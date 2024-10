Mate Rimac predstavio novu i agresivniju Neveru R: 'Bugattiji su nam rasprodani do 2030'

Mate Rimac s članovima svoga tima u kampusu svoje tvrtke u Kerestincu javnosti pokazuje najnoviji superautomobil Neveru R i što je sve izgrađeno i napravljeno na kampusu.

Najzanimljivija bi trebala biti testna staza kampusa koja okružuje kompleks, a u unutrašnjosti se nalaze odjeli za dizajn i inženjering, pogoni za proizvodnju i testiranje, ali i muzej s eksponatima iz povijesti tvrtke.

Nova Nevera R koju predstavlja agresivnija je verzija starijeg modela. Ima baterijski sustav od 108 kWh kao i 2017 konjskih snaga. To joj omogućuje postizanje brzine od 412 kilometara na sat. ta se brzina smije postići samo uz nadzor proizvođača, a inače je ograničena na 350 km/h. za ubrzanje do 300 km/H potrebno joj je 8.66 sekundi, a da bi došla do 100 km/h samo 1.81 sekunda.

Rimac je prezentaciju započeo prolaskom kroz povijest kompanije. Rekao je da je i dalje većinski vlasnik s 23 posto udjela. Ima više od 2000 zaposlenih, a s Bugattijem ima ugovorenih više od 5 milijardi eura poslova.

"Do 2029., 2030. smo rasprodati s Bugattijem. Znači, ne može se kupiti", rekao je Rimac.

Nedavno je otvoren pogon u Bologni zbog velikog broja talijanskih zaposlenika.

U kampus se ulaže cijelo vrijeme zasad je završena samo proizvodna zgrada u koju već ulaze radnici. Veličine je kao stari grad Dubrovnik zbog čega se glavni hodnik naziva Stradun. Izgradnja je trajala 120 milijuna eura.

"Iako smo se tek uselili, prostor nam je već premali", kaže Rimac.

Na zemljištu u Stupniku gradit će se testni pogon.

Priznao je da nije prodana cijela predviđena serija Nevere, ali je interes velik.

