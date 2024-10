Rimac o lošoj prodaji Nevere R, robotaksijima i tvrtkama u minusu: 'To je toliko velik zalogaj'

Mate Rimac u kampusu svoje tvrtke u Kerestincu, u Svetoj Nedelji, predstavio je novu Neveru R. Riječ je o agresivnijoj verziji starijeg modela. Ima baterijski sustav od 108 kilovat sati kao i 2 017 konjskih snaga. To joj omogućava postizanje brzine od 412 kilometara na sat. No, to je brzina samo uz nadzor proizvođača. Inače je ograničena na 350 kilometara na sat.

Uz to, Rimac je javnosti pokazao i novi kampus. U unutrašnjosti se nalaze odjeli za dizajn i inženjering, pogoni za proizvodnju i testiranje, ali i muzej s eksponatima iz povijesti tvrtke. Oko kampusa je napravljena i testna staza za automobile.

O aktualnim temama i planovima za budućnost razgovali smo s Matom Rimcem.

Gospodine Rimac, što se sve nalazi ovdje u kampusu?

U kampusu je najveća tvornica u Hrvatskoj, vjerojatno i šire. Možemo vidjeti jako širok spektar stvari - od proizvodnje najbržih električnih auta na svijetu, proizvodnje najbržih hibridnih auta na svijetu, dijelova za te aute i sustava za druge proizvođače automobila kao što su BMW, Porsche itd. i puno linija koje su trenutno u upogonjavanju..

Prodaje Nevere R ne ide baš dobro?

Pa Bugattiji su svi rasprodani, svih 100 Mistrala, 250 Tourbilliona, imamo 2 milijarde eura ugovorenih poslova samo za Bugatti, Nevera je najuspješniji električni hypercar. Znači, najviše ih je proizvedeno i isporučeno, srušila je 27 svjetskih rekorda, ali Neveru nije lako prodati kao Bugatti. Prvo nemamo 100 godina povijesti kao Bugatti. Drugo, kupci u ovom segmentu tržišno jako još insistiraju na benzinskim motorima.

Je li to onda vaš neuspjeh?

Pa ja mislim da je Nevera jako uspješna. Znači, 27 svjetskih rekorda. Porušila je sve što je moguće, najbolje prodavan električni auto na svijetu i bez Nevere ne bi bilo ni Bugatti Rimca i svega što izašlo iz Nevere.

Robotaksi 2026. U Zagrebu. Je li to realno, je li izvedivo.?

Pa realno nije - izvedivo je.

U čemu je problem?

Pa realno nije, zato što je toliko velik zalogaj. Mislim, zamislite da je netko rekao prije deset godina da ćemo imati Kampus, ovakvu tvornicu u Hrvatskoj i da će se ovdje danas proizvoditi Bugatti, Nevera, da će se raditi baterije za BMW i to sve suludo i velik zalogaj i za nešto suludo ostvariti trebaš biti dovoljno lud za zagristi više nego što možeš progutati u tom trenutku. Robotaksi je jedan takav veliki pokušaj. Veliki izazov. Ne bih išao u to, ne bih davali godine svojih života i uzimali od investitora stotine milijuna eura za razvit to da ne vjerujemo u to. Radimo na tome, ali naravno, nije lako i nije moguće precizno predvidjeti svaku sekundu.

Hoće li to onda biti 2026. ili neka druga godina?

To nam je cilj.

Vaše tvrtke su u minusu, smatrate li to svojim uspjehom ili neuspjehom?

Pa ne vjerujem da postoji jedna firma na svijetu koja gradi ovakve velike tvornice i toliko brzo raste, a da je u plusu. U istom trenutku. mi smo prije pet, šest godina imali 300 zaposlenih, sada imamo dvije i pol tisuće. To je velik rast i sve financiramo iz vlastitih, tj. naši investitori nas financiraju. Mi smo skoro milijardu eura privukli od Porschea, Hyundaija, Goldman Sachsa… Najbolji investitori na svijetu su uložili u hrvatsku firmu. To je kapital koji je ušao u Hrvatsku koji nikad ne bi ušao da nije nas. I zapošljava Hrvate koji bi danas bili vani, radili negdje drugdje. Preko tisuću inženjera imamo zaposlenih. I ja smatram da je to mali uspjeh.

