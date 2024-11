Hrvati nadeblji u Europi: Nutricionist: 'Jednostavnije je promijeniti religiju nego prehranu'

O još se jednom Trumpovom suradniku puno priča. O Robertu F. Kennedyju Junioru sigurno ste već svašta čuli: da je odrezao glavu kitu, da je u mozgu imao mrtvog crva, da je u Central park bacio leš medvjeda. Novi američki ministar zdravstva osebujan je tip kontroverznih stavova: ali u jednom ima pravo: želi se obračunati s nezdravom hranom koja uzrokuje debljinu.

Boje u žitaricama, šećer u pićima, aditivi u zamrznutim pizzama: ultraprocesuirana hrana, kaže RFK, kriva je za američku epidemiju debljine, ali i bolesti poput raka, dijabetesa, i srčanog udara. Želi eliminirati nezdravu hranu iz školskih ručkova, i promijeniti način na koji Amerikanci jedu. Zadatak mu neće biti jednostavan, jer suprotstavlja se industriji hrane.

E sad. Kako su Hrvati najdeblji narod Europske unije, 65 posto muškaraca ima prekomjernu težinu, kao i 36 posto djece: logično je pitanje: trebaju li i nama mjere kakve u Americi najavljuje RFK. Zato je moj gost večeras nutricionist Nenad Bratković.

Možda hrvatski problem nisu zamrznute pizze i unaprijed pripremljeni obroci: ali ultraprocesuirana hrana su i kobasice, hrenovke, sve ono što je Hrvatima drago srcu.

Tu su i grickalice i mesne prerađevine - hrenovke i naresci, tu je i hrana koja se naručuje - pržena hrana koja ima obilje šećera. Ono što je jako važno, ima nizak udio vlakana. Ne jedemo hranu nego jedemo visoko procesuiranu hranu koja je nutritivno slabe gustoće.

Kad su u pitanju djeca: problem je sličan kao u Americi. Preslatka pića, grickalice, pahuljice za doručak koje imaju pola kile šećera. Krafne, pizze...

"Možemo stvoriti analogiju i po pitanju nekretanja jer imamo premali fond tjelesno-zdravstvene kulture u školama. Tu spada i kultura kretanja. A što se tiče same prehrane, treba mijenjati navike u obitelji i u školama i vrtićima postoje dobri pomaci, ali jasno da stvar ne ide u dobrom smjeru, da smo negdje zeznuli."

Novi američki ministar zdravstva posebno ističe aditive i umjetne boje kao problematične. Jesu li boje štetne ili znanost nije dokazala tu vezu?

"Korelacija je prisutna u nekim studijama. Na primjer s pojavom hiperaktivnosti, odnosno pojačane neurološke aktivnosti kod djece i konzumacija određenih bojila: tartrazin, kinolin yellow.. koji su prisutni u bombonima u onim plavkasto žuto crvenim sladoledima koja djeca mahom jedu, ali ne smijemo zaboraviti jednu skupinu aditiva koji nisu u skupini bojila, a to su konzervansi koji se stavljaju u mesne prerađevine. To su nitriti i nitrati. Europska agencija za sigurnost hrane je prošle godine smanjila gornju količinu koja se preporučuje na dnevnoj razini zato što imamo nedvojbene podatke koji pokazuju poveznicu između nitrita, nitrata i pojave raka, pogotovo debelog crijeva i želuca."

Složili biste se da su kobasice i mesne prerađevine prepristune u Hrvatskoj?

"Apsolutno! To je sastavni dio obroka. Tu su i pizze i fast foodovi, ali i što se doma jede. Fascinantni su podaci koliko se hrane naručuje i to nije hrana koja sadrži elemente biljnog podrijetla."

Znači, nismo toliko različiti od Amerikanaca?

"Ja bih rekao da se prehrambene navike mijenjaju iz godine u godinu bez obzira na to što mi educiramo. Bit će zanimljivi podaci za nekoliko godina kad reviziramo brojke. Ovaj način prehrane opterećuje hrvatski zdravstveni sustav."

Znamo da ručkovi u američkim školama nisu najbolji. Godinama već kod nas postoje neki napori da se to promijeni, ali svejedno je ogroman broj pretile djece.

"Imate vrlo različite situacije na terenu, to se vidi kroz javno dostupne jelovnike, gdje se kuhaju obroci koji se onda i pojedu, a imate škole koje povlađuju nekim očekivanjima djece ili roditelja, okoline, lokalne zajednice gdje je taj pomak minimalan, odnosno rekao bih da su na početku 90-ih. Rekao bi možda je jednostavnije promijeniti religiju nego prehranu. Svi jedemo pa imamo i pravo imati stav, što nije sasvim ispravno jer ako se svi vozimo avionom nećemo svi sjesti i voziti avion."

Statistike su loše, koliko debljini u Hrvatskoj pridonose sveprisutne pekare. Ima ih u blizini svake škole, osnovne srednje….

"Ja bih rekao da je to hrvatski izvozni produkt i zaštitni znak u negativnom smislu. Iako ima pekara koje nude salate, ali zanimljivo je vidjeti koliko ih ostane neprodano do kraja radnog vremena."

Treba li i nama netko radikalan kao RFK da promijeni stvari

"Ja smatram da treba puno jači pristup i zaokret zbog negativnih podataka i pritiska koji se vrši na liječnike. Moramo biti solidarni, ali i senzibilniji kako bismo postigli bolje uvjete prevencije jer znamo da svi negativni ishodi koje postižemo su vezani za kronične bolesti u kasnijem životu, a tu krećemo od djece do odrasle dobi."

Koliki će biti problem u SAD-u jer se čovjek suprotstavlja prehrambenoj industriji?

"Teško mi je to komentirati jer je to cijeli skup zakonodavstva koji ja ne poznajem, ali vrijedi to pratiti i fokusirati se na našu državu da nešto promijenilo jer su stvari dosuta neodržive i za nas."