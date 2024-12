Večeras nastupa na Trgu, a nama je otkrio gdje je svirao za doček 2024. Nećete vjerovati...

Nema sumnje tko je u Hrvatskoj obilježio godinu na odlasku. Dečko koji je na Doru ušao kao rezerva, pa umalo pobijedio na Eurosongu. Lani ga nije znao nitko, danas ga obožavaju i djeca i umirovljenici. Nitko u Direktu ove godine nije bio toliko puta. Šesti put gost Mojmire Pastorčić u RTL Direktu je Marko Purišić - Baby Lasagna.

Nastupaš na Trgu za doček Nove godine. Što mogu očekivati oni koji dođu, osim da će im biti zima?

Pa neće im biti zima kad mi krenemo svirat. Svi će skakati i veselit se. Meni je posebno drago što su tu mladi glazbenici plus diva Josipa Lisac. Ali baš je ugodno iznenađenje svima što smo svi tako mladi uspjeli na tako veliki događaj doći. Malo me prpa jer su to svi dobri muzičari, pa sada ti trebaš među svima njima iskazati. Pripremili smo posebnu listu i outfit…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što si radio prošlu Novu godinu, gdje si ju dočekao?

Svirao sam u casinu za Talijane do dva ujutro. Dočekali smo Novu godinu s njima. I sada smo na glavnom trgu u Zagrebu.

Znači da ti je netko rekao u dva ujutro kad si bio s tim Talijanima 'e, ali znaš što, sljedeće godine ćeš na Trgu svirati za novu', ti bi rekao?

Znaš što bi. Mislio bi svirat ćemo od 9 do 11 ujutro ko cover bend i svirat ćemo Frank Sinatra.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva ti je bila 2024.?

Prošle godine u ovo vrijeme sam se javio za posao kao copywriter da pišem slogane za jednu turističku firmu. Rekli su mi da sve može i gotovo da sam dobio posao. Onda su me zvali iz Dora.

Što bi u ovoj 2024. izdvojio kao The moment?

To je bio doček, kada je došla gospođa s mačkom na Trg i digla ju je u zrak i rekla drži je, poljubi je. Osjećao sam se kao Nixon, kada kao predsjednik ljubiš bebe i sad ja moram mačku ljubiti.

Jesi na kraju 2023. poželio neku želju za 2024. godinu?

Nisam ja, ali je moj brat Martin prije nego što je doživio isto veliki uspjeh. Vidio je zvijezdu padalicu i rekao 'Bože, daj mi ovo' i za tri mjeseca je dobio.

Cijeli intervju pogledajte u videu na vrhu članka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa