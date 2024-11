Genijalna igračka za odrasle! U RTL Direktu predstavljen robot koji je nov na tržištu

Napravio je mali NASIN rover za Mars, Batmobile koji vozi, igraću konzolu koju sastavljate sami. Što god Albert Gajšak smisli postane hit igračka, i za djecu i za odrasle. Sada ima robota s kojim možete razgovarati.

Mladi inovator u RTL Direktu predstavio kolekciju robota koji su na tržištu samo 4 sata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koga si nam danas doveo sa sobom?

"Radi se o novim robotima koje smo napravili. Već sada sedam godina radim u hrvatskoj firmi koja se zove CircuitMess. Radi se o Start upu koji sam pokrenuo s 18 godina. na početku mi je pomagao otac, prvi investitor je bio moj bratić.

Sada ste veliki i više ne trebate pomoć.

"Ne bih rekao da smo veliki, ali veći smo. Sada nas ima 30 ove godine smo otvorili novu tvornicu u Zagrebu gdje proizvodimo sve te igračke i šaljemo po cijelom svijetu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj robot inspiriran je crtićem Ricky Mortyjem?

"Tako je to je sada najpopularniji crtić za adolescente i odrasle. To je jedan robot kojeg taj glavni lik u crtiću složi u jednoj epizodi. Taj robot je na neki način svjestan i ima neku svrhu da dodaje maslac. Zato sam ga nazvao 'Butterbot'"

Znači li to da on može dodat maslac ili ne može?

"Ovaj naš bi na neki način mogao, ali primarna funkcija mu je da stoji na vašem stolu, spaja se na vaš mobitel i fora je da u sebi ima umjetnu inteligenciju. Za razliku od Amazon Alexe on to sve radi na sebi, ne šalje nikakve podatke o vašoj faci i takvim stvarima negdje nego se sva umjetna inteligencija događa u njemu."

Što on može?

"To je edukacijska igračka koju vi možete programirati, spojiti na računalo, upravljati njome s pomoću kontrolera, može se kretati. Spaja se na mobitel i čita obavijesti, možete mu reći da vas podsjeti na nešto, kaže vam koliko je sati. prepoznat će vas, možete mu reći da zapamti vaše lice jer ima kameru. U sebi ima nekoliko konektora, jedan je za spajanje na računalo da se može programirati, a drugi je za spajanje dodatnih dodataka na njega."

Ovo nije za djecu, ovo je za odrasle?

"Ovo je dio naše prve linije proizvoda napravljene isključivo za odrasle. Rick and Morty nije crtić za djecu nego za adolescente i odrasle. Kada smo radili prijašnji proizvod 'Space Rover' shvatili smo da postoji jedno jako veliko tržište odraslih koji vole kupovati igračke. Jako dugo smo radili igračke za djecu, a kada smo napravili anketu shvatili smo da bi preko 90 posto ljudi taj Space Rover kupilo za sebe. Mi imamo različite proizvode od onih koji su jeftiniji do skupljih. Shvatili smo da postoji jedno tržište koje se popularno naziva 'kidaults' - 'djeca,odrasli', firme za igračke sada pokušavaju gurnuti više igračaka u tom smjeru jer su shvatili da su odrasli spremni platiti više za igračku za sebe nego za djecu. Lego zato sada izbacuje setove od 500 dolara za djecu. To više nisu Lego za djecu, nego Lego arhitekti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoji li ovo već na tržištu ili tek počinjete prodavati?

"Ovo je nešto što smo izbacili prije četiri sata. prvi put se pojavljuje na televiziji. U Direktu su prva četiri prototipa koja smo napravili. Godinu dana smo ih razvijali. Ovo je tek nekakav prototip za kojeg skupljamo novce. sada smo uspjeli prodati preko 74 000 dolara u ova četiri sata. Većinom se to prodaje van Hrvatske, najviše u SAD, ali i u Veliku Britaniju, Kanadu, Njemačku."

Tekst se nastavlja ispod oglasa