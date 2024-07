Sigurno ste već čuli za 'Ozempic lice, izgled kostura iliti gubitak volumena u licu koji se događa mnogima koji lijek za dijabetes koriste kao sredstvo za mršavljenje. Ali sada su znanstvenici pronašli puno ozbiljniju nuspojavu lijeka kojim se pika i tko treba i tko ne treba. Može naime uzrokovati sljepoću. Studije su pokazale da korisnici lijeka imaju veću šansu oboljeti od iznenadne sljepoće. Točnije za to imaju 7 puta veću šansu. To je i dalje relativno rijetko, pogađa 10 na 10.000 ljudi, ali liječnici su zabilježili čak tri slučaja u tjedan dana. Danski proizvođač Novo Nordisk kaže da nova studija nije dovoljan dokaz.

Gost RTL Direkta je doktor Dario Rahelić, predstojnik Sveučilišne Klinike Vuk Vrhovac, Sveučilišne Klinike za dijabetes.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Povećani rizik od iznenadne sljepoće: novo je otkrivena nuspojava ovog popularnog lijeka. Koliko je to zabrinjavajuće?

"Riječ je o studiji koja je objavljena prije pet dana u američkom časopisu koja je pokazala da medicinska dokumentacija 17.000 pacijenata koji su liječeni u jednoj klinici koja se ciljano bavi baš očnim bolestima, zapravo bolestima očnog živca. Oni su izdvojili nekih 700-njak pacijenata koji imaju šećernu bolest tipa 2 i tisuću pacijenata koji su preuhranjeni i pretili i onda su ih išli analizirati. Oni koji su liječeni aktivnom supstancom Semaglutid lijeka Ozempic i oni koji su liječeni svi ostalim lijekovima, ali ne iz te skupine, doista se pokazalo da oni koji su liječeni Semaglutidom imali su povećani rizik od rijetke bolesti očnog živca koja može uzrokovati sljepoću".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mislite li da će ljudi zbog toga dvaput razmisliti trebaju li koristiti taj lijek?

"Ova studija je obuhvatila malo ljudi, svega 200-njak pacijenata je liječeno sa Semaglutidom i 500 s ovim ostalim lijekovima. Isto tako je bilo s preuhranjenim i pretilima. To je sve iz jednog centra, u Bostonu, centru koji se bavi baš bolestima oka. S tom skupinom lijekova imamo iskustva već deset godina i nismo imali takve slučajeve. Sve to treba uzeti u obzir, ali ne, ne treba podcjenjivati apsolutno i treba pozvati sve korisnike lijekova da kada uzimaju bilo koji lijek moraju se savjetovati s liječnikom jer i bez toga može biti ozbiljnih nuspojava".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ima li Ozempic druge ozbiljne nuspojave?

"Kada govorimo konkretno o Semaglutidu to su sintetizirani crijevni hormoni koji djeluju na brojne receptore, utječu na izlučivanje inzulina iz gušterače, ali isto tako djeluju centralno na apetiti, smanjuju apetit, povećavaju osjećaj sitosti i na taj način, osim što reguliraju šećernu bolest značajno smanjuju potrebu za unosom hrane i ljudi dosita mršave. Ima pacijenata koji smršave desetak, dvadeset kilograma, a pri tome liječe svoju šećernu bolest. Kada govorimo o neželjenim nuspojavama to je mučnina i zato govorimo da ljudi postepeno moraju povećavati dozu, bilo da govorimo za dijabetes ili za liječenje pretilosti, ali u rijetkim situacijama može izazvati kontrakcije žučnjaka, pa upalu žučnjaka kod osoba koje imaju žučne kamence. U težim slučajevima takav jedan kamenčić žučnjaka može izazvati da dođe do zastoja u glavnom žučnom vodu i uzrokovati pankreatitis, po život opasno stanje, zapravo jednu upalu gušterače koja može završiti i smrtno. Prema tome, nije za igrati se".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva je situacija sada s Ozempicom, ima li nestašice?

"Povremeno postoji nestašica, ali to nije samo u Hrvatskoj. Jedan dio ljudi koji koriste za mršavljene određene količine lijekova. Ali to nije razlog. Nestašica je u cijelom svijetu. Broj oboljelih raste, a ta supstanca u svijetu se koristi i za liječenje debljine ali u punoj većoj dozi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada će doći u Hrvatsku?

"Mi očekujemo dozvolu HALMED-a , tj. dolazak u Hrvatsku, a isto tako njegov status na listi HZZO-a, hoće li biti na dopunskoj listi, hoće li se u potpunosti plaćati. To ćemo u budućnosti znati. U sljedećih nekoliko tjedena ili mjeseci imat ćemo ga i u Hrvatskoj".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li 'Ozempic face' normalno lice nakon mršavljenja?

"Svaki čovjek koji naglo izgubi na masi, zapravo produži se u licu i dobije tzv. taj 'Ozempic face'. Jedno je sigurno, da nagli gubitak tjelesne mase, nije nešto što mi preporučujemo, ali to se događa kod primjene lijekova za mršavljenje. Možemo reći da dolazi do gubitka mišićne mase i važno je da ga osobe, koje ga koriste, bilo zbog dijabetesa, bilo zbog mršavljenja vježbaju, jer tjelovježba i prehrana ostaju ključni segmenti liječenja šećerne bolesti tipa 2 ali i debljine".