: I Selak Raspudić je dosta vrijednosno, ne deklarirana kao Dragan Primorac, ali ipak je ljudima prirodnija i mislim da je upravo u toj neposrednoj komunikaciji s biračima. Selak Raspudić ostavlja dojam prirodnije osobe nego Dragan Primorac koji je već dugo u nekakvim privatnim vodama, u medicini zapravo daleko od običnog čovjeka.

Kako komentirate, kao savjetnik DP, podatak iz našeg istraživanje - prema kojem Domovinski pokret u prvom krugu prije bira Selak Raspudić, od kandidata kojeg javno podržavaju - Primorca?

Mate Mijić: Razlika je među njima doista minimalna. Ja bih to objasnio jednostavno činjenicom da je Selak Raspudić otvarala više klasičnih desnih tema, pogotovo kulturoloških. Vidimo po istraživanju da zapravo i Miro Bulj, kao braniteljski kandidat, uzima dobar dio njihovih birača, pa i Tomislav Jonjić kao klasični pravaški desni kandidat. Tako da se jednostavno Dragan Primorac nije nametnuo kao kandidat za desno biračko tijelo i morat će definitivno u drugom krugu pokušati dobiti što više desnih glasova.

Krešimir Macan: Zato i možda Raspudić prolazi bolje u drugom krugu jer je bliža toj desnici koju Primorac jednostavno ne može privući.

Očekuje nas posljednje javno sučeljavanje - RTL debata. Milanović i Primorac ne dolaze. Je li to dobro ili loše za njih?

Krešimir Macan: Njima je svejedno, jer oni su favoriti u ovom trenutku.

A znate li onu, zec i kornjača, nikad ne treba odustati. Je li to odraz njihove slabosti?

Krešimir Macan: Ne, nije, to je proračunato da ne bi otvorili bokove prije nego što treba u drugom krugu. Vidjeli smo prethodno sučeljavanje, oni smatraju da nije to bilo to i onda su rekli 'mi smo druga liga'. Samim time se pozicioniraju da idu u drugi krug.

Mate Mijić: Trebamo vratiti na ono da nije isto kolika je razlika prije drugog kruga. I tu Dragan Primorac, samim time što neće sudjelovati, otvara prostor Mariji Selak Raspudić, koja se u ovom prvom sučeljavanju pokazala jako dobrom da sutra, ako uspije dominirati među ovim trećim kandidatima, opet može otkinuti Draganu Primorcu.

Krešimir Macan: Za broncu. To je to mjesto za treće mjesto.

Kažete - niste iznenađeni rezultatima, niste bili oduševljeni kampanjom. Jeste li promijenili mišljenje?

Krešimir Macan: Ne, nažalost. Ovo je možda najdosadnija kampanja od 2005. Nekako je sve predvidljivo i izgledno. I HDZ je morao uložiti novce jer očito su imali probleme s kampanjom. Svi drugi su štedjeli jer je sve bilo predvidljivo i po trošenju.

Ne možemo to reći za društvene mreže. Ipak, imamo nešto više recepata od bilo koje druge kampanje. Znamo kako se kuha, što se kuha... Jesu li dobro iskoristili društvene mreže?

Mate Mijić: Ja nisam, moram priznati, ljubitelj slanja poruka koje nemaju u sebi barem zrno političkoga. Mi doista od predsjedničkog kandidata ne želimo čuti što on kuha, kako on kuha, ako kroz to kuhanje ne priča i neku političku priču. Ako nije nešto politički zakuhao. Dakle, stvar je jednostavno trivijalna. Što mene briga kako netko peče kolače ili kuha nekakav čušpajz pa i ako kroz taj razgovor mi ne dođemo do nekakvih vrijednosnih stvari. Mislim da se sve svelo na trivijalnosti.

Kakvu izlaznost očekujete u nedjelju?

Krešimir Macan: Veliko pitanje....

Mate Mijić: U stvari bi nam možda Zoran Milanović svima napravio uslugu da je dao ostavku nešto ranije pa da smo na izbore išli mjesec dana ranije.

Krešimir Macan: Treba promijeniti datum. Svi smo doma za Božić i Svetog Stjepana. Jednostavno, ne zanima nas politika ta dva dana ništa drugo.